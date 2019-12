CON IL PORTAFOGLI APERTO. ANZI, "OPEN" - RICCARDO MAESTRELLI, L’IMPRENDITORE AMICO DI MATTEO RENZI, EREDE DELLA RICCA FAMIGLIA FIORENTINA CHE HA PRESTATO 700 MILA EURO NEL GIUGNO DEL 2018 ALL'EX PREMIER E AGNESE LANDINI POCO PRIMA DELL'ACQUISTO DELLA LORO VILLA DI FIRENZE, È STATO PERQUISITO IL 20 NOVEMBRE 2019, SU ORDINE DEI PM - NON PER IL PRESTITO (RESTITUITO) BENSÌ PER I FINANZIAMENTI DELLA FAMIGLIA MAESTRELLI ALLA FONDAZIONE OPEN…

Marco Lillo e Valeria Pacelli per il “Fatto quotidiano”

Riccardo Maestrelli l' imprenditore amico di Matteo Renzi, erede della ricca famiglia fiorentina che ha prestato 700 mila euro nel giugno del 2018 all' ex premier e Agnese Landini alla vigilia dell' acquisto della loro villa di Firenze, è stato perquisito il 20 novembre 2019, su ordine dei pm fiorentini.

Non per il prestito (restituito) bensì per i finanziamenti alla Fondazione Open, presieduta in passato da Alberto Bianchi. Maestrelli non è indagato ma le Fiamme Gialle lo hanno disturbato per "ricostruire i rapporti" tra Alberto Bianchi indagato per traffico di influenze e finanziamento illecito e "i finanziatori della Open".

Nell' informativa della Finanza depositata il 13 novembre, una settimana prima della perquisizione, si legge che il 16 marzo 2017 a Open arrivano 150 mila euro da Egiziano Maestrelli, il patriarca morto il 10 febbraio 2018. Altri 150 mila euro sono arrivati alla Fondazione con tre bonifici il 22 e 23 febbraio 2018, alla vigilia quindi delle ultime elezioni politiche, da: "Tirrenofruit, Fondiaria Mape Srl, Framafruit Spa, società tutte riferibili a Maestrelli Riccardo", secondo i pm. I rapporti di Maestrelli con Renzi e il "Giglio magico" risalgono ad almeno una dozzina di anni fa.

Nel 2008 Maestrelli organizzò una cena di finanziamento lecito per Renzi, candidato sindaco: mille euro per ogni imprenditore. I finanzieri hanno trovato nelle perquisizioni a Bianchi una piantina dei partecipanti a una cena del 15 gennaio 2016 all' Harry' s Bar, 1.610 euro di conto per una ventina di commensali, compresi i consiglieri della Open Marco Carrai, Alberto Bianchi e Maria Elena Boschi, più Luca Lotti e con loro i 'contributori' tra cui appunto il munifico Maestrelli.

Nell' informativa le Fiamme Gialle raccontano anche che Maestrelli e Bianchi hanno creato a novembre del 2018 (per avere un' idea del momento storico, nel periodo in cui Renzi ha terminato la restituzione del prestito della casa) anche una società di lobby con persone del 'Giglio magico' come Eleonora Chierichetti, 37 anni, già collaboratrice di Matteo Renzi ai tempi in cui era sindaco a Firenze e poi capo della segreteria particolare di Luca Lotti fino al giugno del 2018.

Il 22 novembre del 2018 è stata costituita infatti la "Mediceo SAS di Eleonora Chierichetti", ora cessata. La ex segretaria di Lotti è socio accomandatario. Gli altri soci accomandanti sono appunto Alberto Bianchi e Riccardo Maestrelli più Alberto Maria Bruni, un avvocato amministrativista tra i più importanti di Firenze che fu scelto nel 2014 dal Comune di Firenze come consulente per la questione dello stadio dei terreni Mercafir.

La società ha un capitale di 2 mila euro e ha sede in via Palestro 3 "presso lo studio legale Alberto Bianchi e Associati". Fonti vicine a Alberto Bianchi fanno sapere "Mediceo Sas avrebbe dovuto fare attività di consulenza e advocacy ma non ha mai operato ed è stata chiusa". Nell' oggetto sociale della Mediceo oltre a numerose attività di consulenza, "advocacy" e "servizi" anche "relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari anche dei processi decisionali pubblici". Lobby, insomma.

