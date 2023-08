POSTA! CARO DAGO, ALMENO STAVOLTA VLAD NON HA OFFERTO UN TÈ CALDO... D'ESTATE UNO POTEVA INSOSPETTIRSI – L’ESTATE MILITANTE DI ELLY SCHLEIN È STATO UN FLOP. È PIUTTOSTO FATICOSO SPOSTARSI CON LE VALIGIE CARICHE DI ABITI SCELTI DALL'ARMOCROMISTA – FRANK CIMINI: “MA LE ANIME BELLE DELL’ANM E DEL CSM SEMPRE PRONTE A DARE LEZIONI DI MORALITÀ E DI LEGALITÀ AI COMUNI MORTALI NON HANNO NIENTE A DIRE SUI MAGISTRATI CHE SVACANZANO PAGANDO 7 EURO AL GIORNO IN DIVERSI ‘RESORT’ DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA?

Riceviamo e pubblichiamo:

elly schlein andrea delogu

Lettera 1

Caro Dago,

l’estate militante di Elly Schlein è stato un flop. Risulta piuttosto faticoso postarsi continuamente da un posto all'altro, con le valigie cariche di abiti scelti dall'armocromista.

Un caro saluto,

Mary

Lettera 2

Caro Dago, la centrale di Fukushima rilascia il primo lotto di “acqua radioattiva” nell'Oceano Pacifico. Pesci e plastica sul piede di guerra?

John Doe Junior

ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE IN VERSIONE BARBIE E KEN - MEME BY GRANDE FLAGELLO

Lettera 3

Caro Dago, torna in carcere il minorenne accusato, insieme ad altri sei ragazzi, della violenza di gruppo ai danni di una 19enne avvenuta il 7 luglio scorso a Palermo. Secondo quanto si apprende si tratterebbe di un aggravamento della misura cautelare che nei giorni scorsi il Gip gli aveva revocato. Peggio la toppa del buco. Sarebbe veramente incredibile e buffo se, dopo i grandi discorsi sulla "indipendenza della magistratura", il giudice si fosse adeguato alle (giustissime) proteste dei social.

Soset

Lettera 4

Caro Dago, più che "militante" l'estate della Schlein è stata "millantante", cercando di far credere di essere una leader politica mentre era una normale vacanziera di agosto...

FB

Lettera 5

Preclaro Dago,

LA DUCE VITA - MEME BY EMILIANO CARLI

in riferimento alla querelle sulla canzone di Marcello de Angelis oggi il “Corrierone” raggiunge vette epiche… nel titolo: “E’ polemica sul brano scritto 20 anni fa…” poi nel corpo si legge che il brano è del 1993 cioè 30 anni fa!! Siccome dubito che nel “Corrierone” siano ignoranti in matematica si tratta quasi sicuramente di malafede per fare un titolo più d’effetto...

Ma poi polemica su che…ho letto il testo dice cose che la sinistra afferma da sempre, anzi anche più duramente, da sempre innamorata ed a braccetto prima dei terroristi dell’OLP di Yasser Arafat ora con quelli di Hamas… se De Angelis si deve dimettere per quello scritto allora mezzo PD e tutta la sinistra estrema devono fare stesso… dicono le stesse identiche cose anzi a sinistra si continua ad affermarle pure oggi.

P.S. A me “razza di mercanti” non sembra un insulto… che gli ebrei siano commercianti da sempre e pure di ottimo livello (vedi monopolio mondiale sui diamanti) è notorio e ciò per me è indice di grande intelligenza.

Asgaqlun

MARCELLO DE ANGELIS

Lettera 6

Buon giorno Dago,

ho visto il filmato della donna e dei gendarmi francesi: una donna che non poteva essere lì e che non voleva scendere (con urla, strepiti e resistenza) ed i gendarmi che cercano di fare il loro dovere.. e allora?

Ma non è che siamo in un mondo al contrario?

Giovanni

Lettera 7

Caro Dago, la dichiarazione di Nicola Pietrangeli a Licia Colo’, rappresenta la più bella volée sentimentale dei tempi recenti.

Saluti, Labond

NICOLA PIETRANGELI LICIA COLO

Lettera 8

Caro Dagos,

scantonare sulla "non binarietà" di Giulio Cesare perché, dux bisex, bisex chi lo rivendica fra i Pater Patriae, è un modo per aggirare il discorso e raggirare amici e avversari. Se è per questo, non è che gli italiani sono tutti geni come Leonardo e Dante: né hanno l'obbligo di sconfiggere Pompeo e avere un figlio da Cleopatra e scrivere il De Bello Gallico, nemmeno se fanno i militari di carriera.

Tirare in ballo il sesso degli angeli e le propensioni erotiche dei super-eroi è un modo come un altro per glissare sul fatto che (perlomeno) nessuna grande civiltà ha mai legalizzato matrimoni gay, adozioni gay, utero in affitto - tranne che si trattasse di schiave di proprietà: che vorrà pur dire qualcosa... Come ribattezzare secondo il verbo politicamente corretto le invasioni barbariche quali "migrazioni armate" è un modo per rivoltare la frittata: che, ne siamo sicuri, a Cesare non sarebbe piaciuta.

