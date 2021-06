POSTA! - LETTA CHE PUÒ DIRE, COSA PUÒ FARE, SE TUTTO QUELLO CHE C'È DA DIRE LO DICE IL PAPA? POVERO! FA UN LAVORO INGRATO... MA AL PD NON CONVIENE CHIUDERE BARACCA E BURATTINI E FARSI DIRETTAMENTE TUTTI FRATI E SUORE? LE FACCE CE LE HANNO... - DAL 15 LUGLIO VIA LA MASCHERINA? QUALCHE MESE DI TEMPO PER PRENDERE UNA BELLA BOCCATA DI VARIANTE INDIANA E POI A SETTEMBRE DI NUOVO TUTTI CON LA MUSERUOLA!

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago,

covid coprifuoco

Covid, la Francia allenta le restrizioni, via mascherine e coprifuoco. Com'è che si liberano della protezione per il volto prima di noi? Da quel che ci raccontavano sembravano in ritardo rispetto all'Italia sui vaccini (avevano detto che in Europa eravamo secondi dietro alla Germania). Non ce la raccontiamo mai giusta!

Gildo Cervani

Boris Johnson

Lettera 2

Caro Dago, Covid, in Gran Bretagna 9.055 nuovi casi, dato più alto da febbraio! E da noi si discute se prorogare o meno lo Stato di emergenza e quando togliere l'obbligo di mascherina all'aperto. In Italia la variante indiana è già presente. Temiamo che tra un po' queste discussioni saranno superflue.

Ice Nine 1999

viktor orban ursula von der leyen 1

Lettera 3

Caro Dago, Ungheria, secondo gli attivisti Lgbt, la nuova legge che vieta di diffondere materiale sull'omosessualità ai minori farebbe aumentare l'odio nei confronti della comunità gay. Come dire che se non si vedessero i migranti girovagare per strada l'ostilità nei loro confronti aumenterebbe. O che guardare un film senza interruzioni pubblicitarie porta ad odiare gli spot promozionali. Il tipico ragionamento da cervello arcobaleno!

Richy

italia svizzera 1

Lettera 4

Caro Dago, Europei di calcio, Italia-Svizzera 3-0. Ma perché gli elvetici non hanno installato l'apertura temporizzata della porta come si usa per la cassaforte delle banche?

R.C.

elena bonetti mangia pizza

Lettera 5

Caro Dago, ma dove le andiamo a pescare queste benemerite signore? Prima la Boldrini (a proposito sinceri auguri di pronta guarigione) ora ci si mette la Bonetti (o Bonetta? La a fa femminile) a voler cambiare il vocabolario, qualcuno gli spieghi qualcosa di economia e lavoro, così forse riesce a capire quali sono le cose serie per gli italiani...

FB

vaccino astrazeneca

Lettera 6

Caro Dago,

il ministero della Salute vieta di somministrare una seconda dose di AstraZeneca a chi ha meno di 60 anni - il richiamo va fatto con un altro vaccino - però se uno firma il "consenso informato" si può fare. E questa sarebbe "scienza"?

Gaetano Lulli

Attivista Greenpeace allo stadio

Lettera 7

Ciao esimio. Va bene il politicamente corretto ma tu che ti confronti quotidianamente con le notizie dal Daily Mail non potevi non vedere il titolo del giornale inglese su quanto avvenuto prima di Germania-Francia agli Europei di calcio.

Attivista Greenpeace allo stadio 3

Ben due persone sono finite all'ospedale mentre il tecnico francese, Didier Deschamps, lo ha ripetuto in conferenza stampa che sono cose che non devono succedere. Da gesto dimostrativo, planare con un paracadute a motore, ad un gesto che poteva arrecare danno a qualcuno. Ma non ho visto nulla di nulla sui nostri giornaloni.

Attivista Greenpeace allo stadio 2

Ecco spiegato perché il Daily Mail sta diventando una sorta di oasi di libertà e del titolo che parlava di autogoal di tale associazione. Se succede qualcosa che riguarda la cronaca lo scrivo indipendentemente da chi e che cosa.

Riguardo al gesto contro il grande produttore di automobili che a dire di questa grande associazione non fa nulla per i mezzi inquinanti, dico solo che il parco vetture in Europa raggiunge la cifra di oltre 260 milioni di mezzi. Come fai a cambiare tutto in pochi anni? Chi paga il conto? Le colonnine per l'elettrico dovrebbero essere in ogni angolo ma dove sono?

SZ

Lettera 8

travaglio di maio

Caro Dago, Reddito di cittadinanza, Inps: "In Campania 275mila sussidi pari a tutto il Nord Italia". Chissà se Travaglio farà un collegamento tra questo fatto e l'elezione di Luigi Di Maio in quella Regione...

Sandro Celi

Lettera 9

Caro Dago,

PATRICK ZAKI GIULIO REGENI MURALE MURALES

Letta ha suggerito che il governo attribuisca la cittadinanza italiana a Zaki, cittadino egiziano che studiava in Italia ed in carcere in Egitto da oltre un anno nella speranza, credo, di agevolarne la scarcerazione.

A parte il fatto che, almeno penso, ci sarà una legge ben precisa che regoli l’attribuzione della cittadinanza ai cittadini stranieri cui nemmeno il governo possa sottrarsi, quello che mi chiedo è se l’eventuale attribuzione della cittadinanza a Zaki possa contribuire, cosa cui dubito molto, a farlo uscire dal carcere o, piuttosto, come temo, possa provocare l’allungamento della sua permanenza nelle carceri egiziane.

patrick george zaki 2

Mi sembra infatti improbabile che Zaki possa essere liberato quasi per magia se solo per il fatto di essere diventato cittadino italiano.

Ma se avesse ragione Letta, il cui obiettivo è evidentemente di agevolare la liberazione di Zaki, allora si potrebbe attribuire la cittadinanza italiana non solo a Zaki ma a tutti coloro che nelle sue medesime condizioni sono imprigionati per motivi politici, come ad esempio al russo Navalny, ed ad altre centinaia di migliaia di dissidenti in prigione in tutto il mondo per motivi politici.

Che si sia scoperto l'uovo di Colombo per liberare i detenuti per motivi politici ?

Pietro Volpi

Lovere (Bg)

mascherine 1

Lettera 10

Caro Dago, Covid, sembra che il 15 luglio verrà tolto l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Qualche mese di tempo per prendere una bella boccata di variante indiana e poi a settembre di nuovo tutti con la museruola!

L. Abrami

Lettera 11

Caro Dago, riforma giustizia, Cartabia: "Abbatteremo del 40% la durata dei processi". Quindi 50% all'accusa e 10% alla difesa?

John Doe Junior

rissa a bordo di un volo klm per le mascherine

Lettera 12

Caro Dago, Covid, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc): "Sugli aerei mascherina in ogni fase del viaggio". Anche se l'apparecchio precipita?

G.S.

Lettera 13

Caro Dago, Papa Francesco: "Dopo pandemia si punti a condizioni di lavoro umane". È proprio l'obiettivo che si è data l'Europa, facendo arrivare in Italia decine di migliaia di migranti che da questo punto di vista sono esigentissimi...

Claudio Coretti

bergoglio beve il mate 4

Lettera 14

E niente caro Dago,

Letta che può dire, cosa può fare, se tutto quello che c'è da dire lo dice il Papa?

Povero! Fa un lavoro ingrato... Letta dico...

Ma al Pd non conviene chiudere baracca e burattini e farsi direttamente tutti frati e suore? Le facce ce le hanno...

saluti

SR