CARLO COTTARELLI A CHE TEMPO CHE FA

Lettera 1

Lettera 1

strano tipo l’ex senatore, ora professor Cottarelli. Prima si fa eleggere con il PD e poi si stupisce dei pasticci del PD. Dove viveva?

Mikkke

Lettera 2

Caro Dago, il 7 maggio Chiara Ferragni ha compiuto 36 anni. Non ci fosse stato Instagram una in gamba come lei avrebbe comunque fatto i soldi col gioco delle tre carte!

Pikappa

Lettera 3

Caro Dago, il ministro degli Esteri cinese: "Chiediamo a Kiev e Mosca di finire la guerra". E il desiderio di tutti, ma a quanto pare le armi in circolazione non sono sufficienti allo scopo.

Arty

Lettera 4

Una volta dicevi “mercenario” e pensavi a gente come Schwarzenegger, Stallone…ora c’è Prigozhin che sembra un salsicciotto (anziano).

Giuseppe Tubi

Lettera 5

Caro Dago, Ancona, 40enne abusa di una 14enne conosciuta in chat: ai domiciliari. Ma come ai domiciliari? In cella, cosi avrà subito quel che si merita!

A.Sorri

Lettera 6

Caro Dago, oggi l'incontro Melloni-Schlein: "Siaaamooo dooonneee... Oltre le riforme c'è di più...".

Rob Perini

Lettera 7

Caro Dago, dove passano le biciclette del Giro d'Italia (e solo lì) mettono a posto le buche dell'asfalto. Non si potrebbe organizzare un giro di qualche decina di migliaia di chilometri, magari a chiamata? Grazie. LeoSclavo

Lettera 8

Caro Dago, nel PD i segretari cambiano con la velocità delle stagioni ma il DNA del partito resta sempre lo stesso. Sono decenni che non vince una elezione eppure ritiene un suo diritto governare comunque.

Prendiamo l'esempio della sostituzione dei vertici delle aziende di stato o che rispondono al governo, hanno la pretesa di mantenere o scegliere uomini della loro area di riferimento, e se questo non avviene si urla sguaitamente al...fascismo. chiamate un medico bravo...

FB

Lettera 9

Lettera 9

Uno dei trend piu' mortali e soporiferi di questi ultimi anni consiste nel triturare i cabbasisi a noi poveri mortali non solo con i piu' minuti particolari della vita e dei pensieri di persone che non si sa perche' sono sempre messe al centro dell'attenzione spesso nonostante la loro mediocrita', adesso i giornalisti per mancanza di giornalai ci infliggono flirts,gravidanze ,malattie vere o presunte ,passatempi e vacanze della prole di questi gia' insipidi personaggi.

Mi domando fino a quale generazione ci saranno propinate le inesistenti avventure dei figli di Totti ,Ramazzotti e Albano o della fidanzata di Damiano ( per citare solo alcuni esempi fra i piu' letali ).

Il futuro si profila affogato nella noia.

Giovanna Maldasia

Lettera 10

La notizia che Putin, dopo l'annuncio della cosidetta "operazione speciale", non sia ancora riuscito a sollevare il governo del comico Z. manda su di giri i filorussi. La convinzione che l'armata russa stia combattendo sul fronte ucraino contro una coalizione di 50 Stati che osteggia "boots on the ground e magari con qualche F16 " per contrastare le centinaia di raid aerei russi (contro i civili), è uno sguardo sobrio sulla realtà come quello di Medveded dopo 4 bicchieri di vodka a inizio giornata.

La fervida immaginazione, invece, che le sanzioni economiche stiano facendo il solletico alle casse del governo russo fa esaltare libaggioni e bevute fuori controllo in qualsiasi ora della giornata, che se i fiumi che sfociano nel mare d'Azov fossero acquavite i Medvedev di turno si scolerebbero l'intera area.

Impeto Grif

Lettera 11

Caro Dago, ok della Camera alla mozione che impegna il Governo, "al fine di accelerare il processo di decarbonizzazione dell'Italia, a valutare l'opportunità di inserire nel mix energetico nazionale anche il nucleare quale fonte alternativa e pulita per la produzione di energia". Finalmente qualcosa di concreto: un riconoscimento agli imbrattatori di monumenti...

Spartaco

Lettera 12

Caro Dago, Erdogan alza salario nel pubblico a 5 giorni dal voto. Per 700mila lavoratori aumento del 45%, pari a circa 700 euro. Ottimo. E speriamo che Dio ce lo conservi questo - come disse Draghi - "Dittatore di cui abbiamo bisogno"...

Mario Canale

Lettera 13

Caro Dago, meteo, al via sull'Italia una lunga fase quasi autunnale con tantissime piogge e temperature massime spesso inferiori ai 20°C. La famosa "siccità" che i cosiddetti esperti per quest'anno prevedevano "terribile"... Avanti così, continuiamo ad ascoltarli...

Pino Valle

Lettera 14

Caro Dago, e così anche Carlo Rossella è salito sulle terrazze dei radica-chic, ovviamente per farlo ha dovuto superare l'esame di antifascismo, da lui brillantemente superato rilasciando una zoppicante intervista in cui accusa la Meloni di fascismo, dimenticando che è scomparso quasi un secolo fa. Viene il dubbio che il buon Rossella coltivi ambizioni politiche (europee del prossimo anno?) e voglia assicurarsi un seggio PD...vedremo gli sviluppi.

FB

Lettera 15

Caro Dago, davvero un mondo alla rovescia! Durante i precedenti governi antifascisti i Sindacati si nascondevano come i Carbonari costretti alla macchia. Quasi in letargo. Con la nascita del Governo fascista della Meloni, con i manganelli pronti a roteare e con l'olio di ricino sempre in dispensa, hanno potuto finalmente rimettere il muso fuori e scatenarsi in tutta libertà nelle piazze. Davvero un mondo alla rovescia! O un mondo di favole raccontateci dai media?

Antonio Pochesci

Lettera 16

Caro Dago, la fuoriuscita di una persona per bene come Carlo Cottarelli dice una cosa sola: che il Pd di Elly Schlein non è un partito né accogliente né inclusivo.

Simon Gorky

Lettera 17

Caro Dago, Von der Leyen a Kiev: "Qui sono difesi i valori dell'Ue". Tipo governare eliminando i partiti d'opposizione?

Piero Nuzzo

Lettera 18

Caro Dago, nuovo reddito di cittadinanza: 350 euro per chi segue corsi di formazione. Non vale! Prima bastava "seguire" Grillo, Conte e Di Maio per riceverne 780...

Ezra Martin

Lettera 19

Caro Dago, quattro telefoni cellulari sono stati fatti arrivare a detenuti del carcere Pagliarelli di Palermo grazie ad un drone. Siamo vicini ai tempi in cui le ricche coppie radical-chic-arcobaleno potranno affittare un utero in Africa e impiantare l'embrione con un drone manovrato dall'Italia?

S.L.

Lettera 20

Lettera 20

nelle decine di discorsi che i vari presidenti della repubblica italiani hanno fatto a partire dal 1948 ad oggi in occasione della ricorrenza del 25 Aprile c’è mai stato qualcuno che abbia pubblicamente ringraziato gli Alleati per la liberazione del nostro paese dai nazifascisti costata loro più di centomila morti di cui almeno novantamila americani! sepolti in oltre quaranta cimiteri militari ?

Pietro Volpi