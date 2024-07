POSTA! CARO DAGO, IN UE C'È LO “SPITZENKANDIDATEN”, URSULA VON DER LEYEN. NEGLI USA, INVECE, C’È L’“OSPIZIO CANDIDATO”, JOE BIDEN – NUOVE GAFFE DEL POVERO BIDEN CHE SCAMBIA FISCHI PER FIASCHI E TUTTI A CHIEDERE UN PASSO INDIETRO. COSÌ ARICASCA E NON SI ALZA PIÙ – BOZZOLI ARRESTATO MENTRE SI NASCONDEVA NEL CASSETTONE DEL LETTO DELLA SUA VILLA. MA CHI SI CREDE D'ESSERE, IL MAGO HOUDINI?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

JOE BIDEN E ZELENSKY

Caro Dago, tutti addosso a Joe Biden che ha regalato l'ennesima gaffe presentando Volodymyr Zelensky sul palco del vertice Nato come "President Putin". Il fatto rilevante, però, è che dalla platea l'applauso è partito ugualmente. Significa che per i presenti Putin o Zelensky sono più o meno la medesima cosa?

Mario Canale

Lettera 2

Caro Dago, Bozzoli arrestato mentre si nascondeva nel cassettone del letto della sua villa. Ma chi si crede d'essere, il mago Houdini?

Achille Gambini

Lettera 3

arresto di giacomo bozzoli

Caro Dago, dobbiamo aspettarci che il portatore di sassolini, Bonelli, ora porti, alla Meloni, un litro di acqua del lago di Como, che è esondato, sicuramente a causa del governo, perché ha esagerato con la pioggia?

Saluti bagnati.

Cips.

Lettera 4

Caro Dago , l'intitolazione a Berlusconi dell'aeroporto di Malpensa sta avendo i primi effetti: Marco Travaglio ha ricevuto una diffida ad entrare nello scalo o verrà denunciato per violazione di domicilio.

Marco di Gessate

Lettera 5

Dago colendissimo,

AEROPORTO DI MALPENSA INTITOLATO A SILVIO BERLUSCONI - VIGNETTA BY VUKIC

le mezze calzette della politica intitolano un aeroporto a Silvio Berlusconi, complicando la vita degli utenti (fra l’altro bisognerà cambiare qualche migliaio di cartelli stradali...).

Se la pulsione era intitolargli una infrastruttura pubblica, si poteva considerare il sistema fognario di Milano, che non ha un nome di riferimento. Fognature Berlusconi sarebbe stato più consono al personaggio!

Saluti da Stregatto

PS: quando il desso mise in scena il vaudeville “Capitani coraggiosi” (cioè alcuni imprenditori riluttanti a partecipare), l’operazione Alitalia fece due vittime:

A Le pubbliche casse statali

B L’aeroporto di Malpensa (ampiamente ridimensionato)

Per la serie: comandiamo noi e non abbiamo il senso del ridicolo

JOHN ELKANN

Lettera 6

Caro Dago, si fa un gran parlare di "diritti" degli animali: come per i cristiani, sono loro riconosciuti anche dei "doveri" ??!!! Se si mi piacerebbe molto di sapere quali. Cincinnato 1945

Lettera 7

Esimio Dago,

John Elkann: "Fiat, da 125 anni portiamo il genio italiano nel mondo". Ha ragione, soprattutto se intende dire che i veicoli Fiat (o, meglio, Stellantis con sede legale ad Amsterdam...) vengono prodotti in Argentina, Brasile, Cina, India, Polonia, Serbia, Turchia. Considerati i massicci aiuti di Stato ricevuti nel tempo, non sarebbe il caso di tenere il "genio italiano" principalmente in Italia?

Bobo

JOE BIDEN

Lettera 8

Caro Dago, in Ue c'è lo "Spitzenkandidaten", Ursula von der Leyen. Negli Usa, invece, c è l'«ospizio candidato», Joe Biden...

E.Moro

Lettera 9

Caro Dago,

capita sempre più frequentemente di vedere in molti luoghi pubblici, ma anche in strutture commerciali private, dei percorsi guidati per non vedenti.

Peraltro non ho mai visto un cieco utilizzare tali percorsi guidati.

Viene quindi spontaneo chiedersi se la presenza di tali percorsi sia un segno di grande civiltà od uno dei tanti sprechi di denaro pubblico cui assistiamo ogni giorno.

Pietro Volpi

Lovere (Bg)

Lettera 10

Recep Tayyip erdogan fa il saluto dei lupi grigi

Caro Dago, pochi giorni fa ha preso direttamente il suo posto dicendo "Sono la prima donna nera vice presidente degli Usa". Ieri l'ha chiamata "Trump". La povera Kamala Harris deve stare parecchio sugli zebedei a Joe Biden se tenta in tutti i modi di sostituirla...

Rob Perini

Lettera 11

Caro Dago, Erdogan: "Nessuna collaborazione Israele-Nato fino alla pace in Palestina". Un dittatore che detta la linea di cui abbiamo bisogno?

Oreste Grante

Lettera 12

Caro Dago,

joe e jill biden - vignetta by osho

Nuove gaffe del povero Biden che scambia fischi per fiaschi e tutti a chiedere un passo indietro. Così aricasca e non si alza più.

Signoramia

Lettera 13

Caro Dago, Joe Biden ha introdotto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky come Vladimir Putin sul palco di una cerimonia della Nato e si è poi corretto. Che mattacchione! Come mai Barack Obama, Nancy Pelosi, George Clooney e tutti i finanziatori dem non capiscono che sta solo scherzando?

Lino

Lettera 14

MATTEO SALVINI E IL PONTE SULLO STRETTO - MEME

Egregio Dago,

il valente progettista di ponti, laureato all' università "ruota della fortuna" lo sa che sempre più finlandesi si stanno trasferendo in Italia? I nipoti di coloro che subirono l' aggressione e le atrocità dei russi non si fidano minimamente dell'amico Vladimir, sponsor del nostro indossatore di magliette.

Ma per i nostalgici dell' ex Urss, che leggono solo quello che gli aggrada, questa è solo propaganda.

Cordialità.

Sanvic

Lettera 15

Dagosuper, caso Toti, ma dopo la opinabile decisione del Riesame, il presidente Mattarella, che se non sbaglio è il Capo di tutti i giudici, non ha proprio niente da dire? Perché rimane in silenzio?

Saluti super.

Donato

GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI - PONTE SULLO STRETTO E LEGGE FORNERO - VIGNETTA BY OSHO

Lettera 16

Caro Dago, aeroporto di Milano intitolato a Silvio Berlusconi? La sinistra Malpensa e peggio agisce: lasciar perdere per evitare una figura ridicola!

A.Sorri

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA - MEME