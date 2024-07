POSTA! CARO DAGO, BIDEN ALLA RADIO: "SONO LA PRIMA DONNA DI COLORE VICEPRESIDENTE". MRS. DOUBTFIRE? – FINALMENTE ORA RISHI SUNAK AVRÀ TUTTO IL TEMPO PER INVITARE AL CINEMA GIORGIA MELONI – OTTAVIO CAPPELLANI: “SÌ, SE VITTORIO FELTRI NON CI FOSSE BISOGNEREBBE INVENTARLO. MA, ALLA DOMANDA ‘QUANTO FUMA’, HA RISPOSTO ‘PIÙ CHE POSSO’, SENZA CITARE LA FONTE: RAUL GARDINI INTERVISTATO SUBITO DOPO UNA REGATA”

Riceviamo e pubblichiamo:

VITTORIO FELTRI

Lettera 1

Caro Dago, ora che i laburisti hanno la maggioranza assoluta è strano che non si parli di emergenza democratica.

Pballa

Lettera 2

Sì, se Vittorio Feltri non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Ma dopo avere rubato a Lord Chesterflield la battuta sul sesso: "Fatica tanta, posizione ridicola, piacere effimero" oggi ha fatto un altro furto. Alla domanda "quanto fuma" ha risposto "più che posso". Senza citare la fonte: Raul Gardini intervistato subito dopo una regata.

Ottavio Cappellani

ottavio cappellani alla riserva marianelli

Lettera 3

Caro Dago, Michel e Borrell: "Orban non ha alcun mandato Ue per visitare Mosca". E loro due, invece, sono stupidi di natura o hanno ricevuto il mandato?

M.H.

Lettera 4

Caro Dago, in Francia sono aumentate le aggressioni a sfondo razzista? Allora chi ha governato nell'ultimo decennio dovrebbe chiedersi: "Dov'è che ho sbagliato?".

Nick Morsi

Lettera 5

Caro Dago, Fanpage: «Joe Biden si confonde e in un’intervista radio dice: “Sono la prima donna nera vicepresidente USA”». Ma come "si confonde"??? Ci si può confondere su un nome, ma ormai Sleepy Joe non ha più il controllo di se stesso. Cosa aspettano i dem a rimuoverlo come previsto dalla Costituzione?

P.F.V.

Lettera 6

joe biden barack obama

Caro Dago, Macron, Scholz e Tusk hanno fatto le nomine Ue "emarginando" l'Italia? E Orban, da lunedì alla presidenza di turno dell'Unione europea, fa un pernacchione ai tre fregandosene di quello che dicono e vola a Mosca per incontrare Putin. Tiè! Chi la fa l'aspetti: metodo "franco-tedesco-polacco"...

Gary Soneji

Lettera 7

Caro Dago, Biden alla radio: "Sono la prima donna di colore vicepresidente". Mrs. Doubtfire?

Pikappa

Lettera 8

Caro Dago, Kiev: "Visita di Orban a Mosca non concordata con noi". E quindi Zelensky non ha messo una buona parola con il suo ex datore di lavoro sulla tv russa?

Spartaco

Lettera 9

TUTA ADIDAS DELLA ROMA CON IL COLORE AZZURRO

Dago Drago,

Joe Biden è il factotum in incognito nella A.S. Roma? Non si spiegherebbe altrimenti il forsennato rimbambimento societario.

Il giallorosso Riccardo Calafiori, infatti, fu ceduto al Basilea per un milione e mezzo. Oggi, viene conteso da squadroni a colpi di 50 milioni.

Giancarlo Lehner

Lettera 10

Caro Dago, elezioni in Gb, occhi puntati su Biden: non deve assolutamente congratularsi col premier australiano...

E.Moro

rishi sunak lascia downing street con la moglie akshata murthy

Lettera 11

Caro Dago,

finalmente ora Rishi Sunak avrà tutto il tempo per invitare al cinema Giorgia Meloni.

Francesca

Lettera 12

Caro Dago

è disarmante, avvilente. La raccolta differenziata è fatta di tanti piccoli gesti, di tante attenzioni che giornalmente ogni cittadino è chiamato a svolgere con certosina disponibilità in termini di spazio domestico, tempo, cura nella selezione degli scarti.

E poi? Cassonetti stracolmi, sporcizia, insufficienza del servizio.

E allora, tutto nel mucchio!!!

Questa è, ancora oggi, Roma.

PIERBRAC

viktor orban e volodymyr zelensky

Lettera 13

Caro Dago, guerra in Ucraina. Dopo Zelensky, Orban va a Mosca per incontrare Putin. Irritazione a Bruxelles: "Non ha nessun mandato dai 27". I 27 al servizio dei produttori di armi?

AG

Lettera 14

Caro Dago, Gb, il premier conservatore uscente Rishi Sunak: "Keir Starmer sta per diventare premier. I suoi successi saranno i successi di tutti noi e per questo auguro il meglio a lui e alla sua famiglia". Schlein, Conte, Bonelli, e Fratoianni imparino!

Marino Pascolo

Lettera 15

Caro Dago,

IL PRIMO DISCORSO DA PREMIER DI KEIR STARMER

Leggendo la cinquina del premio Strega mi chiedo: chi sono costoro? Ne rimarra' qualcuno nella nostra storia letteraria? Se vediamo le cinquine di ormai parecchi anni fa vediamo Flaiano, Magris, Volponi, Vassalli, Citati, Parise... Questo ci passa ora il convento...

Ciao

Giorgio

Lettera 16

Ma chi è più underdog? Giorgina, figlia della Garbatella e di Monte Oppio: genitrice scrittrice di libri; parenti nel modo dell'arte e o della comunicazione. Il padre, addirittura, coinvolto in traffici di droga. Non laureata. Keir Starmer, neo Primo ministro inglese, laburista "moderato": figlio di un operaio e di un’infermiera, primo laureato della sua famiglia.

keir starmer a colloquio con re carlo iii

Mi sembra chiaro, è più underdog Keir Starmer, anche perché è arrivato più in alto della Giorgina, in quanto investito da Sua Maestà, per il governo del Regno Unito. La differenza: Giorgina ha sbandierato la sua underdogaggine. Keir, no. Low profile inglese e carattere, pur essendo - prima della grande vittoria politica, prima della politica - "avvocato d’alto rango, occupandosi di diritti umani, quindi addirittura King’s Counsel, Consigliere del Re, top della professione forense, infine procuratore generale".

Giorgina, sarai underdog anche te, ma sei un bassotto. Non un levriero.

Deferentemente

IlMaglio

Lettera 17

CARLO CALENDA RISPONDE A MATTEO SALVINI SUI TAPPI CHE NON SI STACCANO

Caro Dago, tappi & tapini. Ma con la razzumaglia di sedicenti "onorevoli" che anche stavolta abbiamo mandato a Bruxelles poi ci meravigliamo se l'Europa si è dedicata ad inventare i tappi che non si svitano??!!!

Cincinnato 1945

Lettera 18

Caro Dago

varata la legge Ue che impone di vendere bottiglie di plastica solo se dotate di tappo che non si stacca. Ma non vieta di staccare il tappo dalla bottiglia per usarla.

LE BOTTIGLIE D ACQUA E SALVINI - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA TAPPGUN - MEME BY CARLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA

Saluti, Usbergo