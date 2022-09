POSTA! - LA MORTE 2 GIORNI DOPO L'INVESTITURA DI UN PRIMO MINISTRO NON SEMBRA UNA COINCIDENZA. CON UNA PROCEDURA INUSUALE, ERA STATO ANNUNCIATO CON 2 MESI DI ANTICIPO CHE IL NOME DEL PRIMO MINISTRO SAREBBE STATO RIVELATO IL 5 SETTEMBRE. QUESTO PUÒ AVER CREATO L'ANSIA DELL'ATTESA, SOPRATTUTTO L'ANSIA DI POTERCELA FARE, E POI IL CROLLO. FORSE ANCHE UN…

Lettera 1

Caro Dago, Queen Elizabeth: dalla "tenera" età di 26 anni, per sette decenni un esempio di dedizione al dovere. Chapeau. Impeccabile! Non come certe trentenni premier nordiche ballerine...

Raphael Colonna

Lettera 2

Caro Dago come dice il mio amico Salvatore…A Napoli sono avanti come sempre: c'è già la piazza dedicata al re di Inghilterra: piazza Carlo III… Amen

Frank Cimini

Lettera 4

Caro Dago,

Letta vede come un grave pericolo per il paese il fatto che, in caso di vittoria del centro destra, il nuovo governo possa modificare la costituzione, magari in senso presidenziale. Forse Letta, che ha trascorso numerosi anni in Francia, non ha presente o non ricorda le modifiche apportate alla nostra costituzione dal P.D. in totale solitudine o ignorando del tutto le opinioni contrarie o dubbiose degli altri partiti.

Evidentemente c’è un articolo nella nostra Costituzione, anche se io non sono riuscito a rintracciarlo, in cui viene chiaramente esplicitato che le modifiche alla Costituzione possono essere fatte solo dal PD o anche da altri partiti ma solo con il beneplacito del PD.

Ascoltando le parole del segretario del PD, sembra assodato che se le modifiche alla costituzione non hanno l’approvazione preventiva del PD sono automaticamente ritenute in contrasto con gli interessi del paese. Da ciò discende che, secondo il ragionamento di Letta, solo il PD può modificare la costituzione per il bene di noi tutti. Gli altri non possono fare quello che il PD ha fatto tranquillamente nel passato anche non troppo lontano.

Pietro Volpi

Lettera 5

Caro Dago

L’ex premier Conte punta a farsi eleggere dai percettori del reddito di cittadinanza.Vabè. Ma in pratica si vuole fare eleggere usando i soldi nostri ? Ahoooooo...

Saluti, Usbergo

Lettera 6

Caro Dago, energia, Ue: "La Russia manipola i mercati, l'operazione deve fallire". Ahahahahà! Da una parte Stati Uniti, Nato, Ue, Zelensky, Hollywood, Festival di Cannes, di Venezia e Vogue. Dall'altra, Putin da solo. Ma a Bruxelles c'è un'accozzaglia di deficienti?

Sergio Tafi

Lettera 7

Caro Dago, il ministro della Salute, Roberto Speranza: "Chiedo a tutte le forze politiche di continuare la campagna di vaccinazione". Ma basta, si trattenga! Non si rende conto che adesso l'Italia ha problemi ben più seri, tipo bollette e inflazione?

Lettera 8

Caro Dago, elezioni, Di Maio: "L'1%? Non è quella la soglia cui stiamo guardando". Ambizioso il ragazzo... Punta all'1,5?

Furio Panetta

Lettera 9

Caro Dago, nemmeno in presenza della più grave crisi da quando esiste, l' Unione Europea trova un accordo. Speriamo che questo serva di lezione e si guardi in faccia la realtà. L' UE non esisterà mai, al più si tratta di un insieme di stati che cercano di conciliare, di volta in volta, i propri interessi ed egoismi, ma finiamola di parlare di "unione".

FB

Lettera 10

Direttore,

Stefano Feltri lamenta l'indifferenza con cui gli italiani affrontano le elezioni.

Secondo il direttore del Domani gli italiani non terrebbero in dovuto conto gli affari di Renzi in Arabia, quelli della lega con la Russia, le parcelle di Conte a capo dei 5stelle...

Mah, cosi' ad occhio e sulla base dei sondaggi mi sembra che gli italiani tanto indifferenti non siano visto che il partito di Renzi è scomparso dai radar, la Lega è ai suoi minimi storici e i 5stelle viaggiano intorno a un meno 20 rispetto alle precedenti elezioni.

Sembra proprio che gli italiani non siano davvero così indifferenti (o fessi) come li dipinge Feltri.

Paolo Ferraresi

Lettera 11

Caro Dago, no ,nun se possono vedè le giornaliste televisive italiane vestite a lutto per la morte di Elisabeth II.A lutto ma de chè? Incomprensibile e un pò pacchiano perchè non si coglie il motivo di questa che percepiscono come una perdita che le riguardi.Non sono le stesse che si dichiarano sincere democratiche,progressiste,quindi repubblicane? Arrivando persino ad approvare,(certamente non a condannare) la molto probabile manipolazione del nostro referendum Monarchia-Repubblica del 1946.Dici che sono sincere democratiche solo di facciata? Aggiungo io, femministe di facciata,visto che ,tra l'altro,per la monarca inglese ,gli abitanti del suo Regno erano SUDDITI.

