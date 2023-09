A PORTOGRUARO, UN BAMBINO DI 18 MESI È MORTO DOPO ESSERE STATO INVESTITO DA UN'AUTO - IL PICCOLO, BILAL KURTESI, E' SFUGGITO DAL CONTROLLO DELLA MADRE E FINITO IN STRADA, DOVE E' STATO TRAVOLTO - A NULLA È SERVITO L'INTERVENTO DEI MEDICI: IL PICCOLO È MORTO NON APPENA ARRIVATO AL PRONTO SOCCORSO…

Estratto da www.leggo.it

BILAL KURTESI

[…] Un bambino di 18 mesi è morto verso le 18.30 di oggi, lunedì 11 settembre, a Portogruaro. La piccola vittima si chiamava Bilal Kurtesi: […] Il piccolo è stato trovato in strada con un ematoma alla testa ed è stato portato in fin di vita dai genitori, di origine serba, in ospedale a Portogruaro dove però non c'è stato niente da fare.

LE INDAGINI DEI CARABINIERI

Si ipotizza, ma non c'è alcuna conferma, che il piccolo possa essere sfuggito al controllo della madre, sia finito in strada dove sarebbe stato investito[…] escluse ipotesi di maltrattamenti[…

carabinieri 2

A lanciare l'allarme è stata la mamma di Balil che, non vedendolo, si è preoccupata. Il bambino è stato trovato verso le 18.35 in strada. Agonizzante, è stato preso in braccio dalla madre che ha chiesto aiuto ai familiari. Il gruppo ha preferito partire di tutta fretta con l'auto verso l'ospedale invece che chiamare il 118. Con l'Audi di famiglia i genitori con un loro parente hanno imboccato la Statale 14 in direzione di Portogruaro.

Diverse le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine per quell'auto che correva a forte velocità mentre da un finestrino sventolavano una maglietta bianca come segno di emergenza. All'arrivo della famiglia in pronto soccorso, verso le 18:45, i sanitari hanno accolto il piccolo paziente cercando subito di rianimarlo. Purtroppo Balil è deceduto praticamente al suo arrivo in ospedale.

BIMBO MORTO A PORTOGRUARO

[…] I primi accertamenti hanno escluso l'omicidio, avvalorando l'ipotesi che il piccolo sia finito sotto le ruote di un veicolo. Non ci sarebbero però testimoni dell'incidente […]

Per i Kurtesi non è purtroppo l'unica tragedia che li ha colpiti. Il 6 novembre del 2016 aveva perso la vita anche Ahmet Kurtesi di appena 7 mesi. Il piccolo era morto all'ospedale di San Donà dove era stato ricoverato, dopo un malore che lo aveva colpito mentre dormiva in culla. Pochi giorni prima gli era stato somministrato un farmaco che potrebbe essere stato all' origine del malore.