PEDRO SANCHEZ BEGONA GOMEZ

Lettera 1

Caro Dago, quando in Spagna sotto elezioni succedono cose da Magistratura italiana tutti scandalizzati...

Amandolfo

Lettera 2

Dagovski,

Conte: “odioso il capitalismo protetto italiano”

Peggio ancora i suoi Avvocati.

Aigor

Lettera 3

Caro Dago,

ormai è certo che Marta Fascina dovrà lasciare la villa di Berlusconi ad Arcore. Gli eredi scalpitano per mandarla fuori. È solo questione di tempo. E lei a breve diventerà Marta in cascina...

Marco di Gessate

giuseppe conte mangia un melone 8

Lettera 4

Caro Dago, Tajani: "Pronto nuovo pacchetto di aiuti militari per Kiev". Una pozzo senza fondo questi ucraini! Noi coi soldi del Pnrr dobbiamo dire tutto cosa faremo e come spenderemo mentre loro, coi nostri aiuti, fanno quei cacchio che gli pare senza mai dover giustificare nulla.

Ice Nine

Lettera 5

Caro Dago, "Non lascio il governo". Lo scrive il premier socialista spagnolo Pedro Sanchez in una lettera ai cittadini pubblicata dopo la convocazione in tribunale della moglie, Begoña Gómez. Scarsissimo senso etico e morale: il Pd gli rivolgerà ancora la parola?

Eligio Moro

jannik sinner 2

Lettera 6

Caro Dago, la Camera americana approva un provvedimento che prevede sanzioni per la Corte penale internazionale riguardo al mandato di arresto contro il premer israeliano Benyamin Netanyahu. Meno male: chi la fa l'aspetti!

Spartaco

Lettera 7

Caro Dago, e adesso speriamo sia n.1 al mondo "Sinner die"...

Fritz

Lettera 8

Caro Dago

pochi spettatori al film su Giuseppe Conte: Movimento 5 gatti.

Saluti, Usbergo

varenne

Lettera 9

Dago Equestre,

ci sono tantissimi figli non certificati di Varenne sparsi per le piste. Chissà se rivedremo il mitico trio King, Soldatino e D'Artagnan.

- peprig -

Lettera 10

Dago,

Monica Guerritore che, bontà sua, si degna di dirci che la destra dovrebbe armonizzare il paese e non dividerlo, dev'essere stata in un'isola deserta negli ultimi vent'anni, quando i precedenti governanti non hanno fatto quello che si doveva.

MP

monica guerritore scandalosa gilda

Lettera 11

Dago,

Bonelli e Fratoianni girano in coppia come i mitici Toto' e Peppino, solo che loro non fanno ridere.

MP

Lettera 12

Nordio non ha fatto nessuna gaffe. Intendeva solo separare le carriere dei giornalisti da quelle dei camerieri.

Alberto Iavarone

Lettera 13

Dagosuper, da qualche tempo in tutte le TV è in voga un andazzo che infastidisce non poco i teleutenti. Al momento di lanciare la pubblicità molti presentatori/conduttori/conducenti, scopiazzandosi come tanti pappagalli tra di loro, annunciano: "59, 58. 57..." oppure "minuto d'oro", dimostrando scarsa originalità e personalità. Possibile che il primo che ha cominciato questa fastidiosa e banale tiritera, poi tutti gli appresso? Ma che ci vuole a dire, semplicemente, "Pubblicità!".

Saluti super.

Donato

monica guerritore a otto e mezzo

Lettera 14

Caro Dago, Biden ha definito Trump "squilibrato". Lui, invece, ha un buon equilibrio: ogni due per tre finisce al tappeto inciampando su qualcosa...

Nino

monica guerritore a otto e mezzo