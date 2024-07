POSTA! CARO DAGO, VIA LIBERA ALLE NOZZE TRA ITA E LUFTHANSA. VENDI ALITALIA, RICOMPRA ALITALIA, RIVENDI ALITALIA, ARICOMPRA ALITALIA, ARIVENDI ALITALIA… IO GLIELE TAGLIEREI ’STE ALI AD ALITALIA... – HO UN DUBBIO ATROCE: MA POI, PRECISAMENTE, IL TERZO POLO DI CUI PARLANO MARATTIN E COSTA A QUALE LATITUDINE SI TROVEREBBE?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

il new york post prende in giro joe biden

Caro Dago, Biden: "Gli americani meritano che il processo a Donald Trump si svolga prima delle elezioni". Più che gli "americani" i democratici. Che con un candidato come lui sono in grossa difficoltà.

Furio Panetta

Lettera 2

Caro Dago, Macron perde il primo turno delle elezioni e subito dopo viene autorizzata la vendita di ITA a Lufthansa.

Quando si dice la coincidenza...

FB

Lettera 3

Caro Dago, David Aaronovitch, famoso presentatore della BBC ha scatenato un’ondata di rabbia per aver twittato che Joe Biden avrebbe dovuto far “assassinare” Donald Trump. Chissà se i Dem coglieranno "l'ispirazione". Se Sleepy Joe ruzzolasse per le scale battendo malamente la testa, con tutte le volte che è caduto, nessuno si meraviglierebbe. E i progressisti Usa potrebbero finalmente sostituirlo con un candidato decente per la Casa Bianca.

L.Abrami

VIKTOR ORBAN - VOLODYMYR ZELENSKY

Lettera 4

Caro Dago

vuoi vedere che quel puzzone di Orban fa cessare la guerra in Ukraina?

Saluti, Usbergo

Lettera 5

Caro Dago, l’Isola delle Femmine risulta il luogo ideale per imbastire rave privati. Ma il primo atto-molto molto necessario- del governo Meloni è stato il divieto ai rave party.

Minchia, gli organizzatori non lo sapevano.

Saluti, Labond

Lettera 6

Caro Dago,

lufthansa ita airways

via libera alle nozze tra Ita e Lufthansa. Vendi Alitalia, ricompra Alitalia, rivendi Alitalia, aricompra Alitalia, arivendi Alitalia… io gliele taglierei ’ste ali ad Alitalia.

Signoramia

Lettera 7

Hasta la vista Roberto!

Guardando le immagini di Sinner e, in particolare, di Anna Kalinskaya, mi sono sempre più convinto che le sanzioni alla Russia sono davvero autolesionistiche...soprattutto l'embargo alla figa.

Tiberio

Lettera 8

sinner anna kalinskaya

Caro Dago,

Santanché tuona che porterà i turisti in elicottero in Val d'Aosta.Un paio di domande: gli elicotteri difficilmente ospitano più di 4-6 passeggeri (il Super Puma arriva a 20 passeggeri, ma non mi risulta esista in Italia). Un'ora di volo costa qualcosa come € 3000 in media. 4 persone devono fare a/r, € 3000 x 2 = 6000 € (parto dal presupposto che possiamo ammortizzare il costo dell'ora di volo sui 4 passeggeri).

DANIELA SANTANCHE

Dalle ultime statistiche sappiamo che 1 milione e 800 mila turisti hanno visitato la Val d'Aosta d'estate l'anno scorso, dovrebbe il Ministero italiano sganciare 2 miliardi e 700 mila (almeno) per questo giochino (1,8 mln / 4 = 450 k x 6000 €). Senza contare i rischi per le vite umane, lo spazio ristretto e anche i turni da rispettare (per la cronaca 15'000 persone al giorno in media, avresti bisogno di almeno 3'750 voli almeno...)

Dimmi che questa è un'idea delle Venere...

Saluti alle idee di Venere,

Lisa

Lettera 9

Caro Dago, la Casa Bianca: "Biden non soffre di Alzheimer o demenza senile". Quindi escluso questo soffre di tutto il resto?

Camillo Geronimus

i meme sul confronto tv tra biden e trump 10

Lettera 10

Gentil Dago,

Gli elettori americani hanno facoltà di dare disco verde ad altri 4 anni di gaffes, di scivoloni e di pennichelle di Joe Biden, 82 anni, durante i vertici internazionali alla Casa Bianca.

Non oso, tuttavia, pensare per chi potrebbe essere scambiato da ex competitor di Trump, quando incontrerà Jordan Bardella, 28 anni, a Matignon : l’autista del nuovo premier o la robusta e bello il guardia del corpo di Madame Le Pen ?

Ossequi

Pietro Mancini

i meme sul confronto tv tra biden e trump 7

Lettera 11

Caro Dago,

la scena muta fatta da alcune ragazze all’orale dell’esame di maturità che non ha comportato una loro automatica bocciatura, non rappresenta la prova concreta dell’ inutilità di tale esame dove, a priori, si sa con certezza che tutti i candidati, conoscano o non conoscano le materie d’esame, saranno promossi?

Pietro Volpi

Lovere (Bg)

Enrico Costa Luigi Marattin

Lettera 12

Caro Dago,

Ho un dubbio atroce, Ma poi, precisamente, il terzo polo di cui parlano Marattin e Costa a quale latitudine si troverebbe!?!?

Gianpaolo Martini

Lettera 13

Caro Dago,

Il Mistero piu' Misterioso d'Italia e' il perche' i giocatori italiani così brocchi debbano essere strapagati.

Giovanna Maldasia

Lettera 14

Caro Dago, sono almeno 25 i deputati democratici pronti a chiedere a Joe Biden di rinunciare alla nomination nel caso continuasse a mostrarsi "traballante" nei prossimi giorni. Macché traballante. Potrebbe andare a Parigi e sfidare Marcell Jacobs nei 100 metri olimpici!

Lino

jordan bardella

Lettera 15

Caro Dago, secondo un sondaggio Ipsos "Per il 75% degli italiani, ad oggi il nucleare non è una soluzione attuabile e non rappresenta una valida alternativa alle fonti fossili, perché troppo pericoloso e poco conveniente". Ma se il sondaggio è stato commissionato da Legambiente, Kyoto Club, Conou, Editoriale Nuova Ecologia, sarebbe impensabile pensare a risultati diversi: dovrebbero pagare per darsi la zappa sui piedi?

Lucio Breve

Lettera 16

Caro Dago, Francia, Jordan Bardella "l'africano": un bisnonno algerino e un nonno musulmano che vive a Casablanca. Perbacco, c'è il rischio che al ballottaggio l'estrema sinistra voti per lui in massa!

Nino

marine le pen jordan bardella - elezioni in francia

Lettera 17

Caro Dago, se dalle elezioni francesi non uscisse una maggioranza chiara e inequivocabile, i mercati spingerebbero per avere un primo ministro tecnico. Draghì?

Berto

Lettera 18

Caro Dago, Orban in visita a Kiev invoca la tregua subito. Zelensky: "Serve una pace giusta". Ma ovvio che ddv'essere "giusta". Mica si può trattare il vincitore come un perdente e viceversa...

Axel

mario draghi foto di bacco (6) MARIO DRAGHI - EMMANUEL MACRON - MEME