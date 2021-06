PORTATEVI I VENTILATORI DA CASA! ALL'OSPEDALE DEL MARE DI NAPOLI NON FUNZIONANO I CONDIZIONATORI - I PAZIENTI SONO INFEROCITI. E' DURA ANCHE PER I MEDICI CHE DEVONO MUOVERSI COPERTI E CON LA MASCHERINA NONOSTANTE IL CALDO SOFFOCANTE - L'IMPIANTO SI E' DANNEGGIATO A GENNAIO, QUANDO SI APRI' LA VORAGINE NEL PARCHEGGIO...

Da Laverita.info

Caldo soffocante all'ospedale del Mare

Non funzionano i condizionatori all'Ospedale del mare di Napoli, i pazienti nei reparti e quelli in attesa al pronto soccorso sono inferociti e si fanno portare ventilatori da casa. È dura lavorare anche per il personale sanitario, costretto a muoversi super coperto e con la mascherina in un caldo soffocante.

Non è ancora stato ripristinato l'impianto danneggiato nel gennaio scorso, quando nel parcheggio dell'ospedale si aprì un'enorme voragine e il crollo provocò danni alle tubature sottostanti la sede stradale. (Melina Chiapparino) [Il Mattino]

'Ospedale del Mare Caldo soffocante all'ospedale del Mare Ospedale del mare di Napoli 3