POSTA! CARO DAGO, SE GIORGIA MELONI PERDE LA TESLA, ELON MUSK LE REGALERÀ QUALSIASI MODELLO? – QUALCUNO SPIEGHI A TOMASO TRUSSARDI, CHE RACCONTA DI UN PADRE "ESCLUSO" DALLA PRESUNTA “LOBBY GAY” DELLA MODA, COME NELLA FOTO DEL 1985 CHE RITRAE IL COMPENDIO DEGLI STILISTI ITALICI, COMPARE IL GRANDE MISSONI: OTTAVIO FU TUTTO FUORCHÉ GAY…

Lettera 1

TRAVAGLIO E FERRARA COME FEDEZ E TONY EFFE

Dago Storico,

l'elegante scambio di accuse tra Ferrara e Travaglio a seguito delle vignette satiriche su Il Fatto, è la fotografia di un vetero Campo Largo della sinistra italiana. Documenta gli schieramenti nostrani nella millenaria guerra tra ebrei e arabi. Schieramenti di ieri e di oggi disinteressati, onesti quanto variabili.

peprig

Lettera 2

Caro Dago, per l'opposizione i cittadini sono buoni solo per raccogliere le firme per il Referendum ma non in grado di votare direttamente il Premier, in quanto minus habentes bisognosi di tutela dall'alto.

Antonio Pochesci

Lettera 3

ZELENSKY - DONALD TRUMP - FOTO LAPRESSE - 2

Caro Dago, secondo l'intelligence Usa, autorizzare l'Ucraina a colpire in profondità sul territorio russo utilizzando le armi a lungo raggio esporrebbe al rischio di rappresaglie e non comporterebbe benefici significativi all'andamento del conflitto. Qualcuno spieghi a Zelensky che contro il gigante militare russo l'Ucraina ha due possibilità: perdere male, come sta succedendo adesso, o perdere malissimo, con ancora più morti e distruzione. Terzium non datur: l'Occidente non può essere così stupido e kamikaze da farsi bombardare al posto degli ucraini!

Axel

Lettera 4

GIORGIA MELONI GIUSEPPE CONTE - ATREJU

Caro Dago, il 52,9% degli argentini vive al di sotto della soglia della povertà. Chapeau! Ci sono un sacco di persone nel mondo che pur essendo ricche o benestanti sono "infelici". E piuttosto che campare nel lusso scelgono di suicidarsi...

J.R.

Lettera 5

Saggio Dago,

pensi che qualcuno potrebbe davvero scommettere che, occorrendo, Conte non darebbe un sostegno anche a questo Governo?

Francesca

Lettera 6

MUSK & NADA - MEME BY EMILIANO CARLI SUGLI SGUARDI TRA ELON MUSK E GIORGIA MELONI

Caro Dago

Giorgia Meloni premiata col Global Citizen Awards come Mario Draghi nel 2022. Certi rosicamenti dall’Italia si sentivano fino a New York.

Saluti, Usbergo

Lettera 7

Caro Dago, se Giorgia Meloni perde la Tesla, Elon Musk le regalerà qualsiasi modello?

Gary Soneji

Lettera 8

Caro Dago, il sindaco Sala sa esattamente quali sono le priorità di Milano, fare ricorso sulla intitolazione di Malpensa a Berlusconi! Che poi la città sia diventata tra le più pericolose d'Italia con il degrado che aumenta ogni giorno rendendola invivibile, affitti a livelli di Montecarlo e, non da ultimo, non decidere cosa fare del nuovo stadio sono dettagli... importante è l'aeroporto Silvio Berlusconi. Contento lui e i milanesi...

FB

NICOLA E TOMASO TRUSSARDI

Lettera 9

Caro Roberto,

qualcuno spieghi a Tomaso Trussardi, che racconta di un padre "escluso" dalla lobby gay della moda, come nella foto dell'85 che ritrae il compendio degli stilisti italici, compare il grande Missoni: Ottavio fu tutto fuorché gay.

Levriero di radica

Lettera 10

Caro Dago, porca miseria, Francesco Totti compie 48 anni! Ormai il "cucchiaio" serve solo per raccoglierlo...

Berto

Lettera 11

Chiara Petrolini - 1

Caro Dago, la plurinfaticida Petrolini non risponde ai giudici. Prima di scrivere ho letto tutto ciò che è possibile sui vari giornali. Resto convinto che è impossibile che abbia fatto tutto da sola, e che nessuno si sia accorto di due gravidanze, la pancia è sicuramente l'elemento più appariscente, ma ci sono altri sintomi rivelatori del corpo e sembra strano che una madre non li percepisca.

A proposito dei genitori è inverosimile Il loro comportamento vedendo il sangue nella taverna, tanto abbondante da impegnare i tappeti, loro si accontentano della spiegazione della figlia che parla di emorragia e lavano i tappeti! Dei genitori normali avrebbero portato la loro "bimba" da un medico o al PS, loro no. Tutto normale?

FB

Lettera 12

meme di kamala harris che cucina un gatto

Caro Dago, Netanyahu: "Condivido gli obiettivi Usa per il cessate il fuoco". Non basta! Deve mettere anche un like...

Maury

Lettera 13

Caro Dago Kamala Harris: "Il popolo americano merita un presidente che si preoccupi di più della sicurezza dei confini che di fare giochi politici". Lo dice una che in 3 anni e mezzo di vice di Joe Biden non ha saputo fare né una cosa né l'altra!

Tommy Prim

Lettera 14

Caro Dago, Borrell (Ue): "La guerra in Libano non garantirà la sicurezza di Israele". La garantirà l'Onu con l'Unrwa filo Hamas?

Vic Laffer

Lettera 15

EMMANUEL MACRON AL MEETING PER LA PACE ORGANIZZATO DA SANT EGIDIO A PARIGI

Caro Dago, Macron: "Con no alla tregua, Netanyahu è responsabile dell'escalation". E con il "sì" all'utilizzo di missili a lungo raggio in territorio russo l'Ue cerca di fare lo stesso in Ucraina?

SdA

Lettera 16

Caro Dago, calcio, Genoa-Juventus a porte chiuse. E quindi i portieri potranno restarsene nello spogliatoio?

F.G.