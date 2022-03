POSTA! - DOPO L'ELIMINAZIONE DELL'ITALIA DAI MONDIALI, È STATA CANCELLATA DAI MENÙ DEI RISTORANTI LA MACEDONIA. IN ALTERNATIVA VIENE OFFERTO IL CARRELLO DEI BOLLITI - CARO DAGO, G7: "INACCETTABILE CHIEDERE IL PAGAMENTO DEL GAS IN RUBLI, PUTIN HA LE SPALLE AL MURO". SÌ, PERÒ LUI È QUELLO CHE HA IL GAS DALLA PARTE DEL TUBO...

Lettera 1

Esimio Dago,

dopo l'eliminazione dell'Italia dai mondiali, è stata cancellata dai menù dei ristoranti la macedonia. In alternativa viene offerto il carrello dei bolliti...

Bobo

Lettera 2

Caro Dago, Scholz: "Cambiare il regime russo non è obiettivo della Nato o di Biden". Quindi il Presidente Usa quando parla non sa quello che dice? È incapace di intendere e volere?

Ugo Pinzani

Lettera 3

Caro Dago, G7: "Inaccettabile chiedere il pagamento del gas in rubli, Putin ha le spalle al muro". Sì, però lui è quello che ha il gas dalla parte del tubo...

Dirty Harry

Lettera 4

Mamma mia, che "castagna" ha 'sto Will Smith! Penso che stenderebbe un toro!

Giuseppe Tubi

Lettera 5

Caro Dago, cerimonia degli Oscar, nessuna statuetta per l'Italia. Abbiamo già Draghi...

Tas

Lettera 6

Il grande alleato degli ucraini è il sistema dei satelliti spia messo loro a disposizione. Come credi, Precly, che farebbero, altrimenti, a "seccare" così tanti generali, che certo non stanno in prima fila?!

Giuseppe Tubi

Lettera 7

Caro Dago, Nazionale, il ct Mancini: "Ripartiamo". Dal conto in banca?

Soset

Lettera 8

Caro Dago, 157 migranti a bordo della Ocean Viking di Sos Mediterranee attendono l'assegnazione di un porto sicuro a circa 20 miglia da Catania. Molti i racconti delle violenze subite in Libia... E qualcosa sulle violenze di Putin? Che vanno assai più di moda?

Mark Kogan

Lettera 9

Caro Dago, gli stessi compagni di partito hanno sempre considerato D'Alema un politico non particolarmente brillante e capace. Ora che si propone "consulente di aziende" appare pasticcione e improbabile! Se limitarsi a produrre vino proprio non gli va, potrebbe provare con l'allevamento di pecore...

FB

Lettera 10

Stimato Dago,

dopo gli esperti di zanzare opinanti sul covid, adesso tocca ai nostri generali che spiegano a noi ed ai militari russi l'arte della guerra. Eppure, i novelli von Clausewitz provengono da una tradizione militare non proprio esemplare. Dall'ammiraglio Persano ai generali Cadorna e Badoglio di Caporetto, dallo "spezzeremo le reni alla Grecia" al Corpo di spedizione italiano in Russia, le nostre ff.aa., infine, ridotte ai servizi sanitari, socialmente utili ed assistenziali, non sono mai state additate come modello bellico da seguire.

Giancarlo Lehner

Lettera 11

Dago colendissimo,

la fungaia degli opinionisti ignoranti sulla Ucraina sta proliferando, grazie soprattutto ai media ancora più ignoranti, che oltre a retribuire i simil-guitti, invocano il superiore interesse della democrazia. Cioè la democrazia in concorrenza con il Grande Fratello. Poteva mancare da questo Festival dell’Ignoranza l’associazione partigiani?

L’Anpi è stata una creatura del Partito Comunista, con lo scopo di narrare che la Resistenza era stata fatta solo ed esclusivamente dai comunisti, che si erano immolati contro l’aggressore.

Organizzazione che era anche utile quando c’era da sventolare il vessillo “democrazia”, che guarda caso era la loro democrazia. L’Unione Sovietica è svanita, il partito Comunista pure, del comunismo rimane solo la narrazione cinese: tuttavia l’Anpi resiste indefessa, e pur essendo agli sgoccioli di coloro che furono dei veri partigiani, continua a tesserare giovani, intellettuali, artisti, etc. sul presupposto che solo loro sono antifascisti. Tuttavia il vero cemento segreto della organizzazione è la nostalgia – se non il culto - di Stalin.

Quando è entrato in campo il nipotino fascio-comunista di Stalin, ovvero Vladimir, il cuoricino dell’Anpi è stato travolto da una ondata di ossitocina, ed immediatamente ha segnalato l’assoluta immoralità del governo nel fornire armi agli Ucraini. In realtà l’Anpi ha risposto con una evidente posizione alla domanda “Può un paese aggredito resistere all’aggressore?”. Se gli aggressori sono nazisti, la risposta è sì. Se sono gli americani o la Nato, la risposta è sempre sì. Se sono i russi: assolutamente no! Birichini!

Saluti da Stregatto

Lettera 12

Perché i richiedenti asilo che arrivano in Italia coi barconi dobbiamo tenerceli per forza per via del trattato di Dublino, mentre Polonia e Germania vogliono/possono mandare in Italia(e nel resto d'Europa) gli Ucraini richiedenti asilo che sono arrivati da loro? Ma scherziamo?!

O il trattato di Dublino si azzera per tutti, compresi i clandestini che arrivano coi barconi in Italia, oppure gli Ucraini che polacchi e tedeschi ci manderanno in Italia, dobbiamo immediatamente rimandarglieli indietro!

