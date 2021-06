RICCHEZZA DI SECONDA MANO – DA TREVISO A NEW YORK, L’INCREDIBILE ASCESA DI DEPOP, L’APP PER VENDERE ACCESSORI DI MODA, PAGATA PIÙ DI INSTAGRAM: È STATA COMPRATA PER L'ASTRONOMICA CIFRA DI 1,33 MILIARDI DI EURO DA ETSY, SOCIETÀ DI E-COMMERCE QUOTATA AL NASDAQ - LA START-UP DA 30 MILIONI DI UTENTI FA IL BOOM GRAZIE ANCHE ALLA SPINTA CLAMOROSA AVUTA DURANTE IL LOCKDOWN...