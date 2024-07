POSTA! CARO DAGO, BIDEN POSITIVO AL COVID. MA LUI È CONVINTO DI AVERE LA VARICELLA – BIDEN POSITIVO AL COVID. A TRUMP HANNO SPARATO, PER SLEEPY JOE HANNO OPTATO PER UN METODO PIÙ "DOLCE"? – I GIORNALISTI FELICE MANTI ED EDOARDO MONTOLLI CONTRO ALDO GRASSO: “AMA IMPARTIRE LEZIONI DI ETICA, SCRIVENDO UNA SEVERA REPRIMENDA A PROPOSITO DELLA STRAGE DI ERBA…”

Lettera 1

Caro Dago,

apprendiamo oggi che il critico televisivo Aldo Grasso ama impartire lezioni di etica, scrivendo sul Corriere della Sera, a proposito della strage di Erba, una severa reprimenda dal titolo "I processi? Si fanno nelle aule di tribunale, non in televisione".

Certo. Nel giugno del 2007 Mediaset mandò in onda una docu-fiction sulla strage di Erba. Mancavano 7 mesi al processo di primo grado e Olindo e Rosa erano dipinti come i sicuri colpevoli. Facile così influenzare i giudici della Corte d'Assise, scelti a sorte tra la popolazione, che infatti riportarono in sentenza anche fatti che non erano in atti (tipo il fatto che i coniugi non parlassero mai della strage mentre era l'unico argomento di discussione in casa).

All'epoca Aldo Grasso dedicò però soltanto un breve video all' evento, il cui imprescindibile contenuto non è purtroppo più disponibile. Tuttavia il titolo era di ben altro tenore: "Strage di Erba, una docu-fiction noiosa". Noiosa, nient' altro. Nessuna filippica. Nessuna indignazione sul processo diventato film di condanna ancora prima di cominciare. Niente di niente. Il che la dice lunga sulla coerenza etica del critico televisivo.

Lettera 2

Caro Dago, non vorrei essere accusato di body shaming ma le foto di alcuni neo eletti al parlamento UE un commento lo meritano; la mitica Rakete sembra voler dare ragione a chi sostiene che in realtà sia un uomo, Lucano nella postura e abbigliamento ricorda quelle persone con le quali cui era accusato (ingiustamente) di lucrare sui migranti. La Salis, finalmente ristabilita dopo le torture subite, sembra ripercorrere il percorso della celebre grillina Taverna che entrata in parlamento da "barricadiera" ne è uscita con abbigliamento, accessori, acconciature da vera "sciura", anche la Salis è in effetti già migliorata....

FB

Lettera 3

Caro Dago, Biden positivo al Covid. A Trump hanno sparato, per Sleepy Joe hanno optato per un metodo più "dolce"?

John Doe Junior

Lettera 4

Caro Dago, Biden positivo al Covid. Sono di più le volte che si è vaccinato o quelle che ha beccato il virus?

P.T.

Lettera 5

Caro Dago, sondaggio: due democratici su tre vogliono che Biden si ritiri. Così Sleepy Joe prova cosa significa essere "nel mirino" della sinistra...

Neal Caffrey

Lettera 6

Caro Dago, Israele, la Knesset ha votato a "stragrande maggioranza" una risoluzione che respinge la nascita di uno Stato palestinese. Ohibò, ma non si sono consultati con Mattarella?

Lino

Lettera 7

Caro Dago,

Mentre le proletarie si fanno in quattro per vestirsi al meglio ed essere curate nell'aspetto, dal 1968 le difensoresse dei diritti dei poveri ,anche percependo lauti stipendi e/o appartenenti a facoltose famiglie, ritengono doveroso esibire irsutismo a polpacci ed ascelle, sopracciglia cespugliose, zero trucco per carita', abiti inguardabili e nidi di cicogna sulla testa. E' lecito pensare che siano votate non dal popolo oppresso che anela ad un miglioramento, ma da loro simili.

Giovanna Maldasia

Lettera 8

Caro Dago, Biden positivo al Covid. Ma lui è convinto di avere la varicella...

Pikappa

Lettera 9

Caro Dago, von der Leyen: "Trattati vanno cambiati, decisioni più agili". A furia di guardare Putin e Xi diventeremo "agili" come loro?

Bug

Lettera 10

Vorrei solo darVi conto che, con la situazione drammatica della nostra attuale stampa, siete diventati il primo sito che consulto la mattina per sapere cosa succede nel mondo.

Lusinghiero per Voi, sconfortante - mi scuserete - per me.

Walter

Lettera 11

Caro Dago, il viceministro degli Esteri russo ha detto di non escludere che Mosca possa dispiegare sistemi missilistici nucleari in risposta a un eventuale futuro dispiegamento di missili americani a lungo raggio in Germania. Speriamo solo che Biden non abbia il tempo per poter fare una simile cretinata...

Nino

Lettera 12

Caro Dago, Thomas Crooks, l'attentatore di Trump, arriva nell’area del comizio quasi tre ore prima dell’attacco e viene fermato perché gli trovano addosso un misuratore di distanza, oggetto di solito usato da cacciatori o tiratori. Beh, ma forse non aveva la t-shirt con scritto "Sto per sparare a Donad"...

Furio Panetta

Lettera 13

Caro Dago, Ursula von der Leyen rieletta alla guida della Commissione Ue con 401 sì. Fratelli d’Italia ha votato contro. Finalmente la Meloni si è decisa a fare quello per cui è stata votata. Chi voleva ancora la von der Leyen poteva votare Pd.

Max A.

Lettera 14

Caro Dago, Von der Leyen rieletta presidente della Commissione Ue: "401 voti a favore segnale di grande fiducia". O di grande inciucio...

Fabrizio Mayer

Lettera 15

Caro Dago

ImmobIlaria Salis cominciamo bene. In un suo post sembra fare intendere che sia stata in carcere in Ungheria per le sue idee politiche e in quanto antifascista. In realtà è stata imputata di lesioni aggravate, assalto e percosse.

Saluti, Usbergo

