UN PORCONE IN SALA PESI - IL TITOLARE DI UNA PALESTRA DI ROMA È STATO BECCATO A SPIARE LE CLIENTI MENTRE SI SPOGLIAVANO E SI FACEVANO LA DOCCIA, CON UNA TELECAMERA NASCOSTA DENTRO UN OROLOGIO - AD INSOSPETTIRE I CLIENTI IL FATTO CHE L'OROLOGIO FOSSE SEMPRE GUASTO: OGNI VOLTA CHE IL PROPRIETARIO DOVEVA "RIPARARLO", CHIEDEVA ALLE CLIENTI DI USCIRE - IL GUARDONE È STATO BECCATO DOPO CHE UNA CLIENTE HA DECISO DI…

Estratto dell'articolo di Raffaella Troili per www.ilmessaggero.it

telecamera nascosta dentro orologio

Quell’orologio sempre guasto nello spogliatoio cominciava a insospettire. Come l’assiduità con cui il titolare della palestra trafficasse troppo spesso per aggiustarlo, chiedendo alle clienti di uscire. Così, alla fine, una delle tante sportive che frequentano la palestra dell’Appio ha preso l’orologio, l’ha girato e ha scoperto che c’era molto altro. Una telecamera che riprendeva quanto avveniva prima e dopo gli allenamenti, posizionata laddove le donne si spogliano, fanno la doccia, asciugano, cambiano. Uno choc. […]

guardone 6

LA SCOPERTA

Anche il fatto che l’orologio fosse pressoché ogni giorno guasto, «o andava avanti o indietro e questo ci ha cominciato a insospettire», aggiunge un’altra persona che ha sporto denuncia alla polizia del vicino commissariato di zona. Proprio questo è stato l’errore in cui è caduto il titolare della palestra. Un innocuo scambio tra sportive esasperate ha portato alla scoperta del finto orologio. «Sai io devo correre al lavoro, non sono come te, non posso stare con quell’orologio che va sempre per conto suo...». […]

guardone 5

LE INDAGINI

Le indagini sono ora in corso, gli agenti stanno verificando se l’uomo abbia conservato il materiale raccolto nel tempo, violando giornalmente l’intimità delle sue iscritte. «Non ci tornerò più, che delusione, ci ha umiliate» si sono sfogate alcune iscritte. Perché nel quartiere la voce ha cominciato a girare, […] Ieri nella palestra c’era meno movimento, qualcuno si affacciava per iscriversi ignaro, altri uscivano alla spicciolata. […]

guardone 2 guardone 1 guardone 3