Paloma

Lettera 12

Caro Dago, la Regina Elisabetta d'Inghilterra è passata a peggior vita. Dall'altra parte, infatti corone, carrozze e castelli bisogna scordarseli: davanti a Dio siamo tutti uguali.

Giuly

Lettera 13

Sento parlare in televisione per lo più giornalisti, pseudo artisti, politici e calciatori, e dovrei rimarcare che:

- congiuntivo e (soprattutto) futuro non sono contemplati;

- spesso ripetono parole, e dicono “scusate il gioco di parole”: sbagliato, non sono “giochi” ma “bisticci di parole”;

- in italiano non serve dire “sono le sei e zero cinque”, sudditanza linguistica, ma è corretto “sei e cinque”.

Tanto Ti dovevo, Precly.

Giuseppe Tubi

Lettera 14

Caro Dago, Ue, i provvedimenti per combattere il caro-energia riceveranno oggi un sostanziale via libera da parte dei 27 ministri dell'Energia. Per il "price cap", tanto richiesto dal nostro Draghi, invece, se ne riparlerà a ottobre. Sì ciao, a ottobre... Ormai tutti hanno capito che l'idea del nostro premier - ahinoi ex governatore della Bce - è una "cagata pazzesca", come direbbe il ragionier Fantozzi. Se non vuoi acquistare più il gas russo non lo acquisti e basta. Non c'è bisogno della pantomima del "price cap"!

Spartaco

Lettera 15

Caro Dago, vaccini Covid aggiornati, lunedì 12 settembre al via le prenotazioni. Ma che bisogno c'è di prenotare? Familiari e amici del ministro Speranza si presentano in loco è una volta vaccinati finisce lì, in attesa del prossimo "aggiornamento"...

Arty

Lettera 16

Caro Dago, in questi giorni ospito parenti che vivono in un piccolo paese della Puglia di 5.000 abitanti. In queste sere mi parlava del reddito di cittadinanza e di chi lo prende, di quelli da lei conosciuti nessuno avrebbe la necessità; possessori di immobili, terreni, persone più che benestanti. Anche lei sta cercando di ottenerlo tramite un avvocato tuttofare che ha già fatto avere una pensione alla madre...e questa è solo una micro realtà!

FB

Lettera 17

Caro Dago

la morte 2 giorni dopo l'investitura di un primo ministro non sembra una coincidenza. Con una procedura inusuale, era stato annunciato con 2 mesi di anticipo che il nome del PM sarebbe stato rivelato il 5 settembre, a seguito della votazione dei 250.000 iscritti al partito.

Questo può aver creato l'ansia dell'attesa, soprattutto l'ansia di potercela fare, e poi il crollo.

Forse anche un senso di colpa: pare che il lieve e inaspettato spostamento a favore della brexit fosse a seguito di un commento che avrebbe fatto la regina ad una cena: datemi 3 motivi per cui dovremmo rimanere in europa?

Lei si riferiva all'orgoglio di un ex impero che doveva sottostare ad una entità, per di più a bruxelles, in uno stato, il belgio, nato da una idea inglese per sottrarre territorio alla francia.

Non si rendeva conto che il primo motivo per evitare il divorzio era lo stesso per cui lei, ultima di una dinastia germanica, gli Hannover, regnava su un paese "straniero".

La stabilità.

L'idea di importare una dinastia dall'estero con funzioni di " soprammobile", senza alcun potere ma un buon stipendio (civil list) nacque dopo la caotica repubblica di Oliver Cromwell, ma l'esperimento, per quanto bizzarro, funzionò e divenne stabile.

Ed in effetti l'instabilità, o italianizzazione, della politica inglese è esplosa in modi incredibili: 4 governi in 6 anni, con l'ultimo defenestrato, Boris, che, come cincinnato, promette di ritornare a natale.

E pure la Scozia che vuole l'indipendenza da Londra, come Londra la voleva da Bruxelles, forse c'era anche il desiderio di abbandonarsi in scozia, un sacrificio per tenere unito il regno.

Gianni monegasco

Lettera 18

Caro Dago,

per l'unione europea il prezzo del gas non è poi un problema così urgente visto se ne riparlerà a fine ottobre, con calma. Forse la priorità è dibattere sulla circonferenza equatoriale dei carciofi.

Riccardo

Lettera 19

Stimato Dago,

da vegliardo giallorosso col borsellino scarico scopro che è più facile segnare alla Roma che al pizzicarolo.

Mourinho voleva undici Pellegrini, ma per perdere le partite già basta l'unico che c'è.

Giancarlo Lehner

Lettera 20

Caro Dago, Ucraina, Biden a Draghi e altri leader: "Continuare con sostegno a Kiev". Come no, così il dollaro ci sbrana!

Vuc Laffer

