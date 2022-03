PORNO-ROCK - MARYLIN MANSON HA FATTO CAUSA ALL'EX FIDANZATA EVAN RACHEL WOOD PER "LE FALSITA' DANNOSE", CONTENUTE NELLA SUA ACCUSA DI ABUSI SESSUALI ("MI HA VIOLENTATA DAVANTI ALLA TELECAMERA"), CHE AVREBBERO FATTO DERAGLIARE "LA SUA CARRIERA MUSICALE, TELEVISIVA E CINEMATOGRAFICA DI SUCCESSO" (MA QUANDO MAI, MANSON ERA GIA' ARTISTICAMENTE LESSO) - SECONDO LA ROCKSTAR, L'ATTRICE SI SAREBBE TRAVESTITA DA AGENTE DELL'FBI PER...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Evan Rachel Wood Marilyn Manson

La rockstar Marilyn Manson ha citato in giudizio la sua ex fidanzata, l’attrice Evan Rachel Wood, per «le falsità dannose» contenute nella sua accusa di abusi. Manson sostiene che quanto dichiriato dalla donna ha «fatto deragliare la sua carriera musicale, televisiva e cinematografica di successo».

La denuncia è stata presentata mercoledì mattina alla Corte superiore di Los Angeles. L’artista accusa Wood e Ilma Gore di essersi finte agenti dell’Fbi per distribuire una lettera contraffatta e «creare la falsa apparenza» che le presunte vittime di Manson e le loro famiglie fossero in pericolo.

marilyn manson e evan rachel wood 2

Manson dice anche che le due donne hanno creato un indirizzo email falso per far sembrare che lui avesse inviato loro «pornografia illecita» e che lo scorso mese hanno orchestrato un incidente della loro casa di Los Angeles.

Wood, 34 anni, ha accusato Manson di aver abusato di lei. Sostiene che lui le «ha fatto il lavaggio del cervello e l’ha manipolata fino alla sottomissione». «Ha iniziato a curarmi quando ero un’adolescente e ha abusato di me in modo orribile per anni».

Inoltre lui l’avrebbe «costretta a compiere un atto sessuale commerciale con false pretese» ed «essenzialmente mi ha violentata davanti alla telecamera». L'attrice si riferisce alle riprese del video "Heart-Shapped-Glass" del 2007, uno dei successi di Manson: Wood accusa Manson di averla violentata mentre giravano una scena di sesso, poi inserita nel filmato.

documenti del tribunale di evan rachel wood 2 marilyn manson e evan rachel wood 3 documenti del tribunale di evan rachel wood documenti del tribunale di evan rachel wood 3 marilyn manson in the new pope marilyn manson marilyn manson e evan rachel wood evan rachel wood con il figlio marylin manson. evan rachel wood marilyn manson ed eme bianco