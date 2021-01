POSTA! - CRISI DI GOVERNO, ZINGARETTI: "LA STRADA È STRETTISSIMA". NON CI PASSERÀ UN CAMION, MA LE POLTRONE CI PASSANO ANCORA BENISSIMO! – MUSEI: IL DIRETTORE EIKE SCHMIDT: "GLI UFFIZI RIAPRIRANNO IL 21 GENNAIO". CON LA MASSA DI TURISTI CHE C'È A FIRENZE, RIAPRONO PER GLI ADDETTI ALLE PULIZIE?

coronavirus california

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Covid, la California è il primo Stato degli Usa a superare i 3 milioni di casi. I morti sono 33.623. I Dem che la amministrano possono andarne orgogliosi: se ascolti la scienza non sbagli mai.

Frankie

Lettera 2

Elettrico Dago. Il nuovo che avanza. Regione Lombardia : vaccino in base al Pil.

nancy pelosi

Capitano , forse meglio se stai al Papeete...

Cordialità.

Phantomas.

Lettera 3

Caro Dago, Usa, attacco al Congresso: "Chi rubò il laptop della Pelosi voleva venderlo ai russi". Lo dicevamo noi che Alexei Navalny nasconde qualcosa!

Greg

riley june williams 4

Lettera 4

Caro Dago, calcio, il Torino esonera il tecnico Marco Giampaolo per sostituirlo con Davide Nicola. Ma se si cercava il cambiamento non era meglio scegliere un tecnico con nome e cognome anziché incaponirsi su un altro con due nomi e senza cognome?

meme sulla crisi di governo conte non schioda

Giuly

Lettera 5

Caro Dago, domani, in un clima di autoritarismo entrante, proteste e paura, l'insediamento del 46esimo Presidente degli Stati Uniti. Pronta la comoda per Joe Biden?

P.T.

Lettera 6

meme sulla crisi di governo conte versione di caprio

Caro Dago, crisi di governo, ai "volenterosi" che passeranno con lui, il premier Conte promette l'Agricoltura. Ben fatto. I vergognosi voltagabbana meritano di essere mandati a zappare nei campi!

Furio Panetta

Lettera 7

renata polverini

Caro Dago, la giravolta di Renata Polverini: "La crisi sarebbe irresponsabile. Lascio FI, mi assumo le mie responsabilità come ho sempre fatto". Intende dire che continuerà a ritirare lo stipendio da parlamentare?

Giacò

Lettera 8

Caro Dago, il premier Conte: "Il maggioritario creerebbe instabilità politica". Intende dire che c'è bisogno della stabilità politica della Prima Repubblica garantita dal sistema proporzionale?

riley june williams 1

A.Sorri

Lettera 9

Caro Dago, Musei: il direttore Eike Schmidt: "Gli Uffizi riapriranno il 21 gennaio". Con la massa di turisti che c'è a Firenze, riaprono per gli addetti alle pulizie?

Marella

Lettera 10

Caro Dago, crisi di governo, Zingaretti: "La strada è strettissima". Non ci passerà un camion, ma le poltrone ci passano ancora benissimo!

Pikappa

conte zingaretti

Lettera 11

Caro Dago, stavolta neanche il mitico Macaluso ha resistito alle ultima giravolte politiche.

am

Lettera 12

Caro Dago, secondo un sondaggio Gallup, Donald Trump lascia la Casa Bianca con il 34% di consenso, la sua percentuale più bassa. Anche la sua media del 41% di approvazione nei quattro anni di mandato è la più bassa di sempre da quando Gallup ha cominciato a misurare la popolarità dei presidenti nel 1938. Massì.

coronavirus california 2

Ha un consenso così basso che gli americani, per dimostrare la loro disapprovazione, a novembre sono andati a votarlo in 5 milioni in più rispetto a quelli che si sono scomodati per Barack Obama nel 2008, che per i sondaggi di Gallup sarà certamente uno dei presidenti col consenso più alto.

