il principe harry allo stadio per lafc inter miami

Lettera 1

Il principe Harry stringe la testa e bacia un atleta alla finale del Invictus Games. Farà la stessa fine di Luis Rubiales - presidente della Federazione spagnola - che ha stretto e baciato un’atleta alla finale del calcio femminile ed è stato licenziato, trascinato in tribunale etc? Chiedo per un amico

Lettera 2

Dago Lux,

ripensando alle gesta marinare e marinate del piemontese Carlo Pellion conte di Persano, mi viene alla mente il cuneese Guido Crosetto, quasi due metri di ministro della Difesa, grande, grosso e coccolone, indomito, sprezzante del pericolo, prode, intento, giorno e notte, a difendere la Patria insidiata da un solo acerrimo nemico: Roberto Vannacci. Gli spezzeremo i neuroni - grazie allo strenuo Crosetto - a quel perfido non conforme libero pensatore.

Giancarlo Lehner

guido crosetto alla festa del fatto quotidiano

Letter 3

Come vanno i banchi a rotelle, in questi primi giorni di scuola?

Giuseppe Tubi

Lettera 4

Caro Dago,

in vita mia ho conosciuto persone provenienti da Germania, Belgio, Inghilterra, Danimarca, Svizzera, Romania, Bulgaria, Albania, Grecia, Stati Uniti, Messico, Colombia, Perù, Cile, Giappone, Corea del Sud, India, Egitto, Senegal, Gabon, Libano, Ucraina, e forse mi sono scordato qualcuno.

i banchi a rotelle buttati a venezia 3

Sono 30 anni che mi ritrovo periodicamente a spiegare loro come (non) funziona la magistratura italiana, tra bizantinismi settecenteschi, tempistiche geologiche, sentenze inspiegabili e contraddittorie.

Adesso col magistrato di Brescia che giustifica violenze familiari perché "è un fatto culturale, non di coscienza" mi toccherà ricominciare daccapo, che fatica!

Ossequi

A. Francesco

banchi a rotelle

Lettera 5

Sarà interessante sapere se i 30 milioni di euro che Silvio Berlusconi ha "donato " a Marcello Dell’Utri verranno versati in comode rate mensili o in un colpo solo. Ho l'impressione che a Firenze saranno curiosi di saperlo. Il particolare, dopo le "donazioni" degli anni scorsi, non è insignificante.

Daniele

Lettera 7

Caro Dago, abbiamo capito bene? Il nuovo libro-intervista di Sallusti alla premier s'intitola "L'avversione di Giorgia"? Per che cosa? Per rispettare le promesse sui migranti?

Nino

Lettera 8

SILVIO BERLUSCONI MARCELLO DELL'UTRI

Caro Dago, Juve, Pogba positivo al testosterone. C'è un gran bisogno di esempi positivi!

Mauro Soffianopulo

Lettera 9

Caro Dago, questo si che è giornalismo! Il sito di "Repubblica" annuncia che Rocco Bellantone ha assunto la guida dell'ISS,

specificando subito che è cugino del sottosegretario Fazzolari. Solo dopo viene spiegato che la persona non è uno scappato di casa ma un endocrinologo già preside della Cattolica. Che il giornale che fu gloria e vanto di Scalfari sia caduto così in basso è davvero una pena per tutti...

FB

Lettera 10

Caro Dago, la Procura di Milano ha arrestato per corruzione un manager di area Fratelli d'Italia: ormai è specializzata in "partiti di governo"...

Amandolfo

meme su paul pogba

Lettera 11

Caro Dago, Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, da bimbo veniva bullizzato... Quindi da ora in poi, se a scuola i bimbi non verranno bullizzati, alcuni genitori italiani presenteranno ricorso al Tar?

E.Moro

Lettera 12

Caro Dago, Meloni: "Manovra con poche risorse è la vera sfida". Il mitico Mago Silvan al posto di Giorgetti?

Furio Panetta

Lettera 13

Caro Dago, Italia coi piedi legati. Stasera Spalletti non può battere l'Ucraina perché verrebbe accusato da Kiev di essere filorusso...

Pikappa

elon musk da bambino

Lettera 14

Caro Dagos,

c'era una volta l'engagement, che obbligava artisti e intellettuali a dare spazio a istanze rivoluzionarie, proteste sindacali, valori proletari, ecc... Oggi, arte, scuola, pubblicità devono, di riffe o di raffe, garantire rappresentanza a quote delle varie minoranze: etniche e sessuali, in primo luogo.

Cos'è cambiato? Nulla. Retorica e prevedibilità. Lo si è visto anche al Festival del Cinema di Venezia: nato sotto il fascismo, il politicamente corretto rispetta, nel ribaltamento dei princìpi, una certa fedeltà allo spirito della origini. Parafrasando lo slogan che non tradisce, Origins (al nero) matter.

Raider

Lettera 15

Caro Dago, il commissario alle crisi Janez Lenarcic, riguardo i disastri naturali degli ultimi mesi in Europa: "La scorsa estate, a causa del caldo record, nell'Ue ci sono stati 62mila morti". Come no. Senza il caldo i malati terminali di cancro, i diabetici, i morti per ictus etc. sarebbero ancora tutti vivi!

Diego Santini

luciano spalletti macedonia del nord italia 1

Lettera 16

Caro Dago, Putin: "71.500 soldati ucraini eliminati in controffensiva". Allora per Zelensky, viste le micro porzioni di territorio riconquistate, non è stata un flop: è stata un flop più una Caporetto!

Baldassarre Chilmeni

Lettera 17

Meloni: “Solo fango contro di me”.

E neppure abita in Libia.

Giuseppe Tubi

Lettera 18

Caro Dago, Valditara: "Nell'area Ocse il 14% dei giovani è senza diploma, in Italia il 22%". E davvero incredibile. Pur promuovendo tutti gli anni cani e porci tra i maturandi, comunque non riusciamo ad essere alla pari con gli altri!

VLADIMIR PUTIN SI CUCINA PRIGOZHIN – POSTER BY MACONDO MEME SULLA MORTE DI PRIGOZHIN

Bug