Lettera 1

Esimio Dago,

per risolvere il problema del riscaldamento globale del nostro pianeta, il segretario generale dell'Onu Guterres ha proposto di vietare la pubblicità delle aziende produttrici di combustibili fossili. La soluzione era così semplice... Perché nessuno ci ha pensato prima?

Bobo

Lettera 2

Dagovski,

Cannoni di Lollobrigida.

E la pace e’ fatta.

(Letteralmente).

Aigor

Lettera 3

Caro Dago , il segretario di +Europa Magi che ha protestato in Albania contro i centri migranti, e' stato allontanato perché ha detto in faccia alla Meloni che Edi Rama sa parlare in italiano meglio del ministro Lollobrigida (ndr cognato di una certa Meloni Giorgia detta Giorgia)

Marco di Gessate

Lettera 4

Dago colendissimo,

armiamoci e partite. Grazie ai fenomeni Crosetto-Tajani, lo Stivale – dopo aver grandemente supportato l’Ucraina con poderose forniture di fucilini con il tappo – si attira le lodi del sor Vlad, che neanche Orban.

È la genetica dell’ex Bel Paese: o Franza o Spagna purché se magna. Mentre gli storici si accapigliano sul perché l’Italietta non conti un ca**o, i politici analfabeti de’ noantri non hanno la più pallida idea di quello che succede nel mondo.

Saluti da Stregatto

PS Un suggerimento alla sora Giorgia: far approvare dal Parlamento il testo di legge sugli agenti stranieri in vigore in Russia (così com’è). Aiuterebbe a sbarazzarsi di Salvini.

Lettera 5

Caro Dago,

Più che a destra o sinistra penso che qualsiasi giornalista oggi cercherebbe di avere la Premier detta “Stronza” Meloni in video. Già soltanto perché è candidata ovunque in Europa.

Semmai la domanda sarebbe perché Meloni ha evitato un confronto con una donna (piaccia o no ma Gruber è la grande padrona di casa dei talk show politici di la7) e la retorica della vittima è stato l’highlight della puntata (“sono nana” che per la cronaca in Italia penso che Brunetta le abbia davvero sentite tutte). Mi sa che qualcun altro è rimasto alla retorica del 3%…

Saluti dalle donne nane/hobbit,

Lisa

P.S. Pensa che sono io la malpensante. Se la Rai ormai viene o resta perché garba alle sorelle Meloni, allora vorrei sapere se non ha avuto un certo conduttore interesse di fatto privato a fare visibilità nella rete radical chic per tutelare la sua di compagna in Rai.

Lettera 6

Basta con la Ferragni e il suo socio Fedez. Per favore mettete una pietra sopra quei due. Ci vuole la "Damnatio Memoriae" e camperemo mejo

Zi'Pablo

Lettera 7

Caro Dago, Europa, "Il meccanismo dell'unanimità è un vincolo che va superato". E chi l'ha detto? Non risultano che gli elettori abbiano ancora scelto. Dipenderà da quali forze politiche sceglieranno di votare. Certo che se prima che i cittadini si esprimano i "grandi capi" decidono il da farsi poi si può lamentarsi se gli elettori capiscono che è tutto un bluff e non si recano alle urne.

Scara

Lettera 8

Caro Dago

il deputato Magi di +Europa va in Albania e prova a fare il trucco dello “specchietto rotto”.

Saluti, Usbergo

Lettera 9

Esimio Dago,

Lettera 10

Buongiorno, leggo articoli sul giornale che le lavanderie sono quelle che evadono di più.

Ma perché non guardare anche a quelli che ristrutturano immobili per edifici religiosi o altro se evadono o no?

Distinti saluti.

Giuseppina Vincentelli

Lettera 11

Dago colendissimo,

Liceo classico Volta a Roma. Gli sciupafemmine (in numero di 5) fanno a gara fra di loro per chi conquista il maggior numero di pulzelle (in numero di 30), Embè? Cosa c’è di diverso dalle solite occupazioni studentesche., dai social e dai programmi TV tipo Gf o isola dei famosi? La vera novità sarebbe stata se le trenta fanciulline (“violate e mistificate”) avessero presentato lista analoga, magari corredata da punteggio (i piacioni stanno anche per sottoporsi alla maturità).

Se qualche bacchettone fa presente che il tutto avviene in una scuola classificata “top”, beh, è un loro problema. L’orientamento inclusivo di molte scuole propugna i diritti (incluso il sesso per i minorenni), e - se rimane tempo – anche un po' di programmi educativi.

Saluti da Stregatto

Lettera 12

Caro Dago,

a prescindere dal votare o meno, un giornalista ha mille modi per non essere super partes. Vedi la passerella su petali di rose di Giorgia Meloni da Mentana.

Francesca

Lettera 13

Caro Dago, Ucraina, Biden: "Kiev non può usare armi americane per colpire Mosca". Sleepy Joe è una trottola, cambia continuamente posizione.

Piero Nuzzo

Lettera 14

Caro Dago, clima, Copernicus: "Maggio 2024 il più caldo mai registrato. La temperatura media globale degli ultimi 12 mesi, dal giugno 2023 al maggio 2024, è stata la più alta mai registrata, 1,63 gradi sopra la media pre-industriale 1850-1900". Come per i sondaggi, dove la domanda viene formulata sulla base del tipo di risposta che si vuole ottenere, così per la rilevazione delle temperature dipende tutto da dove vengono sistemati i termometri. Nel mio appartamento di 67 mq in ogni stanza c'è una temperatura diversa, con una differenza anche di 3 gradi tra la più alta e la più bassa. Quindi a proposito di temperature posso raccontare ciò che voglio a seconda di quale termometro guardo...

F.T.

