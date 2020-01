I PORCONI FINIRANNO IN PORCHETTA? – LE EMAIL DI GHISLAINE MAXWELL SONO STATE HACKERATE: L’APE REGINA CHE RECLUTAVA RAGAZZE PER JEFFREY EPSTEIN E I SUOI AMICHETTI È SPARITA DAI RADAR DOPO IL SUICIDIO DEL FINANZIERE – MA ORA GLI SCOTTANTI MESSAGGI CHE INVIAVA ALLA CERCHIA POTREBBERO ESSERE RIVELATI: C’È ANCHE UNO SCAMBIO DI EMAIL TRA MAXWELL E IL PRINCIPE ANDREA

Da "www.italiastarmagazine.it"

il principe andrea e ghislaine maxwell

Un nuovo giallo si aggiunge all’infinita vicenda di Jeffrey Epstein e della cerchia di amicizie ricche, nobili e potenti invischiate in un delicato caso di pedofilia e sfruttamento della prostituzione.

Secondo quanto svelato dal “DailyMail”, gli indirizzi email privati di Ghislaine Maxwell, accusata di essere la reclutatrice di schiave sessuali per il miliardario, e a quanto risulta finita sotto protezione dei servizi per gli scottanti segreti di cui sarebbe a conoscenza, sono stati hackerati, malgrado la donna si servisse di un server di posta segreto.

Il sospetto, su cui è al lavoro l’Interpol, è che possano trapelare notizie e informazioni sulle personalità di alto profilo della cerchia di amicizie di Epstein. Fra i primi ad essere coinvolto, scatenando un vero terremoto, potrebbe essere proprio il Principe Andrea, dopo che lo scorso dicembre è emerso che aveva scritto parecchie email alla Maxwell a proposito del caso di Virginia Roberts Giuffre, la donna che lo accusa di avere approfittato di lei quando aveva 17 anni.

foto di epstein con ghislaine maxwell

In una email, rivelata dal programma della BBC “Panorama”, la Maxwell e il principe parlavano della Giuffre, malgrado le smentite di Andrea di non aver mai incontrato l’allora adolescente: “Fammi sapere quando possiamo parlare, ho alcune domande da farti su Virginia Roberts”, ha scritto il principe Andrea. “Ho diverse informazioni, chiamami quando hai un momento”, ha risposto lei.

ghislaine maxwell al matrimonio di chelsea clinton 1

A svelare la violazione degli hacker è stata una lettera presentata dagli avvocati della socialite britannica nella causa per diffamazione intentata contro di lei dalla Guiffre. La lettera è stata inviata da Ty Gee, avvocato di Maxwell, il 5 dicembre scorso al giudice della corte federale di New York, Loretta A. Preska, ma è stata resa pubblica la settimana scorsa: riguarda i materiali che si invita a mantenere secretati. L’avvocato sottolinea anche “il morboso interesse dei media per il caso” e la presenza di “persone che stanno sfruttando il caso per ottenere visibilità”.

donald e melania trump con jeffrey epstein e la compagna ghislaine maxwell a mar a lago nel 2000

L’esatto contrario, continua l’avvocato, del comportamento tenuto da Ghislaine Maxwell, che non ha mai cercato l’attenzione dei media ritirandosi dalla vita pubblica per vivere a Manchester-by-the-Sea, Massachusetts, nella residenza del top manager Scott Borgerson.

La settimana scorsa, gli avvocati della Maxwell e della Giuffre si sono presentati in tribunale per discutere sui tempi per la rimozione dei sigilli di altri documenti del caso, tra cui le deposizioni di più di due dozzine di persone e l’aggiunta di nuovi testimoni. Coloro che sono nominati nei documenti, descritti come “parte non in causa”, saranno informati e avranno due settimane per presentare un’eventuale obiezione.

ghislaine maxwell beccata dal new york post ghislaine maxwell e naomi campbell ghislaine maxwell ritratto in bianco e nero di ghislaine maxwell a casa epstein ghislaine maxwell ghislaine maxwell ghislaine maxwell, andrea e virginia ghislaine maxwell tra andrea e heidi klum ghislaine maxwell jeffrey epstein e ghislaine maxwell GHISLAINE MAXWELL andrea e ghislaine maxwell al party ghislaine maxwell 1 ghislaine maxwell 3 ghislaine maxwell al matrimonio della figlia di clinton ghislaine maxwell e jean pigozzi all art basel 2014 ghislaine maxwell e jeffrey epstein ghislaine maxwell ghislaine maxwell 1 jeffrey epstein e ghislaine maxwell Ghislaine Maxwell ghislaine maxwell e elon musk ghislaine maxwell 2 il ritratto di ghislaine maxwell nuda nella casa di palm beach di jeffrey epstein