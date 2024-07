POSTA! CARO DAGO, EURO 2024, SPAGNA IN FINALE, FRANCIA ELIMINATA: ORA MBAPPÉ PUÒ CORRERE A PARIGI A FESTEGGIARE CON MACRON E MÉLENCHON – FINALMENTE MBAPPÉ HA TUTTO IL TEMPO PER ANDARE A FARE COMIZI – WIMBLEDON: SINNER KO AL QUINTO SET, IN SEMIFINALE VA IL RUSSO MEDVEDEV. JANNIK CHIEDERÀ DI ENTRARE NELLA NATO?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

abbraccio tra matteo salvini e giorgia meloni alla camera 2

Caro Dago, mi chiedo cosa ci stiano a fare Salvini e i suoi al governo. Ogni giorno tirano fuori proposte di legge fantasiose che appaiono subito inapplicabili. Per non parlare del famoso ponte sullo Stretto che rischia di diventare madre e padre di tutte le truffe e costi fuori controllo, al cui confronto il Superbonus di Conte diventerebbe una passeggiata di salute. Meglio per la Meloni e gli italiani se Salvini se ne va subito al Papeete e fuori dal governo.

FB

Lettera 2

Caro Dago,

GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI BY EDOARDO BARALDI

Gli italiani detenuti in giro per il mondo in condizioni spaventose sono spesso finiti dentro perche' pensano di potersi comportare in un paese straniero come gli stranieri si comportano in Italia :certi non hanno il visto,altri tentano di rubare opere antiche ,oppure usano droghe o esportano democrazia a suon di botte ....ecc....sarebbe bene che si facesse una campagna di informazione sulle regole che bisogna rispettare nei paesi dove si va come ospiti,oppure ....proporre liste elettorali europee per detenuti all'estero in condizioni disumane?!

Giovanna Maldasia

Lettera 3

Caro Dago, in un mondo sconvolgente nel quale si bombardano i reparti oncologici degli ospedali per bambini, in esito alle recente elezioni locali nel mio comune è stato creato un assessore con delega espressa a "Tutela e Diritti degli animali" (maiuscole originali).

arianna polgatti matteo salvini giovanni toti al papeete 1

Lettera 4

Tenendo conto che tutto il regno animale terrestre, dai microbi alle tigri del Bengala, è pacificamente retto dalla regola del "mors tua vita mea", che cioè il più grande e il più forte usa come cibo il più piccolo e il più debole, dagli squali ai coccodrilli e dalle balene ai gatti, il compito che attende il nostro neonato assessore è veramente ciclopico: sostituire una legge di Natura, poi con che cosa e soprattutto con che faccia??!!

Cincinnato 1945

Lettera 5

Caro Dago,

ma siamo sicuri che Giorgia abbia davvero paura del Salvini in versione Papeete? E se invece... Meloni vota per Ursula, Salvini rompe il Governo, Mattarella reincarica Giorgia, Forza Italia obbedisce a Marina B., la Lega si spacca e qualche voto lo dona, il duo di Piadena del Centro Storico si accoda con un paio di sottosegretari messi nel paniere... e il PD, infine, regge la baracca come sempre astenendosi e mediando sui temi istituzionali.

kylian mbappe

Alla fine, Giorgia perderebbe un 4% a destra, recupererebbe lo stesso al centro e si candiderebbe ad assorbire Forza Italia superando facile il 30% di democristiana memoria... fine dell'autonomia differenziata, ritorno del parlamentarismo, riforma costituzionale appena leggera ma senza strappi. Trump o Biden, Conte o Grillo, poco cambia: noi sémo atlantisti.

Rob

Lettera 6

Caro Dago, Wimbledon: Sinner ko al quinto set, in semifinale va il russo Medvedev. Jannik chiederà di entrare nella Nato?

Jantra

Lettera 7

macron mbappè

Caro Dago, Euro 2024, Spagna in finale, Francia eliminata. Così Mbappé può correre a Parigi a festeggiare con Macron e Mélenchon...

Bug

Lettera 8

Bonjour Dagò,

la gauche dichiara la vittoria elettorale e chiede la guida del Paese senza dare un nome condiviso per il presidente incaricato. Hanno 187 seggi e ne servirebbero altri 100 per avere la maggioranza. Bel sistema politico in Francia, il partito primo per voti ricevuti, si classifica terzo per numeri di seggi avuti al doppio turno della votazione. Ben oltre le alleanze senesi per far perdere il Palio alla contrada nemica.

- peprig -

sinner durante il match con medvedev

Lettera 9

Caro Dago, Ucraina, Zelensky alla Nato: "Putin aspetta elezioni Usa, dobbiamo vincere ora". Molto intelligente. Sta cercando in tutti i modi di ingraziarsi Trump, nel caso dovesse vincere ...

Giuly

Lettera 10

Esimio Dago,

la Sardegna, regione a statuto speciale, gode di ampia autonomia legislativa, amministrativa e, soprattutto, finanziaria. Alessandra Todde, presidente grillina della Sardegna, si è schierata contro la legge sull'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario. Per coerenza e solidarietà, Todde dovrebbe rinunciare ai privilegi concessi alla sua regione. Sarebbe veramente un "beau geste", anche se un po' masochista (per non usare altre espressioni più forti...).

Bobo

Lettera 11

Christian Solinas Alessandra todde

Caro Dago, Mélenchon: "Macron ci consulti su nomina commissario Ue". Come no. Dovesse decidere di consultarlo, sarebbe di sicuro per fare l'opposto di quello che chiede.

SL

Lettera 12

Caro Dago, Intelligence Usa, Russia in azione per Trump alle elezioni 2024. I dem non perdono il vizio di intorbidire le acque. Ma i più in azione di tutti per favorire Donald sono proprio loro, che si ostinano a candidare un personaggio che, come tutti hanno potuto vedere, ormai non ricorda più nemmeno a quale genere sessuale appartiene.

P.T.

Lettera 13

I MEME SU DARK BRANDON ALTER EGO DI JOE BIDEN

Caro Dago, Biden e i suoi - spiegano gli assistenti del Presildente alla Cnn - hanno smesso di parlare del dibattito andato male. Perfetto. Verrebbe da dire "Tutto dimenticato". Ma si rischierebbe di inguaiare Sleepy Joe ancora di più...

Lucio Breve

Lettera 14

Caro Dago, secondo l'intelligence Usa la Russia avrebbe lanciato un'operazione per influenzare l'esito delle elezioni americane favorendo Donald Trump, e intenderebbe prendere di mira gli swing state nel tentativo di convincere l'opinione pubblica e minare il sostegno all'Ucraina. Difficile pensare a un sostegno americano a Kiev più "minato" di quello dell'attuale presidente Biden: da più di due anni il povero Zelensky non fa che collezionare flop!

Ranio

Lettera 15

Ciao Dago, ora Mbappé ha tutto il tempo per andare a fare comizi.

Giovanni

Lettera 16

divise delle hostess dell aeroporto silvio berlusconi - meme

Caro Dago, hanno ragione i sinistrelli, perché intitolare l’aeroporto Malpensa a Berlusconi, non certo famoso come aviatore o industriale aeronautico. Intitoliamolo a colui cheè riconosciuto nel mondo come uno dei più grandi avieri della storia, uno dei pochi ad aver contrastato l’entrata in guerra e le leggi razziali, e abbattuto per ordine del Duce: Aeroporto Italo Balbo.

MEME SULL AEROPORTO SILVIO BERLUSCONI MEME SULL AEROPORTO SILVIO BERLUSCONI - 1

Fabio