Matt Degani

LETIZIA MORATTI E ATTILIO FONTANA

Lettera 13

Caro Dago, Norvegia, le autorità: "Nessun legame tra morti sospette e vaccino anti-Covid". A preocuppare era stato il decesso di almeno 33 persone over-75 e con gravi patologie pregresse, avvenuto dopo la vaccinazione. Una verità apodittica. Si fosse trattato di 3-4 persone ci sarebbe stato un forte sospetto, ma trattandosi di soli 33 individui di sicuro il vaccino non c'entra nulla...

Giacomo Francescatti

MEME SUL VACCINO PFIZER

Lettera 14

Caro Dago, vaccini, l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti: "Dosi siano assegnate anche in base a Pil Regioni". Adesso tutti a scandalizzarsi. Ma se la Pfizer avesse smesso di mandarci il vaccino proprio dopo aver visto che nel 2020 - da previsioni Ue - abbiamo il Pil al -9,5%?

F.G.

Lettera 15

LETIZIA MORATTI

Caro Dago, l'elezione di Rachel Levine a sottosegretaria/o? alla sanità è la dimostrazione di quanto siano furbi i politici: hanno trovato un nuovo modo per tagliare fuori le donne (biologiche).

johnkoenig

RACHEL LEVINE

Lettera 16

Sotto la parolaccia niente! Ma come si fa a mandare in parlamento soggetti come il capitano De Falco di cui, prima della turpe espressione, non si conoscevano non tanto i pensieri e le opere, ma non si conosceva neppure l’esistenza?

Essere eletti semplicemente con il viatico di un volgare “Sali a bordo cazzo” dà la misura della cultura politica di chi l’ha votato.

gregorio de falco 4

Ed infatti, a conferma che sotto la parolaccia vi è il nulla assoluto, né cultura politica né semplicemente cultura, oggi il nostro voterà in favore del già ripudiato avvocato pugliese.

Lenny

Lettera 17

Caro Dago,

attraverso la tua seguitissima rubrica, vorrei riuscire a far sapere ai personaggi che ogni giorno ci ricordano quanto siamo fortunati ad essere governati da loro, che di conseguenza -per-il-bene-del-Paese- non se ne vanno e che si trovano e troveranno a gestire enormi somme di denaro il principio per cui, in un sistema disorganizzato, l’aumento di risorse immesse ha come primo effetto l’ulteriore aumento della disorganizzazione.

Immaginiamoci in un sistema sgangherato …

coronavirus california

Mikkke1999

Lettera 18

Caro Dago, la crisi di governo ha attirato la mia attenzione sui senatori a vita, leggendo tra l'altro che l'Italia è una delle poche nazioni al mondo ad averli, tra cui Congo e Ruanda. Per quanto riguarda l'Italia vengono nominate persone con "altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico..." che possono dare al Senato il loro elevato contributo di conoscenze e competenze, poco importa se gli "eletti" sono residenti all'estero dove ricevono l'assegno e dove pagano le tasse.

joe biden

Se poi non hanno tempo di venire in aula poco importa, la nomina resta e pure l'assegno.

La cosa che mi ha colpito di più è che vengono scelte quasi esclusivamente persone di sinistra, forse perché a destra ci sono solo zoticoni e incivili? Ah saperlo!

FB

Lettera 19

Caro Dago,

la frase ricorrente ed ipocrita "che nessuno capisce le ragioni della crisi", trova semplice radice nel fatto che siamo rapidamente diventati un popolo di semianalfabeti interessati solo all'aperitivo delle 18. La "squola", tra una finta lotta di sinistra ed uno sciopero di solidarietà non ha mai insegnato un briciolo dei rudimenti della Costituzione. Altro che incomprensibile.............

palmiro togliatti nilde iotti

SDM

Lettera 20

Dago Storico Enciclopedico,

Dago, forse c' eri, ma nel 1936 Palmiro il Migliore non fece un' appello ai " fratelli in camicia nera per un' alleanza anticapitalista ? " . Quindi l' avvocato Giuseppi non ha fatto altro che aggiornare la platea degli appellati e le loro case di residenza attuale ( liberali, socialisti, europeisti .. monarchici ). E senza distnizione di sesso, tant'è vero che una ex FI ha metabolizzato l' appello di ieri, nel nome .... del colore della camicia.

saluti - peprig -

palmiro togliatti in ospedale curato dalle suore PALMIRO TOGLIATTI ENRICO BERLINGUER