Il mondo del cinema per adulti in lutto per la scomparsa di Alessandra Bregoli in arte Alexy Brey. L’attrice aveva 46 anni e ha lottato come una leonessa contro un terribile male (le era stato diagnosticato un cancro).

Alexy Brey viveva a Ferrara e da qualche anno si era ritirata dal mondo della trasgressione ed a pochi fidati amici aveva confidato le sue sofferenze e i suoi timori per quel terribile male che la stava consumando giorno dopo giorno. Negli anni aveva creato un bel legame di amicizia con Baby Marylin.

La ribalta televisiva con Maurizia Paradiso

Non solo pellicole hard con svariati produzioni per l’audace artista che in carriera si è esibita in diversi club privè in giro per l’Italia. Alessandra aveva conquistato la ribalta televisiva nel 2015/16 con la partecipazione a Vizi Privati come ospite fissa, programma erotico notturno condotto da Maurizia Paradiso con la partecipazione di Sonia Eyes.

Protagonista a Vizi Privati con un ruolo provocatorio

Alexy Brey si era fatta apprezzare per la sua coinvolgente simpatia nel corso delle sue performance nella trasmissione in onda sull’emittente televisiva RTB Network Retebrescia dove vestiva ironicamente i panni della “ninfomane pericolosa” sopra le righe.

Da rilevare che le ceneri dell’attrice sono state cosparse in uno dei luoghi più suggestivi della Certosa di Ferrara.