Draghi, o ti fai rispettare, oppure te ne vai a ...!!!

Francesco Polidori

Lettera 13

Caro Dago, clima, Istat: "Nelle città 1,2 gradi in più rispetto al 2000". Lo dicevamo noi che per riscaldarci il gas di Putin non ci serve!

F.T.

Lettera 14

Caro Dago, indegno il comportamento di Will Smith alla notte degli Oscar. È un brutto ceffone...

A.Reale

Lettera 15

Caro Dago, se alla premiazione per gli Oscar un bianco avesse dato un pugno a un nero, tutti avrebbero linciato il razzista suprematista bianco al grido di "Black lives matter".

Se un nero avesse dato un pugno a un bianco, il razzista suprematista bianco se la sarebbe cercata perché con le sue parole ha violentato un'indifesa donna di colore. E' invece accaduto che un nero abbia dato un pugno a un altro nero, quindi il politicamente corretto va a farsi fottere, la sinistra implode e i benpensanti tacciono.

The show must go on!

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 16

Caro D due cose

La prima:

Ma chi se ne frega della partita contro la Turchia? Ci giocassero i pulcini. Leggo articoli carichi di astio per Immobile e Insigne che marcano visita invece di partecipare a una partita inutile. Capisco gli articoli scritti da giornalisti sportivi (che la pagnotta se la portano a casa scrivendo di quisquiglie), ma Roncone cosa vuole da Jorginho?

Saranno liberi lui, Ciruzzo e l'altra pippa di Insigne (per chiarire che non sto certo giustificato l'inqualificabile mancata qualificazione) di mandare a cagare tutti? O a Roncone veramente gli serve un risultato in Turchia? Per fare che? per scrivere peste e corna di chi adesso vince quando è troppo tardi?

Mah..

La seconda:

Che roba i gialloverdi, e pensare che tempo fa questi avevano addirittura il governo del paese in mano. Salvini ormai è circondato da scheletri, altro che armadio, ormai lo seguono come fantasmi ovunque vada, da Putin alla bestia, la sua carriera è finita (come Fini coi Tuliani).

L'altro soggetto, l'avvocato, mi pare che rappresenti un partito che non toccherà più palla su nessun argomento, ormai sconfitto e bruciato dalla scarsa competenza e dai discutibili rapporti internazionali che fin qui avevano sbandierato. Sparlano e straparlano contro nemici e sabotatori immaginari, in realtà anche a sto giro (l'ennesimo, per mia somma goduria) il movimento se l'è pretermesso in quel posto da solo.

Salut'

WBBB

Lettera 17

Esimio Dago,

la statua di Putin a Vagli di sotto non va demolita per una questione di onore o disonore, ma perché non rappresenta per niente l'originale: è troppo espressiva...

Bobo

Lettera 18

Persino superfluo ipotizzare le critiche che sarebbero fioccate su Trump se avesse detto quel che ha farfugliato Biden ("he is a butcher", con tutto il rispetto per la categoria...).

Però, forse, è giusto non infierire su Joe. Quando, raramente, si sveglia, dice la prima cosa che gli sembra possa portare consensi a sé, mica ci ragiona.

Giuseppe Tubi

Lettera 19

Caro Dago, ma come si fa a dare del "macellaio" al leader con cui dovresti trattare per la cessazione di una guerra? Ladies and gentlemen, Joe Biden in tutto il suo splendore!

Raphael Colonna

Lettera 20

un paese allo sbando........bande di ragazzini svogliati che ne fanno di tutti i colori, violentatori seriali, rapinatori a domicilio con uccisione delle persone, dove la sicurezza???? abili solo a chiedere il green pass e a sanzionare le vecchiette, stiamo rotolando al livello del centro america, guai a finire in un tribunale.......siamo nella cacca. per fortuna abbiamo chi commercia nelle armi...

Lettera 21

Caro Dago,

la partita della Nazionale italiana di calcio contro la Turchia è solo apparentemente inutile. In realtà è l'occasione perfetta per utilizzare la famosa classificazione di Leonardo Sciascia e stabilire chi sono gli "uomini", i "mezz'uomini", gli "ominicchi", i "pigliainc..o" e i "quaquaraquà".

Quelli che sono rimasti (soprattutto i più anziani e gli infortunati) appartengono alla prima categoria; per quelli che se ne sono andati non ci sono molte alternative, a meno di non voler aggiungere una nuova categoria: gli "Schettini"...

Gualtiero Bianco

Lettera 23

Dago darling, giustamente il "cahier des doleances" della Polonia é molto corposo per quel che concerne gli ultimi quasi tre secoli, quando le potenze vicine (Germania, Austria-Ungheria e Russia) se la spartivano a loro piacimento. Anche Chopin visse in esilio a causa di questo. Ma da qui a dire che Kaliningrad, una enclave russa dentro l'UE tra Polonia e Lituania, é polacca ce ne passa.

Fino al 1945 si chiamava Koenigsberg ed era tedesca, fin dalla sua nascita verso il 1200. C'entravano anche i Templari del nord (Cavalieri Teutonici). A Koenigsberg nacque e visse il filofoso Immnuel Kant. E una delle tante anomalie (Campione d'Italia, Gibilterrra, ecc.) delle geopolitica. Passando ad altro.

Che strano nome il figlio di Biden: Hunter (cacciatore). Date certe voci non "democratiche" (pare a insaputa di Dago) che girano mi preoccupa il fatto che a qualcuno possa venire in mente di fare un remake del film "Scene di caccia in bassa Baviera", intitolandolo "Scene di caccia in bassa Ucraina". Ossequi

Natalie Paav