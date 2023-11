POSTA! - CARO DAGO, EXPO 2030? CIAO CORE. NON RIUSCIAMO NEMMENO A COSTRUIRE UNA PISTA DA BOB –CI SIAMO GIOCATI L’EXPO. CHIAMATE ROMA, 6-FUORI 6-FUORI – CI VORREBBERO TEST PSICO-ATTITUDINALI ANCHE PER I PARLAMENTARI E, VISTO CHE CI SIAMO, UN ESAMINO DI STORIA CONTEMPORANEA E DIRITTO COSTITUZIONALE PERCHÉ, OLTRE ALL’EQUILIBRIO MENTALE, MI SEMBRA CHE COME CULTURA NON SIAMO MESSI TANTO BENE

Riceviamo e pubblichiamo:

luca zaia sergio e laura mattarella luigi brugnaro - teatro la fenice venezia

Lettera 1

Qualcuno ha già detto al presidente Mattarella che il fallimento non è nella società patriarcale, ma nella giustizia che tiene gli assassini in carcere pochi anni grazie all'adesione al rito abbreviato o perché obesi?

Dark Fenix

Lettera 2

Caro Dago, ci siamo giocati l’Expo.

Chiamate Roma, 6-fuori 6-fuori.

Saluti, Labond

Lettera 3

Caro Dago, ho visto che Sinner ha fatto la prima uscita ufficiale con la poco conosciuta fidanzata Maria Braccini. Poco conosciuta, ma quando mai! E' la famosissima "Braccini del tennista", che fortunatamente non è entrata in campo!

Sergio C.

ELLY SCHLEIN

Lettera 4

Caro Dago, l'incapacità e dilettantismo di alcuni politici è disarmante, prendiamo il caso della multigender armocromica Schlein, trovatosi per caso segretaria del PD, oggi critica l'uscita dal mercato tutelato attuato dal governo ignorando che è stato votato dal PD con Draghi. A discolpa della poverina c'è il fatto che lei del PD non sa nulla, infatti non era nemmeno iscritta, ma studiare un pochino i dossier proprio no?

FB

Lettera 5

JOE BIDEN COME ZIO SAM - FOTO GENERATA CON L INTELLIGENZA ARTIFICIALE DA MIDJOURNEY

Caro Dago, Gaza, Biden: "Continuare la guerra è dare ad Hamas ciò che cerca". Terminarla è accontentare "Sleepy Joe" per le Presidenziali 2024...

Furio Panetta

Lettera 6

Dago,

Adesso ci si accorge che in Europa non si riesce a produrre armamenti per se' e per sostenere l'ucraina. Mentre i 'non democratici' sono belli pronti con tutto. Eppure chi ha detto se vuoi la pace, prepara la guerra, lo si sa dal tempo dei romani. O forse il benessere, la pancia piena, ci ha rammolliti?

MP

Lettera 7

Caro Dago,

Expo 2030? Ciao core. Non riusciamo nemmeno a costruire una pista da bob.

L’elettore triste

ROBERT D'ARABIA - MEME BY EMILIANO CARLI

Lettera 8

Caro Dago, Expo 2030, Riad-Roma 119-17. Dunque... ...un voto per ogni colle... fanno 7 voti... ...e i 10 in più per chi sono?!

RPM

Lettera 9

Caro Dago, Expo 2030, Roma chiude ultima con 17 voti su 165. Ecco, così il sindaco Gualtieri può cantare "Bella ciao"...

Pikappa

Lettera 10

Caro Dago, Filippo Turetta punta a farsi passare per pazzo? Se ce la fa gli avranno dato una grossa mano tutti quelli che hanno parlato di lui come "un bravo ragazzo" da cui non ci si aspettava nulla del genere. Perfino Elena Cecchettin, sorella di Giulia, ha scritto "Ecco il vostro bravo ragazzo". Se uno passa da questa condizione a quella di feroce assassino che cosa gli può essere successo se non un improvviso "impazzimento"? Speriamo di no...

SL

I SAUDITI FESTEGGIANO L ASSEGNAZIONE A RIAD DI EXPO 2030

Lettera 11

Ciao Dago,

suicidio delle Olimpiadi mancate, eutanasia di Expo 2030... Roma santa, Roma dannata, Roma cojona? e ti raccomando l'ordinanza del Sindaco sulla chiusura dei parchi perché, a novembre, potrebbe perfino piovere.

rob

Lettera 12

Caro Dago, dopo Biden che ha già dato buca alla Coop28 di Dubai, anche Papa Francesco, a causa di un'infiammazione alle vie respiratorie, non sarà presente. La mano de Dios rema contro?

