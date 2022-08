POSTA PER DAGO – ‘’MA IL MICHELE SERRA DI OGGI È LO STESSO DIRETTORE DI ‘CUORE’ E DI QUELLA SIMPATICA SETTA DI SATIRI CHE INDUGIAVANO SULLA FISICITÀ, NON PREMIANTE, DI GIANNI DE MICHELIS? - DOVEVAMO ASPETTARE TRENT’ANNI PER SCOPRIRE CHE SI PUÒ BALLARE, SCODINZOLARE, SBACIUCCHIARE, STRUSCIARE LA PROPRIA EPIDERMIDE SENZA PER QUESTO ESSERE RICONDOTTI ALLA CATEGORIA DEGLI “AVANZI DI BALERA" O TUTTO QUESTO È CONSENTITO SOLO PER SIGNORINE ASSAI PIACEVOLI E DEMOCRATICHE DEL MONDO NUOVO?’’ - VIDEO

Riceviamo e pubblichiamo:

michele serra

Ma il Michele Serra di oggi è lo stesso direttore di ‘Cuore’ e di quella simpatica setta di satiri che indugiavano sulla fisicità, non premiante, di Gianni De Michelis, sui suoi capelli definiti, pregiudizialmente, “oleosi” e su enne catervate di luoghi comuni che oggi ti condannerebbero al rogo della santa inquisizione del politicamente corretto?

Dovevamo aspettare trent’anni per scoprire che si può ballare, scodinzolare, sbaciucchiare, strusciare la propria epidermide senza per questo essere ricondotti alla categoria degli “avanzi di balera" - copyright Enzo Biagi - o tutto questo è consentito solo per signorine assai piacevoli e democratiche del mondo nuovo?

sanna marin

E una volta che si comprende di aver detto e scritto cose sciocchissime - e violentissime (anche per degli insensibili come quei porci dei socialisti - si possono premettere le proprie riflessioni precisando quanto si sia stati, trent’anni prima, idioti? Non guasterebbe.

Riaverceli quegli anni ’80!

E pace all’anima di De Michelis. Balla lieve.

gianni de michelis 1 sanna marin lgbt friendly sanna marin balla con sabina sarkka sanna marin in discoteca gianni de michelis meme De Michelis De Michelis De Michelis De Michelis sanna marin avvinghiata a uno sconosciuto in un club di helsinki 3 De Michelis De Michelis SANNA MARIN MEME SANNA MARIN SI DIFENDE DOPO IL VIDEO IN CUI BALLA sanna marin avvinghiata a uno sconosciuto in un club di helsinki 6 sanna marin avvinghiata a uno sconosciuto in un club di helsinki 4 sanna marin avvinghiata a uno sconosciuto in un club di helsinki 5 sanna marin avvinghiata a uno sconosciuto in un club di helsinki 1 sanna marin avvinghiata a uno sconosciuto in un club di helsinki 2 SANNA MARIN ACCERCHIATA DA UOMINI conferenza stampa di sanna marin sanna marin avvinghiata a un uomo in un club di helsinki sanna marin avvinghiata a un uomo in un club di helsinki 2 sanna marin avvinghiata a un uomo in un club di helsinki sanna marin con il marito markus raikkonen

Giovanni Bertuccio

gianni de michelis