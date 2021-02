PORTO L’ORSO A FARE LA "BIBÌ" – BRIGITTE BARDOT OFFRE CASA A TRE ORSI BRUNI, TRA CUI IL CELEBRE M49-PAPILLON, AL MOMENTO RINCHIUSI IN PICCOLE GABBIE IN TRENTINO: L’ATTRICE, IMPEGNATA A FIANCO DEGLI ANIMALISTI, SI È OFFERTA DI ACCOGLIERLI IN UN'OASI NATURALE IN BULGARIA GESTITA DALLA SUA FONDAZIONE – MAURIZIO FUGATTI, PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, STA VALUTANDO L’OFFERTA, MA…

Andrea Prandini per il "Corriere della Sera"

brigitte bardot

Tre orsi italiani in esilio dorato in Bulgaria. Con la benedizione di Brigitte Bardot. Non è la trama di un film in bilico tra genio e follia, ma quanto sta accadendo in Trentino in questi giorni. I tre orsi bruni in questione, tra cui il celebre M49-Papillon, sono rinchiusi al centro faunistico del Casteller, poco fuori Trento. Un video clandestino degli attivisti del Centro sociale Bruno sembra aver confermato i timori di un trattamento non ottimale degli animali, costretti a vivere in piccole gabbie.

orso m49

L' ex attrice francese Brigitte Bardot, 86 anni, si è quindi offerta in una lettera aperta di accogliere i tre orsi in un' oasi naturale in Bulgaria gestita dalla sua fondazione animalista. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha detto di «considerare seriamente» la proposta, anche se l' approvazione finale al trasferimento - in ogni caso - spetterebbe all' ufficio Cites (Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione) dei Carabinieri di Verona, ufficio competente per la provincia di Trento.

brigitte bardot topless 3

«Monsieur le Président» ha scritto la diva transalpina, «non c' è bisogno di continuare a insultarci, è tempo di agire nell' interesse di questi animali ingiustamente imprigionati». Un netto cambio di toni dopo i «gulag» e il «genocidio» della precedente lettera di dicembre, come ha sottolineato Fugatti: «Fa piacere che arrivino anche proposte concrete, questo è animalismo serio».

L' oasi in cui Brigitte Bardot vorrebbe accogliere i pelosi «prigionieri» è il Dancing bears park di Belitsa, un rifugio nato nel 2000 per gli orsi danzanti delle fiere dei Balcani, pratica ora fuorilegge. L' attrice promette un trattamento cinque stelle «in foreste e colline, con radure, luoghi soleggiati, stagni per nuotare, tane per l' ibernazione».

orso m49

Michela Vittoria Brambilla, deputata forzista e presidente della Lega italiana per la difesa degli animali e dell' ambiente (Leidaa), ha invitato la Provincia di Trento a non perdere «un' opportunità immeritata: sottrarsi in extremis alla valanga di indignazione suscitata in tutti i Paesi civili dal "lager per orsi" del Casteller».

Maurizio Fugatti

La proposta di Brigitte Bardot, «una grande donna che è fonte di ispirazione per gli animalisti di tutto il mondo», sarebbe, a giudizio di Brambilla, un' occasione per mettere fine a una «vergogna nazionale».

brigitte bardot orso m49 orso papillon 1 orso papillon 3 la fuga dell'orso papillon orso papillon fuga dell'orso papillon orso papillon 2 orso m49 orso papillon 3 brigitte bardot brigitte bardot 12 brigitte bardot brigitte bardot cindy crawfords in versione brigitte bardot BRIGITTE BARDOT BRIGITTE BARDOT BRIGITTE BARDOT brigitte bardot brigitte bardot brigitte bardot brigitte bardot brigitte bardot brigitte bardot e i suoi animali brigitte bardot e i suoi animali vittorio la verde brigitte bardot esce dall hotel forum roma 1965 brigitte bardot a saint tropez BRIGITTE BARDOT E JANE BIRKIN mughini brigitte bardot chitarra simone de beauvoir brigitte bardot brigitte bardot e michel piccoli il disprezzo di godard 3 brigitte bardot e michel piccoli il disprezzo di godard 2 brigitte bardot brigitte bardot e michel piccoli il disprezzo di godard 5 brigitte bardot brigitte bardot brigitte bardot topless 2