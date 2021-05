3 mag 2021 15:30

POSTA! - MA L'INSEGNANTE CHE, "CASUALMENTE", AVREBBE SCOPERTO L'INCONTRO TRA RENZI E UN ESPONENTE DEI SERVIZI AVVENUTO L'ANTIVIGILIA DI NATALE ALL'AUTOGRILL DI FIANO NON AVEVA PROPRIO NIENTE DA FARE, SE È STATA BEN 40 MINUTI AL FREDDO PER RIPRENDERE LA CONVERSAZIONE TRA I DUE? E POI COME AVRÀ FATTO AD IDENTIFICARE MARCO MANCINI, NON CERTO UN VOLTO PARTICOLARMENTE NOTO, PER DI PIÙ CON MASCHERINA E INVECCHIATISSIMO RISPETTO ALLE SUE FOTO APPARSE ANNI FA?