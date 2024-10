POSTA! CARO DAGO, JOE BIDEN HA DETTO CHE GLI ELETTORI DI DONALD TRUMP SONO “SPAZZATURA”. DOLCETTO O SBRONZETTO? – SERGIO MATTARELLA CELEBRA LA "GIORNATA MONDIALE DEL RISPARMIO". CHI LO SPIEGA AI 4,8 MILIONI DI PENSIONATI SOTTO I 1.000 EURO AL MESE?

Caro Dago, che figura del cacchio definire "spazzatura" le decine di milioni di americani che votano per Trump! Biden e la Harris, tanto "woke" sulle ingiustizie sociali e razziali, odiano a morte metà della popolazione che governano: come si fa a lasciare gente così alla Casa Bianca?

Raphael Colonna

Caro Dago, rimbam-Biden ha definito "spazzatura" gli elettori che votano per Donald Trump. Succede quando lasci che un rincoglionito continui a guidare la prima potenza mondiale facendo finta di nulla, come ha fatto Kamala Harris per quattro anni.

Edy Pucci

Gentile direttore D'Agostino, un fatto non poco singolare. Nostradamus dice, fate attenzione al 5, al 15 ed al 22, questo mese. Strano, il 5 si decidono le elezioni in America e, in Medioriente ci sarà il liberi tutti comunque vadano, il 15 è metà mese e lo sappiamo e, il 22 cosa prospetta?Boh?Considerando quello che dice Nostradamus per l'Italia, al suo posto Direttore D'Agostino, valuterei terreni edificabili su Marte.

Giuseppe Faso

Caro Dago, alluvione, l’allerta a Valencia è stata data troppo tardi? Ma se tutti i giorni, in tutta l'Ue, non fanno altro che parlare degli "scenari catastrofici" causati dai "cambiamenti climatici"! Dire che non si sapeva e non era attesa una simile pioggia, è ridicolo.

M.H.

Caro Dago,

tra il 2018 e il 2021, su oltre 136 mila migranti sbarcati sono stati effettuati 19.745 rimpatri forzati e 2.183 rimpatri assistiti. Se si guarda al 2021, si vede che tra i rimpatriati ci sono stati 1.872 tunisini e altre 574 persone di altre nazionalità. I governi succedutisi nell'arco temporale sono stati quello di Gentiloni, Conte, Conte II, Draghi. Stento a credere che tutti quanti i migranti siano stati allora rimpatriati in Paesi sicuri; stento a credere che tutti i giudici fossero allora in vacanza.

Tonyborg

Caro Dago, la notizia del giorno è "sindacati in sciopero contro la manovra del governo". Peccato che questa "liturgia" venga svolta con ogni governo, senza che i lavoratori, impiegati e pensionati abbiano mai ottenuto nulla. Vale la pena continuare con questa rappresentazione alla quale nemmeno gli stessi sindacati credono?

FB

Caro Dago, Save the Children: "Un bambino su cinque vive in un Paese in conflitto". Alla faccia di Papa Francesco che parla sempre e solo dei bimbi che in quei Paesi muoiono!

Mes

Caro Dago

certo che vedere Renzi che strepita, sgomita, alza la mano e si sbraccia: “Sono qui, sono quiii. Io, prendete meee….”. Che brutta fine.

Saluti, Usbergo

Caro Dago, Mattarella celebra la "Giornata Mondiale del Risparmio". Chi lo spiega ai 4,8 milioni di pensionati sotto i 1.000 euro al mese?

L.Abrami

Caro Dago, inutile girarci intorno, la disfatta della sinistra a Genova ha un nome e cognome, Giuseppe Conte. Riassunto per i distratti; da oscuro avvocato collaboratore del famoso Alpa viene scelto, per quelle strane congiunzioni astrali per cui uno vince la sestina del superenalotto lui ha vinto la poltrona di premier. Da subito si è fatto conoscere dicendo che quella "sarebbe stata l'unica esperienza politica".

Infatti ha governato con il truce Salvini sventolando i decreti sicurezza, poi invece di tornare a servizio di Alpa come promesso ha governato con il PD, sventolando l'abolizione dei decreti sicurezza (pensa te!). Appena capito che il secondo governo era in caduta ha cercato l'impossibile tra i desaparecidos del parlamento per formare un Conte 3.

