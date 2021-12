31 dic 2021 14:00

POSTA! - CARO DAGO, MA DOVE SONO QUELLE ANIME BELLE DEGLI ITALIANI CHE A SUO TEMPO VOTARONO NO AL NUCLEARE E ORA SI LAMENTANO PER GLI AUMENTI? E DOVE SONO QUELLI CHE HANNO VOTATO I GRILLINI CHE NON VOLEVANO LA TAP E LE PERFORAZIONI PER ESTRARRE GAS, MENTRE I NOSTRI VICINI CE LO SUCCHIANO SOTTO I PIEDI? CI MERITIAMO QUESTI AUMENTI E ALMENO FACCIAMOLO CON DIGNITÀ...ALTRIMENTI OLTRE CHE IDIOTI PASSIAMO ANCHE PER PIAGNONI!