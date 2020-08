POSSONO GLI SCONTI SUI POPCORN E UN FILM DI RUSSELL CROWE CONVINCERE GLI AMERICANI A TORNARE AL CINEMA? DOPO MESI DI CHIUSURE QUESTA SETTIMANA RIAPRONO LE SALE IN ALCUNE CITTÀ DEGLI STATES: VIA LIBERA A CHICAGO E ATLANTA, DOVRANNO ASPETTARE A NEW YORK E LOS ANGELES DOVE I GOVERNATORI HANNO SCELTO DI NON RISCHIARE – OLTRE AGLI SCONTI SUI BIGLIETTI, LE CATENE DI CINEMA PUNTANO SU…

CINEMA E SERIE TV AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

AMC Theatres e altre catene di cinema accenderanno i proiettori in alcune delle principali città degli Stati Uniti questa settimana dopo mesi di chiusura: ingressi a prezzi ridotti, popcorn scontati e nuove misure di sicurezza sono le strategie messe in campo per invogliare il pubblico a tornare al cinema nonostante la pandemia.

I cinema rimarranno chiusi, tuttavia, in alcuni dei più grandi mercati cinematografici tra cui Los Angeles e New York, dove le autorità locali pensano che il rischio di contagio rimanga troppo alto per far riprendere i cinema.

il cinema in streaming

Giovedì AMC, la più grande catena di cinema del mondo, e altre apriranno le porte in città come Atlanta e Chicago. Le principali catene statunitensi hanno introdotto misure di sicurezza per prevenire la diffusione del virus al cinema, tra cui l’obbligo per spettatori e dipendenti di indossare la mascherina quando non si mangia o si beve, l’igienizzazione delle mani, limitazione della capienza al 50% e posti vuoti tra gruppi che non sono amici o congiunti.

sala cinema

Oltre alle precauzioni sanitarie, i teatri hanno tagliato i prezzi non solo dei biglietti di ingresso, ma anche di popcorn e snack. Regal e AMC offrono proiezioni a 5 dollari di vecchi successi del passato come "Ritorno al futuro" e "Black Panther".

Inizialmente ci saranno pochi nuovi film. Il thriller di Russell Crowe "Unhinged" è tra le poche novità di questo fine settimana. Gli operatori hanno in programma di aprire più sale in tempo per il debutto negli Stati Uniti il 3 settembre del thriller "Tenet" del regista Christopher Nolan, che sperano dia il via alla ripresa della stagione dei film capaci di attirare il grande pubblico.

coronavirus

Non è chiaro quante persone andranno al cinema durante la pandemia, ma probabilmente l'affluenza sarà influenzata dal passaparola e da quanto le persone si sentiranno al sicuro.

