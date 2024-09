POSTA! - CARO DAGO, “NON MI FACCIO BUTTARE GIÙ UN MINISTRO DA DAGOSPIA!”. E INFATTI... – M5S, CONTE: “SE C'È UN SOPRAELEVATO ALLORA NON POSSO ESSERCI IO”. GRILLO RISPONDERÀ: “IO SO' IO E VOI NON SIETE UN CONTE”? – LA RETTIFICA DEL LEGALE DI BEATRICE VENEZI: “IL MAESTRO NON È MAI INCORSO IN ALCUNA IPOTESI DI CONFLITTO D’INTERESSE: LA CHIAREZZA, LA TRASPARENZA E L’ONESTÀ RAPPRESENTANO VALORI FONDAMENTALI PER LEI...”

Riceviamo e pubblichiamo:

beatrice venezi

Rettifica del legale di Beatrice Venezi in merito all'articolo “L'ultimo colpo di mano di Sangiuliano”

Il Maestro Venezi non è mai incorso in alcuna ipotesi di conflitto d’interesse: la chiarezza, la trasparenza e l’onestà rappresentano valori fondamentali per Beatrice Venezi.

Com’è noto, il ruolo di Consigliere del Ministro è un incarico di mera consulenza tecnica che, da una parte, non comporta alcuna facoltà di adottare decisioni o atti di indirizzo, né, dall’altra, impedisce a un libero professionista di proseguire nello svolgimento della propria attività principale.

Premesso quanto sopra, il Maestro Venezi non ha mai partecipato ad alcun tipo di riunione avente come oggetto gli eventi in programma per il G7 Cultura né ha intrattenuto alcun rapporto contrattuale con il Ministero o altro Ente pubblico in relazione a questo o altro evento concertistico nel corso del biennio in cui ricopre il ruolo di consigliere. Ad oggi, il M° Venezi ha ricevuto una proposta formulata direttamente dall’ente musicale in questione, così come avvenuto in altre occasioni, conformemente alle regole d’ingaggio dei Direttori d’orchestra

LE DIMISSIONI DI GENNARO SANGIULIANO - VIGNETTA BY VUKIC

Lettera 1

Caro Dago, "non mi faccio buttare giù un ministro da Dagospia!"

e infatti...

Erminio Cereda

Lettera 2

Caro Dago, Nations League, Israele-Italia in campo alle 20.45. Spalletti non pensi di far portare il pallone nella rete avversaria scavando qualche tunnel...

P.T.

Lettera 2

Dagosapiens, nella foto di apertura del suo sito facebook la volpona pompeiana punta l’indice e i dentoni sulla scritta “Parlamentum Europaeum”. Che intenda andare a far casini anche là?

Vittorio Ursulamettituomaritosottochiave! ExInFeltrito

Lettera 3

Caro Dago, lo sport è stato considerato "roba da uomini" fino a non moltissimo tempo fa, è normale che gli uomini siano ammessi a gareggiare con le donne.

Non si vede una donna che gareggia con gli uomini... chissa' come mai!

Giovanna Maldasia

MARIO DRAGHI

Lettera 4

Caro Dago, Draghi, "Nuovo debito comune Ue sul modello Recovery". E ti paeeva. Ci facciamo sempre riconoscere. L'unica cosa che sanno fare gli italiani e di proporre sempre di aumentare i debiti. Poi chi paga?

Axel

Lettera 5

Caro Dago Mosca a Zelensky: "Non negoziamo sui territori controllati". E c'è bisogno di dirlo? Il leader ucraino è così scemo da pensare che i russi hanno conquistato terreno per restituirlo come quando una pesca un pesce e poi lo ributta in acqua?

Nino

Sanija Ameti spara a immagine della madonna

Lettera 6

Dago,

Prima o poi doveva accadere, una svizzera musulmana ha sparato, per gioco, ad una foto della madonna. Fosse accaduto il contrario, insultare l'islam, ci sarebbe stato il finimondo: cortei di prostesta, ayatollah vari che minacciavano punizioni esemplari, qualche esaltato che progettava attentati per ritorsione, i giornali politicamente corretti, che avrebbero scatenato una campagna contro l'intolleranza, il fascismo, e tutto l'universo creato di chi non la pensa come loro. Invece un trafiletto a pie' di pagina e nessun clamore mediatico. Per questo non mi si dica che tutta questa apertura ai musulmani e' spontanea.

MP

Lettera 7

Caro Dago, Draghi: "In Ue serve il doppio degli investimenti del Piano Marshall". Ruberie e bustarelle comprese?

genniful il video meme del grande flagello sul caso boccia sangiuliano 2

F.G.

Lettera 8

Sangiuliano Corsini a Greccio sulla scena del presepe.

Il bue e l'asinello.

Paolo Ferraresi

Lettera 9

Caro Dago, passati pochi giorni dalla "Beautiful" dell'ex ministro Sangiuliano con la "pompeiana esperta" Boccia, il centrosinistra, per non essere da meno, organizza un "Scherzi a parte" sull'Ucraina con Schlein, Calenda e Conte. Sul versante "spettacolo" siamo i migliori d'Europa!

Soset

Lettera 10

Caro Dago, Us Open: 6-3, 6-4, 7-5. A tratti è sembrato il duello tv Biden-Trump. Contro il nostro Jannik Sinner al povero Taylor Fritz non sarebbe convenuto farsi sostituire da Kamala Harris?

Greg

sinner anna kalinskaya

Lettera 11

Caro Dago, M5s, "Giuseppi": «Se c'è un sopraelevato allora non posso esserci io». E quindi Grillo risponderà «Io so' io e voi non siete un Conte»?

Ice Nine

Lettera 12

Caro Dago, un bacio alla fidanzata russa Anna Kalinskaya dopo aver battuto l'americano Taylor Fritz in casa, sul campo della Grande Mela... Jannik Sinner attenzionato dalla Cia?

Lucio Breve

Lettera 13

putin zelensky

Caro Dago, Cnn, Kiev alle prese con il morale basso di molti soldati e l'emergenza legata a diserzioni e insubordinazioni. Nei soli primi 4 mesi dell'anno, i procuratori ucraini hanno avviato procedimenti penali contro quasi 19mila soldati che hanno abbandonato le loro posizioni o hanno disertato. È questo il famoso "piano di pace" che Zelensky vorrebbe presentare a Biden, Harris e Trump? Il piano "Tutti a casa"?

Ulisse Greco

Lettera 14

Caro Dago, inutile girare nel manico con odontoiatri e similari: è un dato di fatto. L'unico solido e indiscutibile massimo esperto italiano di CULtura sei te.

Cincinnato 1945

EGOCENTRO - VIGNETTA SU MATTEO RENZI BY ROLLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA

Lettera 15

Esimio Dago,

un giorno sì e l'altro pure, Matteo Renzi si fa intervistare da qualche giornalone. Sorge un leggerissimo sospetto: non sarà che, dopo averla abbandonata nel 2016, l'ex premier abbia intenzione di tornare in poltica?

Bobo

Lettera 16

Caro Dago, gli unici a guadagnare dalla vicenda Sangiuliano sono Bonelli e Fratoianni che hanno già individuato la signora Boccia come candidata alle prossime elezioni! Del resto la ragazza è sveglia e si muove bene tra i palazzi...

FB