GIORGIA MELONI IN VISITA NELLE ZONE ALLUVIONATE

Dagovski,

Per l’ Ucraina i fondi europei PNRR, Per la Romagna la pernacchia italica PRRR.

Aigor

Caro Dago

Emilia sommersa dal fango.

Ma Soumahoro ha perso gli stivali?

Tonyborg

Che uomo, ‘sto Berlusconi!

Era mezzo morto, ma “non ha mai smesso di lavorare”!

Prendano esempio da Lui, ‘sti quacquaraquà che fanno tanta sceneggiata per il “caro affitti”: avrebbe preso malta e cazzuola e tirato sù in men che non si dica una villetta.

Giuseppe Tubi

SOUMAHORO SPECIALISTA NEL FANGO - VIGNETTA DI DE MARCO

Garantito: grazie ai nostri media, diventerà un culto il fatto che qualche spalatore di fango lavori cantando “Romagna mia”. È certo. Tutte le stupidaggini hanno grande successo, dove gli stupidi abbondano.

Giuseppe Tubi

Caro Dago non si è capito se Biden ha detto si agli F16 in Ucraina o, per il momento, solo all'addestramento dei piloti e visto che in tempi non sospetti si era parlato di una durata di minimo 6 mesi saranno quindi operativi a Novembre se fino a adesso tutti hanno detto la verità.

Amandolfo

Caro Dago

eugenia roccella nicola lagioia salone del libro

l’altro giorno a Torino un gruppo di persone, negando la possibilità di espressione di parola e pensiero differente dal loro, ha voluto dimostrare, con successo, che è vero che in Italia il fascismo esiste ancora.

Saluti, Usbergo

Caro Dago,

Inutile nascondere che il mondo della cosiddetta Alta Moda e' sempre stato un feudo dell'omosessualita' e fin qui chi se ne frega. Adesso pero' i negozi delle grandi firme e la loro pubblicità si sforzano di fare credere che il pianeta sia abitato solo da giovanissimi di sesso inesistente variamente diversi e colorati, con boccucce imbronciate e sguardo fra il torvo e l'assente,agghindati per andare al Carnevale di Rio e mai per andare in ufficio o a fare la spesa. E ,onestamente,la pubblicita' del costume da bagno da donna col tipo che espone fieramente il pacco e' la solita caricatura degli uomini che, "sentendosi donna",scodinzolano e fanno smorfie come nessuna donna biologica fa mai.

contestazione a eugenia roccella al salone del libro

Sono pronta ad affrontare masse di urlanti contestator*,ero un'insegnate e riesco ad urlare piu' di loro.

Giovanna Maldasia

Caro Dago, Roma, blitz degli ambientalisti: liquido nero nella Fontana di Trevi. Ultima Generazione di cretini?

Nereo Villa

Caro Dago, premesso che Michelangelo per uno che aveva sfidato e vinto Golia poteva anche esagerare un po' di più, mi pungerebbe vaghezza di sapere se i paranoici americani (e i lubrichi impecettatori di tette comunitari) per caso indossassero occhiali scuri alla loro nascita per non vedere da che buco stavano passando.

blitz degli attivisti di ultima generazione alla fontana di trevi 8

Fanno la doccia vestiti ? Si rendono conto di avere perfino un culo alle spalle, che gli è assolutamente indispensabile - pieni di sè, come sono - per non scoppiare ? Cincinnato 1945

Caro Dago, SpaceX, per la prima volta un uomo e una donna sauditi sono partiti verso la Stazione spaziale internazionale. E chiedeanno venga posizionata in direzione de La Mecca?

Daniele Krumitz

Caro Dago, l'impegno dell'amministrazione Biden per la guerra in Ucraina nel corso dell’attuale anno finanziario ammonta ad oltre 100 miliardi di dollari. Quello dell’Europa, invece, arriva a 35 miliardi di euro.

vignetta di osho su biden e zelensky

Se Democratici e Repubblicani non riescono a trovare l'accordo sull'innalzamento del tetto del debito a 31.400 miliardi - 1.400 miliardi in più all'attuale massimo consentito dal Congresso - e gli Usa sono costretti a dichiarare default, gli oltre 100 miliardi americani a sostegno di Kiev che mancano per continuare la guerra, da dove arriveranno? Da Babbo Natale?

A.B.

Caro Dago,

leggo l'estratto dell'articolo sul caro affitti relativo all'abbondanza dei bnb nella nostra nazione e mivengono in mentre alcune riflessioni che vorrei condividere con te.

BED & BREAKFAST

Sarebbe da approfondire non solo l'impennata dei prezzi delle case, che naturalmente come asset diventano più remunerativi se adatte all'affitto breve, ma anche tutta una serie di effetti collaterali che i bnb si portano dietro nella vita cittadina.

Per essere più chiaro, vivo in un palazzo milanese, dove penso ormai ci siano 4 bnb, di cui due grandi appartamenti tagliati per mini stanze da affittare, in ristrutturazione adesso un ristorante a piano terra che verrà rimodulato in 4 mini monolocali, sicuramente destinati all' affitto breve.

affitto 1

Ecco, quest'ultimo è un altro effetto che sto vedendo, a Milano scompaiono i negozi in favore di "bassi" napoletani che qui chiamano loft, destinati agli affitti brevi.

Non esiste nessun modo di scaricare ai proprietari maggior oneri per i continui fastidi che gli ospiti, in quanto tali e solo di passaggio, offrono agli abitanti del condominio.

