capodanno meme

Lettera 1

Caro Dago, una volta consigliavano di indossare qualcosa di rosso a Capodanno per augurarsi un nuovo inizio all'insegna della buona sorte. Stavolta il premier Conte ha messo addirittura l'intera Italia in "zona rossa". Grazie "Giuseppi"!!!

Greg

Lettera 2

PIERPAOLO SILERI GIUSEPPE CONTE

Caro Dago, Capodanno, Coldiretti: "Un italiano su due pronto a denunciare veglioni". Chissà se il proprio o quello degli altri.

Fritz

Lettera 3

Caro Dago, il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri: "Sull'organizzazione della campagna vaccinale contro il coronavirus, non possiamo permetterci errori, dobbiamo farci trovare pronti". Ma allora basta seguire la falsariga del Recovery Plan!

capodanno meme 5

Eli Crunch

Lettera 4

Caro Dago, solo 75 italiani su 100 credono nell' esistenza di un «Essere superiore». E poi c'è Travaglio... Che crede in Conte.

Furio Panetta

Lettera 5

Caro Dago, Capodanno, Papa Francesco ha la sciatalgia: niente Te Deum e messa di inizio anno. Pap(p)a-molle! Non era necessario stare in piedi. Poteva sistemarsi in qualche altro modo. Con quale faccia verrà poi a raccontarci che Gesù si è sacrificato per noi facendosi crocifiggere?

bergoglio beve il mate 4

Fabrizio Mayer

Lettera 6

Astra zeneca

pargol vaccin

mite aghetto salvator

Tu che tutti da lungi sognar,

tu che virologi voci nunziar,

salute dona alle genti, vita infondi nei cuor!

immunità dona alle genti, ossigeno infondi ai polmon!

capodanno meme 3

Pfizer dal gel, covid du belin, mite aghetto salvator!

Tu dal corona liberator, Tu e... l'Italia e rinasce col fior!

salute dona alle genti, vita infondi nei cuor!

salute inocula alle genti, virus incula per ben!

Astra zeneca, caro vaccin, mite aghetto salvator!

Tu disceso a levare il lockdown, Tu della pandemia sterminator,

salute dona alle genti e perdona chi nega ancor.

Gian Sacco Genova

Buon anno a tutti!

LA PRIMA VACCINATA AL CORONAVIRUS IN GERMANIA

Lettera 7

Caro Dago, Coronavirus, altri 32.552 casi e 964 morti in Germania. Dopo qualche mese di indecisione, e nonostante il gioco di prestigio sui vaccini, adesso la Germania sta andando veramente forte.

Lino

trump biden

Lettera 8

Caro Dago, Stati Uniti, dapprima Biden critica Trump sui vaccini: "Aveva promesso 20 milioni di vaccinati entro fine anno e invece sono appena 2 milioni". E poi "Sleepy Joe" che fa? Promette 100 milioni di vaccinazioni nei primi 100 giorni. Boom!!! Obama deve essersi distratto per un attimo e Mister Gaffeur ha fatto subito gol.

Vic Laffer

CONTE CASALINO MEME

Lettera 9

Caro Dago, dal punto di vista industriale l'Italia sta nel G7, ma nella classifica del numero di vaccinati rispetto alla popolazione siamo solo 24esimi. Forse Casalino ha suggerito a "Giuseppi" che è meglio non farsi notare?

Gripp

Lettera 10

CONTE LAMORGESE

Caro Dago, Capodanno, la ministra Lamorgese: "Controlli anche sui social per evitare feste". Adesso fa tanto la fanatica, ma dov'era qualche settimana fa quando le Regioni passavano dalla zona arancione o rissa a quella gialla e la gente si riversava in massa nelle strade a fare shopping? Eh, un po' di decenza, please.

Simon Gorky

Lettera 11

stefano bettarini squalificato dopo tre giorni al grande fratello vip 7

sono perfettamente d'accordo con bettarini sulla lobby gay che ha invaso tutta la televisione e non solo il g.f.

basta non se ne può più

Lettera 12

Caro Dago, California, un infermiere è risultato positivo al Covid-19 più di una settimana dopo aver ricevuto il vaccino della Pfizer. L'azienda farmaceutica ha fatto sapere che "La persona potrebbe aver contratto la malattia prima o subito dopo la vaccinazione". C'è anche una terza possibilità: che il vaccino non serva a un cacchio. Chi vivrà vedrà.

