POSTA! CARO DAGO, MA QUALCUNO PUÒ SUGGERIRE AL MINISTRO GIULI DI STAR FERMO E NON PARLARE PIÙ FINO ALLA LAUREA? STA DANDO PROVA DI NON AVER CAPITO MOLTO DI QUELLO CHE HA STUDIATO... – IERI MENTRE MI SCIOGLIEVO NELLA LUCE MERIDIANA MI È SFUGGITA LA CENTRALITA' DELLA CREMA SOLARE E MI SONO SCOTTATA: È GRAVE?

guido crosetto informativa in senato foto lapresse 1

Caro Dago, Crosetto dichiara: "Andare via dal Libano minerebbe definitivamente la credibilità delle Nazioni Unite!". Perché, prima ce l'aveva?

Saluti.

Cips.

Lettera 2

Caro Dago, Medioriente, Scholz: "È chiaro che sostenere Israele significa che dobbiamo continuare a farlo anche garantendone la capacità di difesa, ad esempio fornendo equipaggiamenti militari o armamenti". Qualcuno ha ancora la testa sulle spalle invece di inseguire minoranze fanatiche di "elett-odiatori".

Kevin DiMaggio

Lettera 3

foto di kamala harris che indossa divisa comunista pubblicata da elon musk - foto creata con l'intelligenza artificiale

Caro Dago, Kamala Harris: "La mia presidenza non sarà una continuazione di Joe Biden. Io rappresento una nuova generazione di leadership". Ha un gran talento per la diplomazia. Dopo queste parole di apprezzamento, in queste ultime settimane di campagna Sleepy Joe sarà sicuramente entusiasta di continuare a supportarla... verso la sconfitta?

Vic Laffer

Lettera 4

Caro Dago, Liam Payne muore a 31 anni dopo una caduta da un balcone del terzo piano di un hotel di Buenos Aires. Disgrazia o suicidio? One Direction: una volta deciso non si torna più indietro.

P.T.

Lettera 5

Caro Dago, la Gruber su Marco Bucci, che aveva rimproverato Andrea Orlando di non avere figli : “Queste uscite sono non commentabili. Il sindaco di Genova Marco Bucci se le tenga per sé queste cose anche perché la stragrande maggioranza delle donne non è contenta. E anche degli uomini…”. Meno male che c'è Lilli che non tiene per sé nulla: arcigenerosa!

Soset

Lettera 6

liam payne

Caro Dago, Crosetto: "Andare via ora dal Libano non porterebbe alcun beneficio". Cioè, avere la certezza che i nostri soldati restino vivi - invece magari (speriamo di no!) di crepare scudando Hezbollah - non sarebbe un "beneficio"?

Antonello Risorta

Lettera 7

Caro Dago,

è facile, quando il governo non ha il budget ristretto per vincoli europei, criticarlo e affermare che la Meloni decide tutto e gli altri non contano nulla. Le decisioni sono del Ministro Giorgetti, responsabile del dicastero, e condivise dalla Premier che deve attenersi a regole ferree. L’unica critica che si può fare ad alcuni esponenti della coalizione è che fanno promesse che poi non si possono mantenere illudendo i cittadini. I sacrifici, se necessari, si devono fare ed il governo ci deve dare esempio eliminando gli sprechi.

Annibale Antonelli

Lettera 8

IL PENSIERO SOLARE DI ALESSANDRO GIULI - MEME BY GNOLA

Caro Dago,

ma qualcuno può suggerire al Ministro Giuli di star fermo e non parlare più fino alla laurea? Sta dando prova di non aver capito molto di quello che ha studiato...

Saluti alla centralità del pensiero solare e un pensiero ai traduttori simultanei che hanno dovuto tradurre tutto questo discorso.

Lisa

Lettera 9

Buongiorno Dago:

Scandalo in Costa Rica (una repubblica delle banane), scoperta organizzazione segreta per spiare gli avversari politici.

Meno male che queste cose in Italia non possono succedere!.. o no?

