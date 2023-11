POSTA! CARO DAGO, IL PROBLEMA VERO COL RITORNO DI CERVINIA AL NOME ORIGINALE, BREUIL, SAREBBE STATO CHE QUEL NOME LÌ È IMPRONUNCIABILE CORRETTAMENTE DA CHIUNQUE NON SIA NATO NELLA VALLÉE! PER FORTUNA CI HANNO RIPENSATO – LE NEOFEMMINISTE FLUIDE CHE INNEGGIANO E VAGHEGGIANO L'UOMO "DECOSTRUITO" VANNO POI A MANIFESTARE PER IL PALESTINESI CHE PER I FLUIDI E COMPAGNIA INVOCANO LA PENA DI MORTE?

Lettera 1

BANDIERE PALESTINESI ALLA MANIFESTAZIONE CONTRO IL PATRIARCATO A ROMA

Caro Dago,

le neofemministe fluide che inneggiano e vagheggiano l'uomo "decostruito" (W Neanderthal) vanno poi a manifestare per il palestinesi che per i fluidi e compagnia invocano la pena di morte?

Giovanna Maldasia

Lettera 2

Caro Dago,

Renzi e Schlein uniti contro Lollobrigida per via del trenogate. L'opposizione ha preso sul serio il detto "il treno passa una sola volta" e in mancanza di argomenti seri, attaccano il governo su un'idiozia colossale.

Un caro saluto,

Mary

Lettera 3

Caro Dago, medici italiani con Meloni a Dubai per curare bimbi di Gaza. Roba da matti! Migliaia di persone senza medico di famiglia, perché tanti vanno in pensione senza essere sostituiti, e i pochi che ci sono li mandiamo a curare gli arabi?

Nino

Lettera 4

Caro Dago, delitto Cecchettin, per contrastare la tesi che Turetta sia pazzo, i legali della famiglia della vittima puntano sulla premeditazione dell'omicidio. Ma non sembra un buon argomento. La difesa potrebbe sostenere che Filippo è impazzito dopo che Giulia lo ha lasciato e ha progettato tutto sulla base della sua realtà distorta. La sua pazzia starebbe proprio nel progetto di uccisione dell'ex fidanzata e nella sua esecuzione. Un progetto che non è certo quello di una persona lucida che fa sparire l'ex compagna cercando di farla franca.

Baldassarre Chilmeni

Lettera 5

Certo che quel vecchio trombone del Guccini, a furia di guardare le albe magiche in collina, è rimasto indietro di parecchi decenni.

Icj

Lettera 6

Caro Dago,

la Regione Valle d’Aosta vuole cancellare il nome di Cervinia, un brand noto in tutto il mondo, e tornare alla denominazione originaria di Le Breuil. Non c’è di mezzo solo la filologia, ma anche la politica (te pareva). Cervinia fu infatti chiamata così nel 1934 (ahi).

L’antifascismo toponomastico fa sempre un po’ ridere. Nella furia iconoclasta del dopoguerra a Bologna fu cambiato il nome a via dei Mussolini (ora via dei Tessitori). Ma era solo un caso di omonimia di una famiglia che abitava qui dal XVI secolo e non era neanche lontanamente parente del duce. Peraltro non è nemmeno che la strada sia chissà che. È solo una viuzza del centro storico. Si poteva semplicemente specificare sotto al nome della via di quali Mussolini si stava trattando.

L’elettore triste

Lettera 7

Caro Dago,

il PD non finisce mai di stupirmi. Ho sentito in questi giorni il suo segretario criticare ferocemente il governo che, in applicazione ad una direttiva UE molto probabilmente approvata con gli stessi voti del PD, ha deciso di porre fine dal prossimo anno a al mercato “tutelato” dell’energia elettrica.

Parimenti il PD è stato molto critico con il governo che sta tergiversando sull’applicazione della direttiva UE che prevede la messa all’asta delle concessione delle spiagge dimenticandosi completamente di aver ignorato lui stesso il problema nei lunghi anni in cui è stato al governo anche da solo, probabilmente per non perdere il voto dei balneari.

In altre parole se il governo applica una direttiva UE il PD lo critica aspramente. Ed il PD critica allo stesso modo il governo se invece non attua immediatamente una direttiva UE vecchia di oltre 17 anni da lui stesso sistematicamente ignorata..

A me sembra che per il PD il governo sbagli sempre, qualsiasi cosa faccia. Sono in errore?

Pietro Volpi

Lettera 8

Sara pure “camaleonte” la Meloni, ma a differenza di qualche cameriere che abbiamo avuto in precedenza lei ha dimostrato che i risultati in un modo o in un altro li porta a casa.... Prossimo risultato ridimensionare quella parte di magistratura politicizzata.

PD

Lettera 9

Caro Dago, Osce: "Invasione russa in Ucraina è insulto a nostri valori". E invece le parole del Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, tendenti a giustificare i terroristi di Hamas, che cosa sono?

EPA

Lettera 10

Caro DogoSpecchio,

ancora una volta il Boldrini pensiero si rivela veritiero. Gli immigrati sono una risorsa. Guarda Kissinger...

Mikkke

Lettera 11

Caro Dago, Istat, occupazione record ad ottobre, il tasso sale al 61,8%. Adesso vedremo Landini listato a lutto?

Scara

Lettera 12

Caro Dago, leggo che un dipendente pubblico è stato assente dal lavoro per 5 anni presentando falsi certificati medici. Lui è agli arresti domiciliari ma il medico è rimasto a rubare lo stipendio che gli passiamo o è stato cacciato? Landini non ha nulla da dire su questi lavoratori? Una sola parola basterebbe...

FB

Lettera 13

Caro Dago,

finalmente è stato scoperto il motivo della mancata attribuzione dell'Expo a Roma: hanno portato uno dei delegati a fare un giro sul trenino Roma-Ostia.

Signoramia

Lettera 14

Caro Dago, la Corte Costituzionale tedesca ha bocciato il bilancio farlocco del governo che nascondeva spese su voci inappropriate per farlo apparire sano, cosa che nemmeno i greci hanno fatto quando stavano per fallire. Ma una domanda si impone; gli strapagati (con soldi nostri) burocrati di Bruxelles non si sono accorti di nulla? Delle due una, o sono tutti degli incapaci o "suggestionabili"...scelgo la prima per non creare ritorsioni all' Italia.

FB

Lettera 15

Caro Dago, la Russia mette al bando il movimento Lgbt internazionale, giudicato 'estremista' dalla Corte Suprema. Ah, beh! Come in tutti i Paesi le decisioni della Suprema Corte non si discutono ma si applicano...

RPM

Lettera 16

Caro Dago, cari tutti.

il problema vero col ritorno di Cervinia al nome originale, Breuil, è che quel nome lì è impronunciabile correttamente da chiunque non sia nato nella Vallée!

ciaociao

Medioman

Lettera 17

Caro Dago, ondata di gelo nel Regno Unito, sottozero pure a Londra. Come previsto, il riscaldamento globale non risparmia nessuno!

Piero Nuzzo

Lettera 18

Caro Dago, clima, allarme Onu alla Cop28: "Il 2023 sarà l'anno più caldo di sempre". Grave che le Nazioni Unite diffondano fake news. L'anno più caldo non di sempre ma da quando abbiamo dati, cioè degli ultimi 150 anni. Per gli altri 4,5 miliardi di anni della Terra non vi sono dati attendibili.

Simon Gorky