Lettera 1

Caro Dago, Joe Biden, prima di lasciare la Casa Bianca, avrebbe rivolto un ultimo appello al Congresso per ottenere 24 miliardi di dollari in aiuti all'Ucraina. I Democratici hanno perso malissimamente le elezioni e lui, imperterrito, continua sulla stessa strada che ha portato il suo partito al disastro? Più che rimbambito sembra stupido.

Elia Fumolo

Lettera 2

Dagovski,

Affluenza alle elezioni dimezzata.

Finanziamento ai partiti raddoppiato.

Poi si sorprendono che vinca Trump.

Aigor

Lettera 3

Caro Dago, l'Iran all'Aiea: "Attiveremo diverse migliaia di centrifughe avanzate". Non c'è niente di meglio che iniziare la giornata con un centrifugato!

Maury

Lettera 4

Caro Dago, Hezbollah, quelli che "Libano nei lieti calici" o sono sciocchi o sono ipocriti. E solo un time-out, a breve si riprende...

Tommy Prim

Lettera 5

Caro Dago,

a Milano due magrebini in scooter eludono un posto di blocco, vengono inseguiti, si schiantano ed uno dei due muore. Segue una mezza rivolta da parte dei loro amici che in nome di chissà cosa distruggono bus, incendiano, danneggiano, minacciano.

Una morte è una tragedia, eludere un posto di blocco o darsi ai vandalismi sono comportamenti criminali a rischio di conseguenze. Pacifico per qualsiasi persona normale.

Ma sui giornali leggo "Rabbia del quartiere", "Forse lo scooter è stato speronato", "La magistratura indaga sull'agente", "Cariche di alleggerimento della Polizia", "Tragica morte di un diciassettenne" invece di "Interrotta fuga di banditi" o "Facinorosi arrestati".

Nel mondo che la stragrande maggioranza dei cittadini vorrebbe lo scooter sarebbe stato davvero speronato dalla Polizia per fermare la fuga, i violenti sarebbero stati arrestati in blocco ma no non si può farlo, non si può nemmeno dirlo, si viene subito derisi e/o bollati come fascisti. E' vietato fintanto pensarlo, occorre proclamare l'opposto per evitare di essere sospettati.

I soliti sinistroidi fuori-dal-mondo devono sempre in qualche modo giustificare il delinquente (se immigrato poi!) e dare addosso alle forze dell'ordine, la legalità è sempre un fastidioso intoppo nella corsa a dimostrarsi illuminati.

I frutti di questa perversione si chiamano Banlieue, il sindaco Sala sarà felice del passo avanti fatto da Milano nel diventare una città invivibile ma tanto progredita.

Ossequi

A.Francesco

Lettera 6

Caro Dago, Von der Leyen: " Vogliamo l'Ucraina come parte della nostra Unione europea". Vogliamo chi? Lei e gli altri col suo lauto stipendio? Noi morti di fame non vogliamo dividere la nostra povertà oltre che coi migranti pure con gli ucraini.

Axel

Lettera 7

Caro Dago, Von der Leyen: "Collaborazione con Usa, ma nessuno deve dirci cosa fare". Come no. Dirà lei agli Stati Uniti cosa fare dopo che le avranno cambiato il pannolone...

Mich

Lettera 8

Dago colendissimo,

dove sono i fuffa-makers cortesi, cantori dello “ius scholae”? Al Corvetto di Milano, i maranza bruciano allegramente i bus, divertendosi anche qua e là con un po' di devastazioni. Sono ragazzotti immigrati di seconda generazione, formatisi (sic!) nella sgarruppata scuola italiana. Che secondo i cultori della fuffa rappresenta il solido pilastro per l’ottenimento della cittadinanza. Grazie ad atteggiamenti imbecilli da parte della politica, chi non ha cittadinanza è il criterio per cui la stessa si deve attribuire a persone a posto. Fra gli allegri burloni in giro alle quattro di notte pare si aggirino diplomati in droghe varie, specialisti in rapine, portatori di spray al peperoncino, etc.

Saluti da Stregatto

Lettera 9

Caro Dago, il Parlamento Ue ha dato il via libera alla Commissione von der Leyen "bis". Via libera a proseguire nella demolizione di identità, tradizioni ed etnie europee?

Lino

Lettera 10

Caro Dago, Como, marocchino 37enne immigrato irregolare con precedenti penali e senza fissa dimora, aggredisce medico e infermiere al Pronto soccorso: arrestato. Ma perché questi non li portano direttamente nelle sedi di Pd o Avs?

Ulisse Greco

Lettera 11

Caro Dago, alla Prima della Scala non ci sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che annuncia “con rammarico” il sopraggiungere di impegni internazionali. Ma dai! A meno che non vada a Gaza per l'inaugurazione di "Due popoli due Stati", sarebbe dovuto succedere il contrario: il 7 dicembre il Presidente non è disponibile per impegni internazionali perché c'è la Prima della Scala. Amen.

John Reese

Lettera 12

Caro Dago,

È vero Moana (l'eroina Disney) in italiano è diventata Vaiana, ma anche in tutto il resto d’Europa vale questo nome. Ha ragione Giusti che solo in Italia il film si chiama Oceania, all’estero la protagonista è stata ribattezzata Vaiana e fine e così il film. A parte lo spettro di Moana che dalla morte di oltre vent’anni fa ancora scandalizza, penso che sia normale cambiare i nomi delle protagoniste. Biancaneve ha mille mila nomi a seconda del paese che vai…

Saluti a Moana,

Lisa

Lettera 13

Caro Dago, qualcuno si stupisce della mancata indagine FIGC all'Inter per i noti fatti tra società e ultras. A nessuno viene in mente che nella famosa calciopoli le telefonate che inguaiavano i vertici Inter, al pari di quelli della Juventus, vennero magicamente fuori a prescrizione avvenuta come Mughini ha più volte rimarcato anche in tv. Bene si sta ripetendo lo stesso schema con buona pace del "Napolista".

FB

Lettera 14

Caro Dago, con 370 sì, 282 no e 36 astensioni, via libera, con voto palese, alla nuova Commissione europea di Ursula von der Leyen. A luglio, con voto segreto, ottenne il mandato a formare la Commissione con 401 sì. Quindi 31 parlamentari sono passati con Putin?

Ice Nine

Lettera 15

Caro Dago, il Presidente degli italiani Sergio Mattarella ha bloccato la riforma del gettito del 2x1000, che era una subdola forma di finanziamento ai partiti che gli italiani hanno bocciato tante volte in ogni forma. Dove sono quei partiti che gridavano che la politica deve autofinanziarsi, magari vendendo parte dell'immenso patrimonio immobiliare di cui dispongono vero caro PD?

Grazie Presidente!

BF

Lettera 16

Caro Roberto,

dice Salvini che Unicredit è straniera perché questo dice la composizione dell'azionariato. Beh, per BPM (che lui vorrebbe acquisisse il Monte dei Paschi) i primi 5 azionisti sono:

1) Credit Agricole (9,2%)

2) JP Morgan (5,03%)

3) Capital Group (4,99%)

4) Blackrock (4,75%)

5) Vanguard Group (3,65%)

Insomma, ha detto un'altra cazzata. Vabbè, una in più, una in meno....

Cari saluti,

Lello Mascetti

Lettera 17

Caro Dago,

riesci ad immaginare un ipotetico presidente di una ipotetica Repubblica che all'indomani di una regolare elezione dice: il voto non mi garba, annullo tutto e si fa daccapo! Ecco la democrazia grillina che sembra molto più dittatura nella sostanza!

Lorenzo B.