Entra nel governo Draghi covando sogni di rivalsa e impossibili ritorni a Chigi. E qui il nostro uomo dà dimostrazione di scaltrezza e spregiudicatezza facendo votare, nel segreto dei banchetti, la semisconosciuta Schlein che riteneva più manovrabile e funzionale ai suoi disegni, diventare leader della sinistra e candidato premier. Solo che non aveva fatto i conti con il caratterino della Schlein che di fatto ha ignorato i suoi disegni. Ora la sinistra ha una sola possibilità, anche se remota, coinvolgere e aggregare i minipartiti della sinistra estrema e qualche cespuglio centrista, lasciando Conte e i grillini alla ricerca di una identità politica e una strada da imboccare. Lo farà? Ah saperlo!

FB

Caro Dago,

Dagonotizia su Volkswagen: il governo di Olaf Scholz, socialdemocratico, si schiera con il sindacato: «Non sono i dipendenti che devono pagare le scelte sbagliate». Ma cari signori del governo tedesco (e della UE), non girate la frittata perché le scelte sbagliate le avete fatte proprio voi!

Lorenzo B.

Caro Dago, Emilia Romagna, Valencia... Il Patto sui cambiamenti climatici firmato a Parigi nel 2015 fa acqua da tutte le parti!

Greg

Caro Dago, abbiamo messo il cappotto termico agli edifici, acquistato auto col motore ibrido o elettrico, frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie a basso consumo, ma le alluvioni ci sono lo stesso. Sulla "lotta" ai cambiamenti climatici ci stanno raccontando un sacco di panzane!

F.G.

Caro Dago

Assassini sempre più giovani come quel 15 che ha buttato dal balcone la ex fidanzatina…che tentava di resistere aggrappata alla ringhiera… La camorra che recluta tredicenni non imputabili. Non sarebbe ora di abbassare il limite di età per la piena responsabilità penale???

Saluti

LB

Spettabile redazione,

vi scrivo da ex giornalista di un Paese falso e corrotto come l'Italia, che vive meravigliosamente ad Amburgo. È irritante leggere, come nel marasma in cui versa l'Italia, quante stupidaggini e quante notizie superficiali e prive di conoscenza divulghiate sulla situazione economica della Germania. Forse la stampa italiana deve veicolare l'attenzione su altro per non curarsi delle miserie che avvolgono quello che chiamate il Belpaese. Approndire invece di scrivere scemenze. Volkswagen sa quel che fa e perché. Vi assicuro che abbiamo lavoro, denaro, benessere e una presenza sociale dello Stato che neppure potete immaginare. Ma gli italiani sono cosi, invidiosi e rosiconi.

Con i migliori teutonici saluti,

Enrica Diedrich

Caro Dago, migranti, la Procura di Bologna chiede alla Corte Europea cosa si intenda per "Paese sicuro". Quello che non è più l'Italia da quando milioni di sconosciuti clandestini sono sbarcati sul nostro suolo facendosi scudo del diritto internazionale.

Sasha

Caro Dago, alla fine i giornaloni si sono accorti di aver sbagliato ad incensare per anni Angela Merkel che ha legato la Germania alla Russia per la dipendenza energetica e alla Cina per le esportazioni. Nel frattempo si sono trovati subito un nuovo beniamino su cui riversare tonnellate di saliva: Volodymyr Zelensky, campione di democrazia e difensore dei valori occidentali...

Marino Pascolo

Caro Dago, Joe Biden ha detto che gli elettori di Donald Trump sono "spazzatura". Dolcetto o sbronzetto?

Theo

Caro Dago,

il Capo dello Stato Mattarella ha biasimato le agenzie di rating internazionali che non rimarcano che il Bel Paese cresce piu’ di Francia e Germania. Sara’ mica merito del governo Meloni?

Cordiali saluti.

Piero

Riflettevo sul significato dell'essere deforme figlio del professore. Secondo me rappresenta i segreti, i misteri e le cose enormi ed indicibili che Napoli ancora custodisce o nasconde. Da questo punto dopo una visita alla Cappella di San Severo, a lungo non accessibile, nulla ti può stupire ed infatti Parthenope non si spaventa e ne è anzi divertita. La pelle tesa e trasparente del "mostro" come la superficie marmorea del Cristo velato.

Gian Paolo Sacco

