14 giu 2022 20:02

IL PORNO È UN "DURO" LAVORO, ANDATE A IMPARARLO DAL MAESTRO! - PER LA PRIMA VOLTA VERRÀ ESPORTATA IN ITALIA LA HARD ACADEMY DI ROCCO SIFFREDI, UNA SPECIE DI UNIVERSITÀ PER CHI VUOLE FARE L'ATTORE PORNO: IL CORSO, FINORA ORGANIZZATO SOLO A BUDAPEST, DEBUTTA A BOLOGNA IL 16 GIUGNO - CI SARANNO LEZIONI FULL IMMERSION IN CUI SI PARLERÀ DI ATTIVITÀ FISICA, CONSIGLI SU DIETA E RECITAZIONE, PERCHÉ ANCHE PER FARE SESSO BENE SERVONO GAVETTA E STUDIO...