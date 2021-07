POSTA! - MI PRESENTO, SONO UN CICCIONE E SONO DISCRIMINATO DAL DDL ZAN! HO UNA VITA NORMALE, UNA BELLA PROFESSIONE CON UN REDDITO SUFFICIENTE, UNA BELLA CASA, MOGLIE, DUE FIGLIE E DUE AUTO. POTREI ESSERNE SODDISFATTO ED ORGOGLIOSO. POTREI VIVERE BENE. EPPURE NON PASSA GIORNO IN CUI IO NON RICEVA UNA BATTUTA SUL MIO PESO: UNA, DUE, DIECI, CENTO BATTUTE, PERCHÉ TANTO SE SEI CICCIONE SEI SIMPATICO PER FORZA!

Lettera 1

Caro Dago, Ddl Zan, ok del Senato: testo in Aula il 13 luglio. Grazie all'arroganza e alla testardaggine di Enrico Letta, sarà come giocare a "Battaglia navale".

Marella

Lettera 2

Caro Dago, variante Delta Covid, in Gran Bretagna nuovo picco con oltre 28.700 casi, 37 i decessi. È una fortuna che oltremanica si siano portati così avanti. Anche eliminando, tra una decina di giorni, mascherine e distanza di sicurezza. Così noi altri, vedendo la probabile catastrofe, potremmo evitare di fare i loro stessi errori.

Martino Capicchioni

Lettera 3

Caro Dago, altro che "stenosi diverticolare del sigma"! C'è la possibilità che prossimamente Papa Francesco debba recarsi in visita in Corea del Nord. E così, dopo aver visto quant'è dimagrito Kim Jong-un e non volendo sfigurare vicino a lui, verosimilmente il Santo Padre è corso al Gemelli per sottoporsi ad una di quelle operazione all'apparato digerente che si fa solitamente chi ha difficoltà a perder peso. Che vanitoso!

Claudio Coretti

Lettera 4

Caro Dago, Bernardo candidato del centrodestra a sindaco di Milano. Berlusconi si è adeguato ai tempi. Solo una decina di anni fa avrebbe preferito la bernarda...

Ranio

Lettera 5

Caro Dago, Euro 2020, un po' la capiamo. Da lassù Raffaella Carrà è stata indecisa fino all'ultimo su chi favorire per la finale. Il Paese natio o l'amata Spagna? Alla fine, durante i rigori quando bisognava per forza scegliere, ha deciso di chiudere la porta di Donnarumma e far passare in finale l"Italia. E meno male, altrimenti al ct Roberto Mancini sarebbero tornate di colpo tutte le rughe che tanto ha faticato a farsi stirare.

G.S.

Lettera 6

Caro Dago, ma è vero che se il Ddl Zan viene approvato così com'è, Enrico Letta ha pronto l'annuncio di voler cambiare sesso in modo da far avere al Pd il primo segretario donna?

Fritz

Lettera 7

Caro Dago, migranti, notte di sbarchi a Lampedusa, arrivati in 552. Che bello! Speriamo ci portino una nuova variante di Covid. La Delta ce l'abbiamo già.

Soset

Lettera 8

Caro Dago, adesso si è capito perché alle Presidenziali Jeff Bezos col suo Washington Post sosteneva Joe Biden. Ieri il Pentagono ha annullato un contratto con Microsoft per 10 miliardi di dollari e in 24 ore il signor Amazon è diventato più ricco di 8,2 miliardi grazie al rialzo in Borsa della sua creatura. E meno male che "Sleepy Joe" aveva annunciato di voler tassare i ricchi. Un singolare modo per farlo!

Furio Panetta

Lettera 9

Caro Dago, la Camera ha approvato all'unanimità, con la sola astensione dei deputati di Fratelli d'Italia, la mozione che chiede al governo il conferimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo studente dell'Università di Bologna detenuto in Egitto. Un voto totalmente inutile. Comunque se i nostri parlamentari lo hanno fatto perché non avevano null'altro di più urgente da fare, va benissimo. Sempre meglio che giocare a freccette...

