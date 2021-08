POSTA! - CONTE È STATO SCELTO COME NUOVO LEADER DEI 5 STELLE. MA CHE VALORE PUÒ AVERE UNA VOTAZIONE SE IL CANDIDATO È UNO SOLO? TRA I GRILLLINI CHI È CHE SCEGLIEREBBE DI NON AVERE UN SEGRETARIO DI PARTITO PUR DI NON SCEGLIERE CONTE? MAH - ADESSO CHE HANNO VISTO QUANTO SIAMO VELOCI SULLE PISTE DI ATLETICA - ORO OLIMPICO NEL 100 M E NELLA 4X100 MASCHILI - NON È CHE A BRUXELLES CI CHIEDERANNO DI ESSERLO ALTRETTANTO NELLA RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO?

ursula von der leyen consegna a mario draghi la pagella di bruxelles al recovery plan italiano 1

Lettera 1

Caro Dago, recovery, l'Ue versa 4 miliardi di prefinanziamento alla Grecia. Una bella "feta"!

Eli Crunch

Lettera 2

Caro Dago, intercettata una busta indirizzata al Papa Francesco contenente tre proiettili. Qualche pazzo che crede di agire per conto del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo?

S.L.

mario draghi marta cartabia 1

Lettera 3

Caro Dago, facciamo il punto su un personaggio alquanto oscuro, tale Giuseppe Conte; con il primo governo da lui presieduto festeggia i "decreti sicurezza", con il secondo festeggia "l'abolizione dei decreti sicurezza".

meme su giuseppe conte e beppe grillo

Da presidente in pectore appoggia la riforma Cartabia affermando che è stata migliorata grazie a lui. Appena "nominato" presidente (non eletto!) afferma che abolira' la riforma Cartabia.

Chi si fida di questo personaggio alzi la mano! ( a parte i poltronisti grillini)

FB

Lettera 4

premiazione staffetta 4x100 4

Caro Dago, stanno arrivando i primi 25 miliardi dall'Unione Europea. Lo si era capito dal numero di migranti sbarcati in Italia in questi giorni.

Nereo Villa

L ARRIVO DI FILIPPO TORTU NELLA 4X100

Lettera 5

Caro Dago, adesso che hanno visto quanto siamo veloci sulle piste di Atletica - oro olimpico nel 100 m e nella 4x100 maschili - non è che a Bruxelles ci chiederanno di esserlo altrettanto nella riduzione del debito pubblico?

Leo Eredi

MARCELL JACOBS ESEOSA DESALU LORENZO PATTA FILIPPO TORTU italia oro nella 4x100 a tokyo 2020 2

Lettera 6

Caro Dago, Covid, vergognose immagini dalla mega festa radical chic per i 60 anni di Barack Obama. Balli, assembramenti e tutti i vip senza mascherina (eppure Anthony Fauci è stato chiaro al riguardo: al chiuso mascherina anche se si è vaccinati). Ma questi non dovrebbero dare l'esempio?

Luisito Coletti

Lettera 7

festa di compleanno per i 60 anni di barack obama 6

Caro Dago, secondo il Sesto rapporto dell'Ipcc (il gruppo di scienziati esperti in cambiamento climatico), nel 2019, le concentrazioni atmosferiche di Co2 erano le più alte degli ultimi 2 milioni di anni e quelle dei principali gas serra (metano e biossido di azoto) le più elevate degli ultimi 800.000 anni; negli ultimi 50 anni la temperatura della Terra è cresciuta a una velocità che non ha uguali negli ultimi 2.000 anni; l'aumento medio del livello del mare è cresciuto a una velocità mai vista negli ultimi 3000 anni.

La disomogeneità del periodo di tempo preso a riferimento dimostra che se la aggiustano, su ogni singolo dato, come meglio gli comoda. Per non parlare delle concentrazioni atmosferiche di anidride carbonica di due milioni di anni fa.

festa di compleanno per i 60 anni di barack obama 7

Una bolla d'aria dentro una carota di ghiaccio non fa testo per tutto il Pianeta, ma solo per il ristretto spazio in cui è stata prelevata. Ma non è meglio se si danno all'ippica - come si diceva una volta - invece che tentare maldestramente di terrorizzare la popolazione solo per far vendere qualche impianto fotovoltaico in più ai loro amici imprenditori della Green economy?