capodanno meme 1

Kyle Butler

Lettera 13

Dago darling, ci sono anni che sono spartiacque nella Storia: 1453 la cristiana Costantinopoli é conquistata dai musulmani, 1492 scoperta dell'America, 1789 rivoluzione francese, 1917-18 rivoluzione russa, ecc. Come passerà alla storia l'orribile 2020 che ha stravolto il mondo? Pare preistoria ricordare la fine del 1968 quando stava per iniziare il '69, "année érotique" come cantava Serge Gainsbourg. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 14

Caro Dago, 93 omicidi. A 80 anni è morto Samuel Little, il "peggior serial killer" della storia Usa. Per fortuna non era un virus!

serge gainsborug e jane birkin 3

A.Reale

Lettera 15

Si dice mance a tutti ma è vero che è sparito il bonus per i 18enni nati nel 2003? una geneeazione colpita dalla pandemia ne avrebbe un piccolo giovamento.

È stato rifinanziato o solo ridotto nell'importo (una discriminazione rispetto ai giovani precedenti) ?

Lettera 16

Caro Dago, Capodanno, Coldiretti: "Saltano feste e la ristorazione perde mezzo miliardo". Un brutto guaio. E i ristoratori non possono nemmeno spostarsi su Instagram.

S.d.A.

meme coronavirus capodanno

Lettera 17

Caro Dago, in Europa l'Ema non ha concesso l'autorizzazione all'utilizzo del vaccino astrazeneca, la Gran Bretagna, invece, sì. Chi dei due si è messo contro la Scienza? Perché, trattandosi dello stesso vaccino, non possono raccontarci che ciascuno ha fatto le proprie scelte sulla base di evidenze scientifiche.

Arty

MEME SUL VACCINO PFIZER

Lettera 18

Caro Dago, capisco che tutti "tengono famiglia" anche i giornalisti, che pertanto devono scrivere qualcosa facendo finta di crederci. Come nel caso delle frasi ricorrenti tipo "contrarietà dei grillini" oppure "i grillini diranno sempre no" e balle varie ben sapendo che alla banda grillina l'unico cosa alla quale diranno sempre no è mollare la poltrona e stipendio, per questo sarebbero disposti pure a votare Berlusconi presidente della Repubblica e Salvini premier. E questo lo sanno tutti nel parlamento e fuori...

FB

Lettera 18

walter ricciardi

Caro Dago, a scuola il 7 gennaio? Il consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi: «Circolazione del virus troppo alta. Con questi numeri se portiamo i ragazzi in classe rischiamo di richiudere in poche settimane» . Ma infatti È da pazzi rimettere in circolazione milioni di studenti quando si può benissimo fare lezione via Internet. Non è mica come il pane, che restando a casa non lo si può fare.

Marella

capodanno zona rossa

Lettera 19

Caro Dago, coronavirus, 61 falsi positivi ad Aosta: la Procura apre un fascicolo. Però la domanda è: in quante altre parti d'Italia è successo lo stesso ma è stato tenuto nascosto? Perché dubitiamo fortemente che sia successo in un posto solo.

Kevin DiMaggio

Lettera 20

Caro Dagos, nel mercato vaccino, l'ampia gamma di scelta fra gli elisir in vetrina di fiala trova entusiasti sostenitori che, storditi dall'esultanza e dal trionfalismo dei te deum a bacchetta, non sentono esperti di ogni rango (l'Oms... Ricordo ancora le calze da donna Omsa: erano meglio, come, pubblicità: non avevano le gambe corte...) e politici di ogni specie mutante che ammoniscono come vaccinarsI non immunizzerà dall'uso di mascherine, tamponi, distanziamento sociale, smart working, dismissione di interi comparti produttivi.

Gazebo primula rosa

Il tutto, compendiato nella formula magica della Decrescita Felice, così a lungo e intensamente auspicata e promossa da chi, ora, ci vuole salvarea tutti i costi - a nostro carico, in termini di recovery per gazebo (ma senza rotelle: bel risparmio!), fallimenti e disoccupazione: e quanto alla salutre, chissà che effetti collaterali a lungo termine.

Un modello di società globale ovvero 'nuova normalità' grazie a virus e controvirus e vade retrovirus - sappiamo a chi. Stando così le cose, chi non crede nel messianismo alla vaccinara, secondo te, chi vuole iniettarcelo con le buone o con le cattive o di chi ne diffida? Non vuole essere una domanda retorica, solo una domanda. Per la retorica ci sono Presidenti di Repubblica, del Consiglio, dell'Ue e uno in più, uno in meno, che non guasta, Bergoglio.

Raider