F.T.

Lettera 11

Caro Dago, il commissario all'Economia, Paolo Gentiloni: "La Commissione Ue sta valutando il Pnrr dell'Ungheria soprattutto sul rispetto delle raccomandazioni Ue 2019-2020, tra cui rispetto dello stato di diritto, corruzione, indipendenza dei giudici". Meno male che non valutano anche il rispetto dei diritti umani nel sistema carcerario, altrimenti dopo i fatti di Santa Maria Capua Vetere il nostro Pnrr verrebbe bocciato di netto.

E.S.

Lettera 12

Mi presento, sono un Ciccione e sono discriminato dal ddl Zan

Ho una vita normale, una bella professione con un reddito sufficiente, una bella casa, moglie, due figlie e due auto. Potrei esserne soddisfatto ed orgoglioso. Potrei vivere bene. Eppure non passa giorno in cui io non riceva una battuta sul mio peso: una, due, dieci, cento battute, perché tanto se sei ciccione sei simpatico per forza!

Non ne posso più... ma quali discriminazioni per i gay!? A me non interessa sapere con chi si ama chi ho di fronte, invece sono stufo di ricevere consigli su come guarire (perché "non è per un discorso estetico, ma per la tua salute!" "È una malattia" "Sei una buona forchetta eh!?"

C'è chi ironizza anche su mia moglie e sulle mie figlie (oggettivamente di bella presenza) quasi che un ciccione debba convivere in un mondo di brutture.

Io faccio molta auto-ironia, ma ormai chiunque conosca mi ha presentato il suo -bravissimo- dietologo di fiducia.

Essere LGBTQWXYZ è cool, essere ciccione no; ci sono certe discriminazioni che rendono più di altre.

Cordiali Saluti

MM

Lettera 13

Caro Dagos, sarà opera buona spiegare a Ferragni e Fedez, che si prestano all'opera buffa della militanza politica l'uno a giorni alterni rispetto all'altro, che i blog con tutti i follower a farcirli valgono quanto le votazioni sulle piattaforme roussouviane e quanto i sondaggi che danno vincente il Partito delle persone serie prestate alla politica perché gli è stata regalata da gente cui vogliono portare via Partito e elettori.

I due, in doppio o single, non sono più titolati neppure di un Conte, non solo di Grillo o Di Maio, a fare i piacioni nel ruolo di avvocati delle cause mediaticamente già vinte non più che a forza di vaffa - e i due hanno unito l'inutile al non dilettevole.

Evidentemente, moglie & marito che fanno un Partito stimano i propri follower molto poco, se pensano di tenerne alta l'attenzione con questo genere di diversivi rispetto alle dirette streaming su gravidanze, poppe e poppate e pannolini all'ultima moda, frammenti di un ménage borghese con annessi piccoli screzi fasulli screziati di griffe e tatuaggi da cui riscattarsi con sceneggiate radical-kitsch per onorare lo chic che pensano già di rappresentare al massimo livello.

Se insistono, non gli rimarrà che andare sulle curve a gridare 'cornuto!' all'arbitro: dimostrerebbero maggiore coscienza del ruolo cui si sono 'votati': e allora, corrano a farsi votare, sulla scorta di esempi illustri di cantanti, comici e porno-dive. Se non temono qualche altra coppia di blogger che potrebbe dargli il benservito. Intanto, si becchino questo anticipo.

Raider

Lettera 14

Caro Dago,

leggi la sentenza con cui il Tribunale di Bologna ha decretato lunedì 5 luglio l'inammissibilità della domanda di concordato, e poi il fallimento, della Seci, la holding della famiglia Maccaferri di Bologna, di cui avevi già scritto in passato. Sai chi erano i consulenti legali che hanno seguito la procedura di concordato? Quelli dello Studio Bonelli Erede, a te tanto cari.