F.T.

Lettera 9

Avete presente la story del soldato giapponese che non seppe che la seconda guerra mondiale fosse finita e si arrese agli USA solamente dopo quasi trent’anni dalla fine della 2° Guerra mondiale? I fascio comunisti in Italia sono come l'ultimo giapponese della giungla.

ursula von der leyen mario draghi di fronte al teatro 5 di cinecitta 1

Amano le loro montagne e dicono di odiare il mondo contemporaneo, detestano il progresso, ma smanettano la retorica stracciona davanti allo schermo di un Pc. È la catarsi è completa con le pippe ideologiche che si fanno sui social strillando paradossi inverosimili contro "i governi mondiali", “il capitalismo", vedono complotti ovunque e frignano " gli serviamo vivi” con l'ultimo modello di smartphone cinese. Costoro non muoiono nemmeno se si suicidano.

Impeto Grif

Lettera 10

Dago,

la notizia di questi giorni sulla corsa all’oro nello spazio mi riporta ai tempi in cui da giovane leggevo simili avventure su "Topolino". Certo che 10 mila quadrilioni di dollari in metalli rari sull'asteroide 16-psiche farebbero sicuramente gola sia a Zio Paperone che alla Banda Basotti.

Jeff Bezos

Zio Paperone sarebbe sicuramente più veloce della NASA, che impiegherà un intero anno per mandare una semplice sonda, visto che Archimede in pochi giorni di lavoro avrebbe costruito un razzo spaziale con una ganascia gigante capace di agguantare l'asteroide, portalo in orbita vicino alla Terra e farlo sfruttare dalle industrie minerarie PdP.

Ovviamente, questo causerebbe guai planetari (che so, maree incontrollate) e finirebbe tutto coi Bassotti a SIng Sing e Paperone che rincorre Paperino nello spazio con una nodosa clava. Mutatis mutandis (Bezos al posto di Paperone, Putin e Xi al posto della BB), le cose finiranno più o meno allo stesso modo, se non peggio. Non sarebbe meglio chiedere agli alieni che vivono all'interno della nostra Luna cosa ne pensano?

Deboss

jeff bezos bitcoin

Esilarante l'approccio fascio comunista di quelli che si sono fatti inoculare il vaccino, sono diventati scienziati, giudici, PM, apostoli new age delle Big Pharma. Stabiliscono regole in materia di politica sanitaria, greenpass, cosa si puo’ o non si puo’ fare. E fanno di tutta l’erba un fascio vax no vax. Davanti a cotanta fonte di sapere presso cui abbeverarsi ( si fa per dire) non rimane altro che aspettare fin dove vogliano arrivare. Così rischiano di creare i germi della divisione sociale verso un nuovo apartheid tra vaccinati e non vaccinati.

Impeto Grif

Lettera 11

festa a casa italia per le vittorie di tamberi e jacobs giovanni malago chiama gli hip hip hurra

Caro Dago

Senza scalfire l’entusiasmo per i successi dei nostri atleti alle olimpiadi e sfocare il ricordo delle immagini di gioia pura che ci sono state regalate, vorrei fare presente che l’entusiasmo di Malagò e corifei vari per avere superato il risultato eccezionale delle olimpiadi di Roma non si giustifica se guardiamo i numeri.

A Roma le discipline sportive furono 20 e le gare 146; a Tokio rispettivamente 33 e 363 e quindi tante più medaglie da distribuire. A Roma gli atleti italiani furono 276, a Tokio 384. A Roma l’Italia, con 36 medaglie (di cui 13 d’oro) si classificò terza nel medagliere olimpico, a Tokio decima (40 medaglie di cui 10 d’oro). A Roma si vinse una medaglia ogni 7,7 atleti italiani, mentre a Tokio una ogni 9,6. Dimenticavo: alle olimpiadi di Roma l’Italia non era multietnica e non era meno integrata di quanto non sia ora.