Potrei raccontarti varie storie di disagi, di ubriachi, di coppiette infuocate ed ululanti ad ogni ora del giorno. I condomini sono ridotti ad alberghi, non avendo però le strutture per monitorare e mantenere la pace degli altri come avviene in una struttura alberghiera ( per inciso ci sono storie di ogni tipo che appunto avvengono negli alberghi), il medio avventore turista di fatto non ha rispetto per il luogo altrui, tanto lo deve lasciare il giorno dopo.

JET F16

Insomma, i prezzi delle case sono un di cui di tutto il problema e capisco chi cerca di arginare il fenomeno degli affitti brevi nelle città europee.

Come al solito ci accorgeremo troppo tardi della situazione, ma io a quel punto penso che avrò lasciato ai turisti la città per lidi più tranquilli.

Michele

Caro Dago, ok di Biden agli F-16 a Kiev perché Zelensky ha promesso che non li utilizzerà per attacchi in terrotorio russo.. Sleepy Joe deve aver pensato: «Se ha funzionato nel giardino dell'Eden con Adamo ed Eva - "Potete mangiare gli alberi di tutti i frutti tranne quelli all'albero della conoscenza del bene e del male..." - funzionerà sicuramente anche con l'ex comico ucraino»!

Sasha

JET F16 2

Caro Dago, la dittatura dell'Opposizione: ovvero l'Italia è un Paese alla rovescia! Infatti, mentre nel mondo può accadere che un Governo instauri la dittatura e reprima la libertà di parola, in Italia avviene il contrario: è l'Opposizione ad instaurarla. Ora, un conto è protestare legittimamente contro le politiche del Governo, un altro è impedire di parlare a qualcuno, cittadino o Ministro che sia.

eugenia roccella e nicola lagioia al salone del libro

Gira se la vuoi girà, canta se la vuoi cantà, fatto sta che al Salone del Libro di Torino, in nome di ipotetici diritti, ne è stato calpestato il più sacro, il vero antidoto alle dittature: quello di manifestare liberamente il proprio pensiero sancito dall'art. 21 della Costituzione. E magari proprio da chi si straccia le vesti di fronte all'eventuale riforma della seconda parte della Costituzione, quella dell'Ordinamento della Repubblica, non certo della prima, quella dei Principi. Sempre e comunque inviolabili ed intangibili.

Antonio Pochesci

contestazione a eugenia roccella al salone del libro 6

Caro Dago, quella dell'altro giorno al Salone Internazionale del Libro di Torino, che ha visto protagonista e vittima il ministro Roccella è davvero una pagina buia della nostra democrazia imperfetta. Tutti i sinistri della sinistra, a cominciare dall'inadeguato Nicola Lagioia, hanno parlato di diritto al dissenso e alla protesta. Epperò, io provo a immaginare se lo stesso tipo contestazione fosse avvenuta nei confronti di Saviano, Murgia, o di qualche altro beniamino dei sinistri. Subito avrebbero gridato allo "squadrismo" e al "rigurgito fascista". Probabilmente, il più zelante tra i sinistri, avrebbe anche fatto un paragone coi bucherverbrennungen nazisti.

contestazione a eugenia roccella al salone del libro 8

Ma sì, diciamola tutta: non è da escludere che proprio Lagioia sia tra gli organizzatori del vile tranello a scapito della Roccella. Probabilmente mosso dal livore di non essere più confermato alla direzione del Salone.

Perché si sa: la "cultura" è "cosa" della sinistra, quella stalinista.

Gatto Giacomino

emmanuel carrere al salone del libro di torino 4

caro Dago, Emmanuel Carrere straccia il velo di’pocrisia e scopre l’acqua calda! Che i russi siano ben felici dei loro governi è cosa risaputa da chi i russi li frequenta, per tutti gli altri vale conoscere questo aneddoto storico: Quando Anna Ivanowna (nipote di Pietro il Grande, imperatrice di Russia dal 1730 al 1740) fu proclamata imperatrice in successione di Pietro II, credette di far bene elargendo al popolo una costituzione.

Che avete mai fatto! - le disse un cortigiano - il popolo non vi perdonerà mai questo atto. Il popolo russo è buono, ma vuole essere governato da un autocrate. Non ci credete? Ecco, sentite.

E spalancata una finestra del palazzo reale che dava sulla piazza, le fece sentire che il popolo cantava e gridava:

emmanuel carrere al salone del libro di torino 5

- Samoderiawie! Samoderiawie! L'autocratismo! L'autocratismo!

La regina restò molto meravigliata; strappò la costituzione che aveva firmato ed esclamò:

lo non saprò mai governare un popolo simile. Lo lascerò governare al mio ministro Biren; e se esso sarà contento di lui, vuol dire che ne sarà degno, e che non merita meglio.

E infatti Biren governò molto aspramente, e il popolo fu contento di lui

Larry

SALVINI PUTIN

Oddio, ci mancavamo le lagne del capitone e del banana, così afflitti poverini, perché non passano più le ambite serate a base di vodka e vino tra amici di vecchia data con Putin, sulla possibilità di addestrare i piloti all'uso dei caccia F-16. Niente paura, ci penseranno i potenziali donatori (Uk , Paesi Bassi e la Germania che ha fornito i Leopard 2). Piuttosto come si fa ad essere così fessi da prendere in leasing dagli USA per 9 anni 34 velivoli tra i jet da combattimento più forti al mondo (un F-16 non à mai stato abbattuto) e riconsegnarli ai legittimi proprietari per un centinaio e meno efficaci Eurofighter.

Impeto Grif

silvio berlusconi vladimir putin VLADIMIR PUTIN E SILVIO BERLUSCONI IN SARDEGNA NELL APRILE 2008 MATTEO SALVINI CON MAGLIETTA DI PUTIN AL PARLAMENTO EUROPEO