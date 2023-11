30 nov 2023 09:12

UN PORCELLONE IN CATTEDRA - PATTEGGIA UN ANNO E NOVE MESI DI RECLUSIONE, UN PROF 60ENNE DELLA PROVINCIA DI MODENA CHE INVITAVA GLI ALUNNI AD INVIARGLI FOTO E VIDEO INTIMI IN UNA CHAT - NON SOLO: IN ALCUNE OCCASIONI LI AVREBBE ANCHE MOLESTATI - IL PROFESSORE SI È GIUSTIFICATO SPIEGANDO DI AVERE SOLO L'INTENZIONE DI CREARE UN RAPPORTO DI FIDUCIA CON GLI STUDENTI…