Mauro Soffianopulo

ROBERTO GUALTIERI E LA SCONFITTA DI ROMA A EXPO 2030

Lettera 13

Caro Dago,

ci vorrebbero test psico-attitudinali anche per i parlamentari e, visto che ci siamo, un esamino di storia contemporanea e diritto costituzionale perché, oltre all’equilibrio mentale, mi sembra che come cultura non siamo messi tanto bene.

L’elettore triste

Lettera 14

Dago,

Per l'Expo, tanto rumore per nulla. Si sapeva che gli arabi, ungendo per bene le ruote di molti, l'avrebbero ottenuto. Davvero i nostri eroi speravano di competere con chi si e' fatto assegnare i mondiali di calcio in pieno deserto? Suvvia, siamo seri.

MP

Lettera 15

emis killa

Dago Lux,

Alessandro Grando, sindaco di Ladispoli, accorto nel passo indietro sul rapper impresentabile, non potrà, purtroppo, far retromarcia sui chilometri di ciclabile realizzati con insolita velocità e con metratura spropositata.

Le ciclabili già esistenti sono famose per totale assenza di ciclisti, mentre per le nuove v'è l'ipotesi demenziale secondo la quale un romano del Tufello andrà in bici sino a Termini e se, nonostante traffico, buche, monnezza, alberi cadenti, ci arriverà vivo, poi sbarcherà felicemente a Ladispoli per raggiungere pedalando il lungomare.

Ebbene, il sindaco Grando, seguendo utopie alla moda, non s'è curato di creare in contemporanea nuovi parcheggi.

Ladispoli vive di turismo estivo, ma così l'estate 2024 si avvia al disastro economico-ambientale, visto che le ciclabili esagerate - larghezza da gruppo al Tour - hanno azzerato la possibilità di parcheggio nelle zone più frequentate dai numerosi turisti che preferiscono le quattro ruote.

Giancarlo Lehner

giuseppe conte al congresso di sinistra italiana 1

Lettera 16

Caro Dago,

Ciuffettino Conte accusa un ministro di rilasciare dichiarazioni da "irresponsabile". Mi sovviene che lo stesso Conte dichiarò che la non rimpianta Ministressa Anzolina,quella che ha buttato nel cesso milioni di euro per l'acquisto dei banchi a rotelle , aveva "salvato la scuola".

Giovanna Maldasia

Lettera 17

Caro Dago,

la giudice Francesca Nanni non è una toga buona, ma è un magistrato che fa il suo lavoro con onesta intellettuale non facendosi condizionare dal si dice, dalla stampa e dalle apparenze. Fortunatamente ne abbiamo tanti che operano in questo modo e non cercano notorietà né di calcare il palcoscenico.

Annibale Antonelli

lucia azzolina

Lettera 18

Egregio Dago

visto che Bin Salman ha meritatamente acquisito l'esposizione mondiale del 2030, non potremmo passargli anche le Olimpiadi invernali del '26? Sicuramente farebbe in tempo a preparare tutti gli impianti necessari!

Cordialità

Sanvic

francesca nanni 1

Lettera 19

Dago colendissimo,

gomblotto! Tradimento! Qualcuno ha rubato i voti Expo alla candidatura di Roma. Con il Colosseo e la telenovela Ilary-Totti era pressoché impossibile perdere. Forze oscure hanno tramato, con immonde transazioni di petrodollari (ed anche di won sudcoreani). Rimangono da ringraziare le 17 nazioni che hanno votato Roma……. nonostante Roma!

L’elite romana - che pensa che il romanesco sia una lingua internazionale – ha poca dimestichezza con quanto si narra di Roma sui principali siti giornalistici nel mondo. La partita era già persa prima ancora di cominciare. Non solo per il celebre articolo quinto: chi ha i soldi ha già vinto.

bin salman

Ma si sa, come per il ponte sullo stretto, anche candidarsi per una iniziativa mondiale che non andrà da nessuna parte sarà per molti una fonte di reddito! Comunque non perdiamoci d’animo. Risulta che ci sia una nicchia turistica di appassionati del cinghiale, desiderosi di safari fotografici, con cappuccino a portata di mano.

Saluti da Stregatto

Lettera 20

Caro Dago, l'inflazione tedesca frena al 3,2% a novembre. Un momento. Il dato sarà reale o viziato da uno di quei trucchetti di bilancio, smascherati dalla Corte costituzionale, in cui è maestro il cancelliere Olaf Scholz?

Mario Canale

bin salman renzi Xi Jinping Bin Salman murale a san siro - roberto mancini - bin salman - cristiano ronaldo -pallone insanguinato