I quotidiani bolognesi (Carlino, Corriere) nelle edizioni online riportano ampi stralci della sentenza, da cui sembra che il Tribunale non sia stato proprio tenero sulla condotta processuale....

Un caro saluto,

P.

Lettera 15

Caro Dago, per rispetto di tutte quelle persone - molte delle quali anche controvoglia - che sono corse a vaccinarsi, a settembre la scuola dovrebbe riprendere in presenza solo per chi, alunni e insegnanti, si è vaccinato. Tutti gli altri in dad. Altrimenti a che gioco stiamo giocando? Alcuni devono essere prudenti e seguire le regole mentre altri possono fare ciò che gli va? Chi vuole andare a scuola e socializzare si vaccina, punto. Altrimenti sta a casa. Dura lex, sed lex.

Giacomo Francescatti

Lettera 16

Caro Dago,

premetto che non sono appassionato di calcio. Ieri poco pochi secondi prima dell'inizio della partita sono passato in una piazza cittadina dove centinaia di persone pochi secondi prima dell’inizio della partita della nazionale cantavano con veemenza e trasporto l'inno di Mameli con la mano sul petto (simbolo massonico ma loro non lo sanno). Uno spettacolo comunque bello e pacifico.

Secondo i potenti politici europei questo dovrebbe rappresentare un vergognoso assembramento di "sovranisti" da stigmatizzare, individuando ogni partecipante per sanzionarlo con la privazione di qualche bonus elemosinato prossimo venturo?

SDM

Lettera 17

Caro Dago, Ursula Von der Leyen: "Legge anti Lgbt vergognosa, l'Ungheria cambi rotta o passeremo ai fatti". Vergognosa è la presidente della Commissione europea. Adesso fa tanto la disinvolta, ma quando c'era da difendere i diritti delle donne davanti ad Erdogan che l'aveva lasciata in piedi, è stata zitta e muta come una brava quota rosa ubbidiente, accomodandosi di lato senza un minimo cenno di protesta. Questo resterà sul suo curriculum, non le smargiassate attuali contro Orban, capo di uno Srato piccolo ma orgoglioso a differenza di certe donne che sono arrivate ad occupare posizioni di vertice non certo per meriti propri e capacità.

Nino Pecchiari

Lettera 18

Caro Dago,

a distanza di molti mesi, molte persone, tra le quali alcuni tuoi lettori, non hanno capito che, nella vicenda della mancata poltrona alla von der leyen, in realtà quel posto toccata proprio a Michel, in quel momento il vero numero uno dell'UE come presidente di turno del Consiglio Europeo (governo).

Se al posto della crucca ci fosse stato un maschio, nessuno si sarebbe lamentato.

Non si tratta di una questione di sessismo ma di ruolo.

Johnkoenig

Lettera 19

Dago darling, a proposito dei green pass di oggi e di ieri. Ricordi quando arrivò nel mondo l'Aids (poco meno di 40 anni fa) e molti paesi (in genere musulmani) chiedevano un certificato medico negativo all'Aids per chi voleva entrare da loro.

Quanti casini di opinioni ed "esperti" anche allora, pur con un circo mediatico non così invasivo come quello di oggi! E quanti misteri ancora oggi sull'origine di quel virus, contro il quale a tutt'oggi non é stato scoperto nessun vaccino. Mentre per il Covid ne hanno trovato molti in pochi mesi! Lo so é proibito aver dubbi sulla scienza medica, ma le tentazioni di farlo sono tante. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 20

Caro Dago,

Letta non ha voluto sentire ragioni ed ha deciso di andare allo scontro con il centrodestra ed il Vaticano sulla legge Zan.

Sembra che al senato il voto sul decreto in questione possa essere a rischio sia per il voto dei renziani sia per quello dei cattolici nelle file del PD e del M5S sia per chi, nell'ambito della sinistra, vorrebbe fare un tiro mancino al segretario.

Se la legge Zan non dovesse passare cosa succederà a Letta ?

Tornerà ad insegnare a Parigi ?

Pietro Volpi