STEFANO MEI MARCELL JACOBS GIANMARCO TAMBERI GIOVANNI MALAGO

Bruno Tellia

Lettera 12

Cari Dago, Covid, Pierpaolo Sileri: "Nuove chiusure? No, perché avremo più vaccinati". Stando a quel che sta succedendo negli altri Paesi, purtroppo, è probabile che ad ottobre il sottosegretario alla Salute avrà un naso come una spada.

Corda

Lettera 13

MARCELL JACOBS ESEOSA DESALU LORENZO PATTA FILIPPO TORTU ORO NELLA 4X100

Abbiamo cosparso un po' DESALU , ci siamo spacciati la PATTA , e senza far TORTU a nessuno , E con la pazienza di JACOBS, agli inglesi abbiamo pisciato in testa al momento opportuno !!!!! Frazop

Lettera 14

Egregio Dago

Conte è stato scelto come nuovo leader dei 5 stelle. A parte il fatto che che lui e i suoi seguaci se ne sono fregati del consenso popolare visto che per settimane lui ha comunque gestito le trattative col governo ( è bastata l' investitura di Re Grillo che poi si pentito), ma secondo te che valore può avere una votazione se il candidato è uno solo? Tra i grilllini chi è che sceglierebbe di non avere un segretario di partito (anzi diciamo leader che i grillini pensano ancora di essere speciali rispetto agli altri) pur di non scegliere Conte? Mah.

Saluti

B.W.

FILIPPO TORTU MARCELL JACOBS LORENZO PATTA ESEOSA DESALU - ABBRACCIO DOPO L ORO A TOKYO 2020 NELLA 4X100

Lettera 15

Caro Dagos, si è sentito osannare di Giuseppi Conte come l'immortale Churchill redivivo e Mario Draghi come amministratore unico e solo dell'eredità spirituale di padri e madri (la Merkel in uscita) dell'Ue: ma erano iperboli che peccano molto per difetto, se di quei paragoni incoroniamo la geniale fronte dell'unico, vero statista a portata di lingua dei delibatori di posteggianti, abusivi o adesivi, d'alti scranni e dei sommelier di tutte le stupidate che ci danno a bere: Roberto Speranza.

Non si spiega diversamente come Draghi, l'uomo del Monte che non deve chiedere mai perché richiesto a gran voce del padrone dalla Provvidenza che lo serve; e Salvini, pasta d'acciuga di Capitan uncinato dal potere di condizionamento di media e carisma altrui, possano calarsi le braghe di fronte a uno che non si degna di prendere in considerazione le terapie domiciliari e sdegna pure di abbassarsi a spiegarne il perché.

MARIO DRAGHI E GIUSEPPE CONTE

Non solo: ma, non fatto questo, può, con lo stesso piglio decisionista, imporre la vaccinazione, pena sospensione dello stipendio, a gente che potrebbe lavorare 'da remoto', decantato a tappeto per mesi e mesi come la soluzione di tutti i problemi del mondo del lavoro, dello studio, del traffico e dell'inquinamento. Speranza-Lamorgese-Figliuolo: i tre venuti da Potenza, capitale morale e politica dell'Italia europea - ah, saperlo prima: che, dopo aver disfatto l'Italia, per disfarsi degli Italiani occorrevano questi tre, pescati non da una grande potenza, ma da una Potenza piccola.

Raider

Lettera 16

GIUSEPPE CONTE MARIO DRAGHI

Ogni volta che leggo che un giornale, un giornalista intemera che il Mose a Venezia è costato la strepitosa-incredibile-inaudita-vergognosa cifra di 6 miliardi di euro ( o il ponte di Messina potrebbe 4-8 miliardi) rimango un po’ stordito. A parte che sono cifre spese in 20 anni ( in10 il ponte), ma-che-stanno-a-dì? se non battono ciglio se spendiamo ogni anno MILIARDI 5,5 per raccogliere e accogliere provenienti illegali dalle coste africane, senza un minimo perché?

Lettera 17

Caro Bob,

Mose Venezia

da romanista ottimista, a Siviglia ho apprezzato la Roma di José Mourinho, ottima squadra da calcio ad 8.