Giovanni

Lettera 10

Caro Dago, Lagarde: "L'area euro non va verso una recessione". Ci sta già nuotando dentro! (Vedi Germania...)

Casty

Lettera 11

meme su alessandro giuli by sirio

La scelta da parte del nostro ermetico Ministro della Cultura nei confronti di un gay dichiarato per il suo staff non mi stupisce. Del resto con i suoi "omaggi musicali" alla dea Cerere, e le sue citazioni nei confronti del Sole confermano che Giuli è un seguace del paganesimo, e come è notorio tale religione non ebbe mai discriminazioni verso gli omosessuali.

Quindi i cattoliconi perché si scandalizzano tanto cadendo dal pero!? Ricordo che tramite Genny Delon posero già una sorta di ostracismo nei confronti di una persona di valore come Giordano Bruno Guerri, per quei suoi due "incidenti" letterari di gioventù che lo fecero incorrere nella scomunica...vorrà dire che le Sacre Stanze, se lo crederanno opportuno, faranno lo stesso anche con il ministro Basettoni. Tanto a lui non gliene potrebbe fregare di meno...

Il Duca di Ancona

MAURIZIO LEO - GIANCARLO GIORGETTI - FOTO LAPRESSE

Lettera 12

Il "Pulcinella" di Pesce.

"Sarà, ma a me me pare 'na strunzata",

(Copyright "I Trettré").

Carlo Leonardi

Lettera 13

Caro Dago,

se ci fosse stato un cronista autenticamente napoletano alla conferenza stampa con Giorgetti e Leo, avrebbe risposto al Ministro: “Rottura di vetro entratura di moneta”. Nella fattispecie è vero: entrerà moneta. Nelle casse dello Stato.

Alberto

Lettera 14

alessandro giuli il re sola meme by sirio

Caro Dago, a Mosca sono indignati per il visto negato ad una delegazione russa che doveva recarsi a Milano. Che problema c'è possono sempre andare in Bielorussia, Iran, Corea del Nord o Cina dove verrebbero accolti con tutti gli onori e "amicizia senza limiti"...

FB

Lettera 15

Caro Dago,

Ieri mentre mi scioglievo nella luce meridiana mi e' sfuggita la centralita' della crema solare e mi sono scottata: e' grave?

Giovanna Maldasia

Lettera 16

Caro Dago, Schlein: "Dal governo abbiamo visto un'atroce propaganda anche sulla pelle dei bambini, con l'obbrobrio di questo reato universale contro la Gpa, una posizione ideologica che si scaglia calpestando i diritti fondamentali delle bambine e dei bambini. Non si capisce che cosa ha questo governo contro i bambini". Da scompisciarsi dalle risate! Il nuovo slogan della sinistra-difendi-bambini sarà "Abortisci ed affitta un utero"?

Gary Soneji

IL CAMPO LARGO - MEME BY EDOARDO BARALDI

Lettera 17

Caro Dago, Milano, tenta rapina al bar: proprietario lo insegue e lo colpisce mortalmente con le forbici. Meglio de "Il delitto perfetto" di Hitchcock!

J.N.

Lettera 18

Caro Dago,

il bel programmino "di pace' di Zelensky prevede praticamente che entriamo tutti in guerra con la Russia. Un'ottima idea ,che farà sicuramente bene alla nostra economia disastrata. Saranno contenti Di Maio e Draghi, che per primi hanno trionfalmente preso posizione contro la Russia: tanto Putin sarebbe morto di cancro entro pochi giorni e l'economia Russia sarebbe crollata subito dopo. Che grandi statisti, che lungimiranza...

Giovanna Maldasia

IL PRESUNTO CADAVERE DI YAYA SINWAR

Lettera 19

Caro Dago, tv Israele: "I test indicano che Sinwar è stato ucciso". Il test di Katz?

Pikappa

Lettera 20

Caro Dago, Taiwan, 20 aerei e 8 navi da guerra cinesi intorno all'isola. Embè, anche la Cina ha il "diritto" a prepararsi per le elezioni Usa...

LE PRESUNTE PROVE DELL UCCISIONE DI SINWAR A GAZA

Theo