Raider

NICOLA PIETRANGELI LICIA COLO'

Lettera 9

Caro Dago,

a proposito del trasferimento, per evitare violenze in carcere, degli indagati per lo stupro di Palermo, osservo che se la violenza viene esercitata da agenti penitenziari o altri pubblici ufficiali, questa è da condannare in quanto lo stato deve tutelare l'incolumità di chi tiene in custodia, se invece la violenza viene esercitata da altri detenuti questa è giusta e sacrosanta. Questo deduco dai commenti che leggo qua e là. Il Diritto a gettone!

Riccardo

RAGAZZA RICOPERTA DI CIOCCOLATA E SERVITA AL BUFFET DI Voi Colonna Hotel di Golfo Aranci - MEME DI OSHO

Lettera 10

Esimio Dago,

la pezza peggio del buco. Al cliente che ha espresso indignazione per la ragazza ricoperta di cioccolato, "Voi Hotels" ha risposto in maniera francamente sconcertante: "Desideriamo, prima di tutto, porgere a lei, alla sua famiglia e in particolare a sua figlia, nonché ai nostri clienti, le più sincere scuse (...). Stiamo intraprendendo azioni immediate (...) per garantire che in futuro nessun cliente debba sentirsi offeso in alcun modo". Non sarebbe stato più opportuno e, soprattutto, corretto scusarsi con l'unica persona veramente offesa, cioè la ragazza usata come "porta dessert"?

Bobo

RAGAZZA RICOPERTA DI CIOCCOLATA E SERVITA AL BUFFET DI Voi Colonna Hotel di Golfo Aranci

Lettera 11

Caro Dago, pare sia stato Putin a far abbattere l'aereo con a bordo Prigozhin. Insomma, in tutta la Russia non è riuscito a trovare un giudice che incriminasse l'ex cuoco con 91 capi d'imputazione?

A.Sorri

Lettera 12

Caro Dago

….ma le anime belle dell’Anm e del Csm sempre pronte a dare lezioni di moralità e di legalità ai comuni mortali non hanno niente a dire sui magistrati che svacanzano pagando 7 euro al giorno in diversi “Resort” dell’amministrazione penitenziaria? Amen

Frank Cimini

Lettera 13

Reverendissimo Dago,

I RESTI DELL AEREO DI PRIGOZHIN

almeno stavolta Vlad non ha offerto un tè caldo... d'estate uno poteva insospettirsi.

Sempre Tuo Mullah

Lettera 14

Caro Dago, Fukushima, al via lo sversamento di acqua radioattiva nel Pacifico. Cina: "Giappone egoista e irresponsabile". E Biden non ha nulla da dire agli amici giapponesi? Prima o poi i pescioloni radioattivi attraverseranno l'Oceano e arriveranno anche in California...

Arty

Lettera 15

Precly, è vero che il nostro P.P. (parà prediletto) per scoprire se la pelle delle persone di colore fosse più coriacea della sua, accarezzava loro le mani in metrò?

Pensa se gli fosse venuto in mente di scoprire se davvero sono superdotate…

Giuseppe Tubi

PUTIN APPRENDE DELLA MORTE DI PRIGOZHIN - MEME DI OSHO

Lettera 16

Caro Dago, ma i giornalisti e commentatori che oggi attribuiscono la morte di Prigozhin alla "vendetta di Putin", sono gli stessi che due mesi fa dopo il tentato golpe del cuoco sostenevano che in Russia ormai lo Zar non controllava più nulla?

Claudio Coretti

Lettera 17

Drago Lux,

stanotte ho sognato che l'amico Vladimir Putin era stato ammazzato. Il sogno, però, potrebbe diventare realtà, perché l'ultima efferata strage è stata un errore madornale.

Prigozin era amato dai russi e il gruppo Wagner non è aduso a porgere l'altra guancia. Peggio ancora per l'amico Vladimiro, se Prigozin ha simulato la morte ed è vivo, vegeto ed incazzato.

Giancarlo Lehner

LA MORTE DI EVGENIJ PRIGOZHIN VISTA DA NATANGELO

Lettera 18

Cosa dire della programmazione di Rai2 che non trova di meglio che mandare in onda sigle, TG e servizi registrati quando in diretta era in corso la gara dell'oro di Tamberi.

Ma chi sovrintende alla programmazione lo paghiamo pure?

Se fosse stato calcio sarebbe successo?

E nessuno dice nulla.

Saluti

Lettera 19

Povero Prigozin, mi piace pensare che ora sia lassù, felice, che spara agli angeli con il suo mitra e gioca con Liberace e Hudson, finalmente libero!

Giuseppe Tubi

Lettera 20

MEME SU EVGENIJ PRIGOZHIN

Il mancato allunaggio morbido di Luna 25 qualche giorno fa serviva a preparare l'opinione pubblica all'atterraggio duro dell'aereo di Prigozhin oggi. D'altronde cosa volevate di più da un Paese in cui la tecnologia spaziale e aeronautica secondo Ursula von der Leyen si regge sui microchip che i soldati russi riescono a rubare dalle lavatrici ucraine. ZR Putin e invece è finito arrostito nel suo aereo.

schianto aereo sul quale viaggiava prigozhin 4 il video di Yevgeny Prigozhin dall africa diffuso il 21 agosto 2023

RPM