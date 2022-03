PORNAZZI, E MO SO’ CAZZI! MELISSA PANARELLO, CHE QUANDO AVEVA SOLO 17 ANNI FECE IL BOTTO CON IL ROMANZO EROTICO "100 COLPI DI SPAZZOLA", TORNA A OCCUPARSI DI SESSO CON UN PODCAST: UNA STORIA DEL HARD “DAI TEMPI DELLE SCIMMIE AI TEMPI NOSTRI” - SI PARTE CON LA CELEBRE VENERE DI MILO PASSANDO PER LA SACRALITA' CHE I BABILONESI RISERVAVANO ALLA PROSTITUZIONE - LA DEFINIZIONE DI PORNOGRAFIA CHE LETTERALMENTE SIGNIFICA...

Torna Melissa Panarello, la ex baby scrittrice che nel 2003, quando aveva solo 17 anni, scandalizzò con il successo planetario del libro 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire, romanzo erotico tradotto in oltre 40 paese. E torna - con un podcast - ad occuparsi ancora di sesso, anzi di Pormigrafia. Una vera e propria storia del hard “dai tempi delle scimmie ai tempi nostri”.

Iniziando dall’analisi della definizione, che compare intorno al 1700 e letteralmente significa il “disegno delle prostituite” .

Si parte con la celebre Venere di Milo conservata al Louvre di Parigi passando per la sacralità che i babilonesi riservavano alla prostituzione e alle opere conservate al museo egizio di Torino. Ascoltando il podcast è possibile capire com’è cambiato il mondo del porno (che è anche un’industria dal ricco fatturato) e come ha influenzato le nostre vite, non solo sessuali, e dunque come ha inciso sui rapporti fra le persone. Un genere pioneristico e sovversivo, che ha cambiato i costumi e influenzato la società, anche e soprattutto nel campo della tecnologia: per primo infatti ha sperimentato nuovi linguaggi e nuovi formati, prima con le VHS, poi con i DVD, infine con lo streaming per finire, a oggi, con la realtà virtuale.

Melissa Panarello è nata a Catania nel 1985 e dopo il successo del primo libro ha pubblicato altri quattro romanzi e diversi saggi sul tema della sessualità. Nel 2019 ha cominciato a fare podcast lavorando a tre stagioni di Love Stories e a una di C’era una volta e c’è ancora, podcast per bambini. Da oggi 28 Marzo 2022, “Pornazzi” è online con un nuovo episodio su Storielibere.fm e su tutte le principali piattaforme di ascolto podcast (Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast, ecc.)

