TRIESTE, UN UOMO CHIEDE DI FARE UN GIRO DI PROVA CON UNA E-BIKE DA 4500 EURO E SCAPPA

POSSO FARE UN GIRO DI PROVA? - A TRIESTE UN UOMO ENTRA IN UN NEGOZIO DI BICI E SCEGLIE CON CURA UNA E-BIKE DA 4500 EURO - IL TITOLARE ACCONSENTE DI FARGLI FARE UN GIRETTO E IL FURBONE SCAPPA IN VOLATA - MA ALLA FINE È STATO INCASTRATO DA... – VIDEO

https://ilpiccolo.gelocal.it

E' un 29enne residente a Trieste, L.P. le iniziali, il ladro che un paio di mesi fa ha rubato, sotto gli occhi del proprietario, una e-bike del valore di 4.500 euro, poi ritrovata danneggiata a Muggia. A identificarlo dopo una lunga indagine sono stati gli investigatori del Nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale di Trieste. L'uomo ora dovrà rispondere di furto pluriaggravato.

La notizia aveva fatto un bel po' di clamore su social e media locali: un uomo, fingendosi interessato all'acquisto di una bici elettrica da 4.500 euro, col pretesto di volerla testare su strada, si era messo in sella senza fare più ritorno al negozio.

Il proprietario aveva promesso mille euro a chiunque fosse stato in grado di dare informazioni utili, un ulteriore carburante per alimentare il tam-tam in rete. Qualche giorno dopo la bici era stata ritrovata danneggiata a Muggia e riconsegnata al proprietario.

Una storia, tutto sommato, a lieto fine. In realtà l'epilogo vero è quello di questi giorni, con la conclusione positiva dell'indagine della Polizia Locale, avviata con la denuncia del furto al Nucleo di polizia giudiziaria. Il ritrovamento della bici ha costituito un importante tassello da aggiungere all'accurata ispezione dei video, dai quali i vigili hanno potuto acquisire preziose informazioni sulla dinamica del reato e sul soggetto da ricercare.

L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, è proseguita con continui servizi di osservazione e pedinamento, che hanno consentito agli investigatori di identificare il ladro.