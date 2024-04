POSTA! - CARO DAGO, UNA VOLTA IN UE SI OCCUPAVANO DELLA MISURA DELLE ZUCCHINE. PROSSIMAMENTE, GRAZIE A FRATOIANNI E BONELLI, POTRANNO OCCUPARSI DI UNA ZUCCA SENZA SALIS... – CERTO CHE AI 4600 PROMOTORI FINANZIARI CHE PROMUOVONO L'AGIOGRAFIA FILMICA SU DORIS LA COPPA COBRAM GLI FA ... UN BAFFO! COSA TOCCA FARE PER CAMPARE...

Lettera 1

Caro Dago, Gaza, G7: "Contrari all'attacco su Rafah, sarebbe una catastrofe". Che facce di tolla. La vera catastrofe è la guerra in Ucraina, dove ci hanmo condotto loro!

Dario Tigor

Lettera 2

Caro Dago,

a me nessuno toglie dalla testa che Fiorello da primo della classe sia passato (molto involontariamente) a secondo e sia pure contento che Amadeus vada via.

Sì, tutto iniziò qualche anno fa quando Amadeus prese Sanremo. Si diceva perché così Fiorello, un po’ fifone, avrebbe preso il festival in mano senza però di fatto prendersi le colpe in caso di flop. Successo dopo successo (anche se la cifra totale di telespettatori è calata nel tempo) Amadeus è diventato il salvatore della patria e del festival. E pure a momenti icona della sinistra per le slinguazzate e incaprettamenti gay in prima serata.

Ora Amadeus, il conduttore che del genio ha solo il nome del musicista austriaco, va via e l’Italia si scopre privata del servizio pubblico (ricordo che “Affari tuoi” è un gioco d’azzardo coi pacchi: bel servizio pubblico).

Fiorello negli ultimi anni si era ritagliato una rubrica mattutina (quando per ascolti e mancanza di idee da sempre) ha vinto non facilmente, ma di più… però primo della classe non lo era più.

Saluti ai primi della classe,

Lisa

Lettera 3

Caro Dago, Blinken: "Putin crede che abbandoneremo Kiev ma non accadrà". Il problema non è quel che crede Putin, ma quel che sta vedendo il mondo intero. Per Biden, in vista delle presidenziali di novembre, il pupazzo ucraino Zelensky si sta rivelando una pesante zavorra. Ocorre sostituirlo al più presto per potersi sedere al tavolo con Putin e negoziare la pace in vista del voto.

Martino Capicchioni

Lettera 4

Caro Dago,

non capirò mai quelli che vogliono intervenire anche nelle scelte della vita privata altrui. Una non vuole abortire? Non abortisce. Non vuole divorziare? Non divorzia. Vuole agonizzare per giorni e giorni tra dolori che nessun analgesico può lenire? Muoia tra i dolori.

Ma perché condizionare anche la libertà degli altri?

Francesca

Lettera 5

Caro Dago, elezioni in Basilicata, scontro su Sanità e Autonomia. Schlein: "Con noi riscatto, i lucani non sono di serie B". E i pugliesi di che serie sono?

Sasha

Lettera 6

Caro Dago, una volta in Ue si occupavano della misura delle zucchine. Prossimamente, grazie a Fratoianni e Bonelli, potranno occuparsi di una zucca senza Salis...

Ferguson

Lettera 7

Caro Dago, sono una trentina i feriti nell'incidente verificatosi nel porto di Napoli dove una nave in arrivo da Capri ha urtato contro una banchina. Hanno controllato che al timone non ci fosse una spia russa al servizio di Putin?

Claudio Coretti

Lettera 8

Caro Dago,

certo che ai 4600 promotori finanziari che promuovono l'agiografia filmica su Doris la Coppa Cobram gli fa ... un baffo! Cosa tocca fare per campare...

Sorenio

Lettera 9

Caro Dago, Napoli, la nave Isola di Procida in arrivo da Capri ha urtato contro una banchina al Molo Beverello. Pensavano che a causa dei cambiamenti climatici e conseguente scioglimento dei ghiacciai, il mare fosse già arrivato fino in centro città?

RPM

Lettera 10

Caro Dago, Turchia: "Hamas deporrebbe le armi con il riconoscimento della Palestina". Come no. E i bambini li porta la cicogna...

Piero Nuzzo

Lettera 11

Caro Dago, Ue, von der Leyen: "I prezzi dell'energia sono ancora troppo alti". Bonjour, Madame Lapalisse! Si fosse scusata per la sua incapacità a farli ridurre gli europei avrebbero apprezzato molto di più.

F.T.

Lettera 12

Caro Dago, Ilaria Salis candidata con Avs alle europee "non per fuggire al processo". Per contendere a Mario Draghi la possibile guida della Commissione europea?

Neal Caffrey

Lettera 13

Caro Dago, secondo il mitico Fratoianni le elezioni servono per "tutelare" chi commette reati! Speriamo che non lo vengano a sapere mafiosi o camorristi...

FB

Lettera 14

Caro Dago, la Casa Bianca non ha dato l'assenso per l'attacco di Israele all'Iran. È risaputo che rimban-Biden impiega un po' per capire quel che sta accadendo: sicuramente lo darà nelle prossime ore...

Marino Pascolo

Lettera 15

Caro Dago,

ammesso che la Salis venga eletta europarlamentare, avremo l'ennesimo euro-buono-a-nulla da mantenere a carico degli italiani a 15-20 mila euro al mese tra stipendio e rimborsi di vario genere (oltre alla pensione). Niente male per una professionista della contestazione di piazza.

Lorenzo B.

Lettera 16

Caro Dago

Sono ancora in trepidante attesa di un'intervista ad un personaggio dello spettacolo, attore, cantante,fino ad arrivare alla sterminata fauna del sottobosco televisivo, in cui dichiari di non essere timido, di non essere mai stato dipendente da droghe e/o psicofarmaci e infine, per citare i grandi classici di quest'epoca, di non essere stato bullizzato, molestato o violentato.

Il Mago Di Segrate

Lettera 17

Caro Dago, la Sindrome della Esse. Sinistra = Soumahoro = Salis. E Squadra Schierata nel Segno e nella Speranza della Scarcerazione della Sarda Sant'Ilaria.

Solo che Spesso i Sogni Svaniscono e si Spezzano Sulla Soglia dello Sbarramento. E comunque Sia, l'ardua Sentenza Spetta Solo al Popolo Sovrano.

Antonio Pochesci

Lettera 18

Caro Dago, chissà quali altre sorprese ci riserverà per le europee lo "scopritore di talenti politici" tale Fratoianni che ha portato in parlamento niente meno che Soumahoro! Aspettiamo con I pop corn...

FB

Lettera 19

Come è andata poi con la caduta dell'Ucraina entro un mese?

TM