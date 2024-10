POSTA - CARO DAGO, ITALIA BATTE ISRAELE 4-1! E SENZA ALCUNA RISOLUZIONE ONU - SPALLETTI NON SI PAVONEGGI TROPPO. NETANYAHU HA MANDATO IN CAMPO LA PRIMAVERA: LA PRIMA SQUADRA È IN LIBANO - GLI ATTORI TRASGRESSIVI CHE RAPPRESENTANO GESÙ IN VERSIONE LESBO-SADOMASO, PER DIMOSTRARE QUANTO SONO CORAGGIOSAMENTE INNOVATIVI, DOVREBBERO ADESSO "INTERPRETARE" NELLA STESSA CHIAVE IL LIBRO SACRO DELL'ISLAM. COSÌ VEDIAMO QUANTO DURANO…

ANTONIO TAJANI

Caro Dago, Tajani: "Sugli extraprofitti delle banche non ci saranno tasse". Ma chissenefrega! Quanti elettori hanno una banca?

Lucio Breve

Caro Dago, corruzione in Sogei: arrestato in flagranza il Dg Iorio. Sogei? No, "So' furbo"!

Axel

Caro Dago, Manovra, verso tagli del 5% alle spese dei ministeri. Dovranno stare al freddo e al buio?

SOGEI

Tuco

Caro Dago, ministro degli Esteri finlandese, Elina Valtonen, avverte del pericolo "reale e crescente" della stanchezza dei paesi occidentali nell'aiutare l'Ucraina. Putin prepari la vodka. Per i governanti occidentali la solita figura di merda: completamente sconnessi dal popolo!

Tas

Caro Dago,

La compagnia di attori trasgressivi che rappresentano Gesù in versione lesbo-sadomaso, per dimostrare quanto sono coraggiosamente innovativi, dovrebbero adesso "interpretare" nella stessa chiave il libro sacro dell'Islam. Così vediamo quanto durano.

la rivisitazione di sancta di paul hindemith 2

Giovanna Maldasia

caro Dago,

tu che sai tutto: come mai sono spariti i blocchi stradali degli ecovandali?

Tonyborg

Caro Dago, Italia batte Israele 4-1! E senza alcuna risoluzione Onu...

Greg

Toti: il centrodestra dovrebbe farmi un monumento. Equestre possibilmente: a caval donato non si guarda in bocca.

Gian Paolo Sacco

Caro Dago, Meloni in Senato: "L'atteggiamento delle forze israeliane e del tutto ingiustificato". Come no. Poi fuori dal Senato c'è la realtà: o di qua o di Allah.

Soset

Caro Dago, in Senato la Meloni attacca Netanyahu e dice che andrà in Libano. Quindi durante la visita si farà difendere da Hezbollah?

Leo Eredi

bandiera di hezbollah alla manifestazione pro palestina roma foto lapresse 22

Caro Dago, ma Kyrgios è invidioso di Sinner perché gli ha "soffiato" la fidanzata o

perché Sinner è più bravo di lui?

Saluti.

Cips.

Caro Dago, Spalletti non si pavoneggi troppo per il 4-1 a Israele. Netanyahu ha mandato in campo la Primavera: la Prima Squadra è in Libano.

Jantra

Dago,

Certo che oggi, qualsiasi cosa si dica, riferendosi a Spalletti, viene criticata. E' stato politicamente corretto sui palestinesi, trascurando Israele, ma gli viene puntualmente ricordato del massacro del 7 ottobre, anche se la sinistra leggiadramente se ne dimentica.

tunnel di hezbollah vicino alla base unifil

Poi dice quello che tutti sanno, che molte società calcistiche sono colluse con gli ultras, subendo i loro ricatti, per evitare danni peggiori ed ancora non va bene, perché' avrebbe criticato un 'collega'. Ma insomma, guardiamo la realtà e non le opinioni. Dove molti sguazzano solo per farsi vedere.

MP

Caro Dago, dopo anni e anni a "Repubblica" hanno scoperto che salvare i migranti costa un sacco di soldi: ben svegliati!

Gary Soneji

Caro Dago, Washington Post: "Attacco Israele all'Iran prima delle elezioni Usa". Netanyahu assai più avanti di Putin nell'influenzare il voto delle Presidenziali del 5 novembre!

Bug

Caro Dago, la Finlandia avverte: "Cresce la stanchezza dei Paesi occidentali nell'aiutare l'Ucraina". Per forza. Centinaia di miliardi di aiuti, zero risultati: anche un santo si stancherebbe!

FORZA SCAFISTA - MEME BY VUKIC

Theo

