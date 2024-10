POSTA! - CARO DAGO, IN COMUNE, A NAPOLI, GIRANO DUE VERSIONI CONTRASTANTI SULLA VICENDA DI GAETANO PESCE. LA PRIMA SOSTIENE CHE QUANDO L'ARTISTA HA CHIESTO SE POTEVA FARE UN MONUMENTO, IL SINDACO GLI ABBIA DETTO “FALLO!” LA SECONDA AFFERMA INVECE CHE GLI ABBIA RISPOSTO “COL CAZZO!”. COMUNQUE, GIRA CHE TI RIGIRA L'IMPORTANTE, ALLA FINE, È CAPIRSI... O NO?

Lettera 1

PESCE FUORI - MEME SULL OPERA DI GAETANO PESCE - MEME BY CUSSIDDU

Caro Dago, Cina: “Non rinunceremo mai all'uso della forza su Taiwan”. Tranquilli. Anche l'Occidente non rinuncerà mai alla debolezza della sua diplomazia.

Marino Pascolo

Lettera 2

Caro Dago, Schlein: «Presidente Meloni, noi siamo sempre stati contro l'antisemitismo a differenza delle giovanili del suo partito». Certo, perché si sono sempre nascosti dietro l'«antisionismo».

Antonello Risorta

Lettera 3

Caro Dago,

qui in Comune, a Napoli, girano due versioni contrastanti sulla vicenda di Gaetano Pesce. La prima sostiene che quando l'artista ha chiesto se poteva fare un monumento, il sindaco gli abbia detto “Fallo!”.

La seconda afferma invece che gli abbia risposto “Col c..zzo!”.

Mah!... Che dici? Comunque, gira che ti rigira l'importante, alla fine, è capirsi... o no?

Tonyborg

Lettera 4

Caro Dago,

meloni schlein by palombo

che un impiegato della filiale di Bisceglie di Banca Intesa abbia potuto accedere ai conti correnti di migliaia di suoi clienti ubicati in tutto il paese è una cosa gravissima la cui responsabilità risale principalmente alla banca medesima. Logica vorrebbe infatti che un impiegato della filiale di Banca Intesa di Bisceglie potesse accedere a tutti conti correnti della filiale in cui lavora e non anche ai conti correnti di tutte le filiali della banca per cui lavora. Se questa pur minima precauzione non è stata predisposta nei sistemi informatici, è evidente che la principale responsabile di quanto è successo sia la banca stessa.

Pietro Volpi

Lettera 5

Caro Dago,

sarà perché penso alla nostra storia dell'Arte, che fin dal tempo degli etruschi ha sfornato capolavori eterni e innovazioni tecniche quali l'arco, la volta, la ritrattistica, la prospettiva, il colore veneziano etc, ma quando vedo le opere di "arte povera" che per essere esaltati necessitano di interpretazioni Via Supercazzola penso che detta "arte" sia un Cagata Pazzesca.

Giovanna Maldasia

E STATA LA MANO DI DILDO - MEME BY CUSSIDDU

Lettera 6

Caro Dago, Joe Biden sui video virali di Donald Trump che in un incontro con gli elettori in Pennsylvania si è improvvisato dj. "È stato sul palco per 30 minuti a ballare. Sul serio, qual è il suo problema?". Una bella domanda fatta da uno che è stato sostituito nella corsa alla Casa Bianca a causa della sua demenza senile...

A.Reale

Lettera 7

Caro Dago, i primi migranti sono arrivati in Albania su una nave militare italiana, che verrà ridipinta per il nuovo utilizzo: bianca con la scritta TAXI sulle fiancate (niente tassametro perché i clienti viaggiano gratis).

Marco di Gessate

Lettera 8

Egregio Dago,

leggendo il tuo interessante "pippitel" mi sento come sempre un non integrato. Ho la cattiva abitudine di guardare Rai Scuola, Rai Storia dove non ci sono interruzioni pubblicitarie, Focus e BBC e altri canali stranieri. Ho provato di tanto in tanto a seguire gli spettacoli che vanno per la maggiore ma non resisto per più di pochi minuti anche se devo ammettere che riesco a fare delle grasse risate vedendo l'ignoranza e la boria dei vari vip, amici e via cantando.

Devo andare in analisi?

kristi noem donald trump foto lapresse

Cordialità

Sanvic

Lettera 9

Caro Dago, primi effetti dell'opera persuasiva di Spalletti: "Il piano di Israele per l'attacco all'Iran è pronto", dice la Cnn.

EPA

Lettera 10

Caro Dago, leggo del pignoramento milionario a De Benedetti per una questione di tasse, mentre è ancora in piedi la questione dei finti prepensionamenti a Repubblica, costati all'INPS e quindi ai cittadini svariati milioni. Ma parliamo della stessa persona tessera, n. 1 del PD, partito che predica giustizia sociale e lotta ai privilegi dei ricchi? Da parte del partito e del mitico Landini nessun commento?

FB

Lettera 11

arrivata in albania a Shengjmn la nave della marina con 16 migranti

Caro Dago, secondo la Cnn, venerdì a Berlino Biden vedrà Scholz, Macron e Starmer. S'incontrano per stabilire chi dei quattro è il più sfigato?

John Reese

Lettera 12

Daghissimo:

«GLI ITALIANI? I MIGLIORI IN TUTTO TRANNE CHE A SCEGLIERSI UN GOVERNO». Francis Ford Scoppola (alla Melona)

Deboss

Lettera 13

Proposta Segre: "L'intelligenza artificiale sia anti odio". La dimostrazione che di artificiale c'è ben poco: è tutta programmata!

Giacò

