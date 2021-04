8 apr 2021 18:29

PORTA PORTESE, A PUTIN, GLI FA UN BAFFO! – GROSSI DUBBI IN SLOVACCHIA SUI LOTTI DI VACCINO “SPUTNIK”: NON HANNO LE STESSE PROPRIETÀ DELLE SOSTANZE UTILIZZATE NEI TEST PER L’AUTORIZZAZIONE E NEGLI STUDI PUBBLICATI DALLA RIVISTA MEDICA “LANCET” – IL POVERO PREMIER IGOR MATOVIC NON SOLO È STATO COSTRETTO ALLE DIMISSIONI PER L’ACQUISTO (IN SEGRETO) DEL VACCINO RUSSO, MA GLI HANNO PURE RIFILATO UNA SÒLA!