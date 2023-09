PORCELLONI IN THE U.K. - UN NUOVO SCANDALO TRAVOLGE IL SERVIZIO SANITARIO BRITANNICO: DIVERSE DONNE CHIRURGO HANNO DENUNCIATO DI ESSERE STATE MOLESTATE IN SALA OPERATORIA DA COLLEGHI UOMINI, DURANTE LO SVOLGIMENTO D'INTERVENTI - TRA LE VARIE DENUNCE, CI SAREBBERO ANCHE CASI DI DOTTORESSE STATE STUPRATE IN CORSIA, MENTRE DUE TERZI DELLE INTERVISTATE SOSTENGONO DI AVER SUBITO AVANCES "PESANTI" E "SGRADITE" SUL LAVORO NEGLI ULTIMI 5 ANNI…

(ANSA) - Sembra dilagare anche negli ospedali britannici del servizio sanitario nazionale (Nhs) - e in particolare nei reparti di chirurgia - la cultura dell'abuso e della molestia ai danni delle donne secondo un nuovo scandalo denunciato dalla Bbc sulla base dei risultati di un'indagine interna condotta in forma riservata. Dai formulari emergono situazioni "davvero scioccanti", come riconosce il vertice del Royal College of Surgeons, istituzione professionale di riferimento del medici chirurghi d'Oltremanica.

Diverse professioniste hanno denunciato di essere state molestate addirittura in sala operatoria da colleghi uomini, durante lo svolgimento d'interventi vari. Il rapporto finale sui dati raccolti - elaborati da ricercatori delle università inglesi di Exter e Surrey, nonchè da attiviste del movimento denominato Working Party on Sexual Misconduct in Surgery - dettaglia in modo esplicito storie individuali di specialiste prese di mira sessualmente. E cita finanche casi di stupro vero e proprio in corsia.

In totale, stando al campione preso in esame da questa ricerca, quasi due terzi delle donne-chirurgo intervistate testimoniano di aver subito avances pesanti quanto sgradite sul lavoro negli ultimi 5 anni. Mentre un terzo evoca "aggressioni sessuali" in piena regola avvenute nei reparti o nelle sale. Abusi in molti casi non denunciati alle autorità - giudiziarie o sanitarie - sia per timore di veder danneggiata la propria carriera, sia, talora, per mancanza di fiducia nella Nhs e nei suoi protocolli disciplinari.