Giancarlo Lehner

Lettera 18

Caro Dago,

Sono ottusa o politicamente scorretta o solo cattivella,ma mi sembra che le donne abbiano preso una solenne fregatura e che ,tanto per cambiare,se la siano pure cercata col politicamente corretto ad oltranza.

Un atleta uomo per vincere una medaglia d'oro puo' essere facilitato dichiarando di "sentirsi donna" ,magari anche Messi puo' decidere di vincere le prossime olimpiadi in una squadra di calcio femminile?

venezia, il mose non viene attivato e torna l acqua alta 6

E poi magari si puo' pure cambiare idea ,dopo la medaglia?

La fregatura e' che un'atletessa che si "sente uomo" difficilmente puo' battere un nato uomo in qualsiasi disciplina sportiva.

Forse ho capito male?

Grazie

Giovanna Maldasia

Lettera 19

Dago colendissimo,

Malagò dixit: "La più grande Olimpiade di sempre”.

marcell jacobs vince i 100m a tokyo2020

La grancassa dei media è insopportabilmente stucchevole, nel decantare i successi della rappresentativa italiana. Ovviamente gli amici di Malagò possono contare sulla cortissima memoria degli italiani, che fa il paio con l’incredibile smemoratezza dei media, troppo intenti a scodinzolare.

marcell jacobs gianmarco tamberi

L’Italia a Tokio ha conquistato 10 titoli olimpici, 40 medaglie complessive su un totale di 336 gare, che hanno assegnato 1080 medaglie. A Roma (1960) l’Italia ebbe 13 (!) titoli olimpici, 36 medaglie complessive a fronte di 152 gare (con 461 medaglie assegnate). Dove sta l’exploit? A Tokio l’Italia ha preso il 3,7% delle medaglie, a Roma il 7,8% (!).

Se poi consideriamo che le squadre – omaggiate di gran fanfara - se ne sono tornate tutte con la coda fra le gambe, e che molti degli atleti medagliati erano inaspettati, allora qual’è stato il contributo del mitico Coni?

marcell jacobs oro olimpico

Quello di sempre: a parte il servizio di biglietteria per portare gli atleti ai giochi, emerge la solita struttura romanocentrica, tesa a perpetuarsi, asservita alle esigenze di visibilità di Megalò-Malagò! Il quale si serve della situazione per parlare dello Ius Soli sportivo. Per chi non l’ha capito: Malagò dice che gli atleti bisogna comprarli già pronti dai paesi emergenti, come peraltro fanno molte nazioni europee! Perché perdere tempo, denaro, energie per far crescere la gioventù del posto quando si possono comprare i “fast champions”, con una bella cittadinanza europea, sui mercati internazionali? Mantenendo nel contempo gli abituali privilegi del cerchio magico del Coni.

giovanni malagò foto mezzelani gmt006

Saluti da Stregatto

PS: Si prega Marione Adinolfi di riprendere con le bordate al Coni.

Lettera 20

Dago Magister vitae, da ignorante quale sono non ho capito se la vaccinazione obbligatoria per gli insegnanti serve a proteggere loro dagli studenti o viceversa. Certo che il green pass è una garanzia, basta vedere quello che sta accadendo in Islanda e in Israele.

VACCINAZIONE CORONAVIRUS

Da noi poi, con spirito innovativo e non si sa su quali basi scientifiche, viene concesso già dopo la prima vaccinazione! Non sarebbe più sicuro e più semplice imporre agli insegnanti non vaccinati l'uso della mascherina per tutto il periodo della permanenza a scuola (con eventuali sanzioni per chi non la indossa)?

marcell jacobs gianmarco tamberi tokyo 2020

Ovviamente FFP2/FFP3 certificate e non le ciofeche fornite agli studenti. Il livello di protezione fornito dalle mascherine è certo, superiore a quello della vaccinazione ed immediato. Così saranno tutti protetti, specialmente gli studenti che raggiungono le scuole su trasporti pubblici superaffollati e si siedono in aule "pollaio"! Viva la coerenza!! Un suddito (non insegnante) sempre più infastidito.