Lettera 1

LOTTA CONTINUA TRA GIUSEPPE CONTE E BEPPE GRILLO - MEME BY EDOARDO BARALDI

Caro Dago, M5S, il senatore Trevisi passa a Forza Italia: "In Movimento disagio e stallo". Ma non avevano detto che con la morte di Berlusconi FI si sarebbe dissolta? Invece si stanno sgretolando i 5 Stelle, con Grillo ancora vivo e vegeto per incassare i 300 mila euro l'anno...

Fabrizio Mayer

Lettera 2

Caro Dago, la sinistra italiana impari dagli inglesi come si fa opposizione. Cantare canzonette e danzare sui carri alla carnevalata del Gay pride non serve a nulla!

SL

Lettera 3

Caro Dago, la polizia britannica dovrà far fronte a oltre 100 proteste organizzate dai gruppi dell'ultradestra per questa sera nel Regno Unito. Keir Starmer: la sinistra che unisce...

Raphael Colonna

elon musk foto creata con l'intelligenza artificiale 1

Lettera 4

Caro Dago, per Parigi 2024 i radical chic francesi volevano una gara "controcorrente". E così hanno pensato di far nuotare gli atleti della 10 km in acque libere tra gli stronzi della Senna...

Rob Perini

Lettera 5

Caro Dago,

6 mila poliziotti mobilitati, oltre 400 arresti... La Gran Bretagna laburista di Keir Star...Maduro!

Furio Panetta

Lettera 6

Caro Dago, Ucraina, Zelensky proroga la legge marziale. Il nostro grande amico che difende i "valori occidentali" non vuole saperne di mollare la poltrona e indire regolari elezioni democratiche. E meno male che è Putin ad essere indicato come dittatore...

Ferguson

Lettera 7

GARE NELLA SENNA - MEME BY VUKIC

Caro Dago, non è la prima volta che Rana Reider, il coach di Marcell Jacobs, viene coinvolto in scandali sessuali. Volendo scegliere un "Rana", non era meglio Giovanni?

Greg

Lettera 8

Caro Dago, disordini in Gran Bretagna, il messaggio di Elon Musk al premier inglese in sintesi: "Caro Starmer, cominci a starmi sulle palle...".

SdA

Lettera 9

Caro Dago, ci fosse stato Macron ai tempi della Rivoluzione, avrebbero potuto usare la Senna al posto della ghigliottina!

Neal Caffrey

Lettera 10

Caro Dago,

...e così per l'emergenza Granchio Blu è stato nominato commissario straordinario l’ex prefetto Enrico Caterino. A questo punto sorge spontanea la domanda: invierà agenti lungo le coste a chiedere ai granchi di mostrare regolare permesso di soggiorno!?!?

Gianpaolo Martini

lollobrigida granchio blu

Lettera 11

Caro Dago, qualcuno avverta la Meloni che tra chi firma per il referendum sulla autonomia differenziata della Lega ci sono tanti di elettori di FI e FdI che non sono affatto convinti di questa riforma. Prima di andare a schiantarsi come il bullo di Rignano Renzi, la Meloni può ancora intervenire. Vale la pena sacrificarsi per Salvini? Anche no!

FB

GRANCHIO BLU

Lettera 12

Caro Dago,

come proprio tu hai detto spesso, la vera rivoluzione nella nostra epoca l'ha fatta la tecnologia digitale, non le ideologie violente e tragiche del novecento. E però, che dispiacere pensare che molti degli uomini più potenti del mondo siano in fondo dei nerd che, direbbe la sora Lella parlando del nipote Mimmo, non sanno ancora distinguere una "s..ca" da un paio di mutande...

Rob

Lettera 13

Si temevano gli attacchi, dopo aver visto lo svolgimento disastroso di queste Olimpiadi i terroristi si sono ritirati, Macron ha fatto più danni di quanto avrebbero compiuto i loro raid.

Ellegi

kamala harris e tim walz

Lettera 14

Caro Dago, Barack e Michelle Obama: "Scegliendo Tim Walz come suo vice tra una rosa di democratici eccezionali, Kamala Harris ha scelto un partner ideale e ha chiarito esattamente per cosa si batte...". Adesso tutti a chiedersi: come mai per Tim Walz i coniugi Obama sono esplosi subito di entusiasmo mentre per Kamala Harris, candidata dem al posto di Joe Biden per la Casa Bianca, hanno aspettato più di una settimana per esprimersi?

Lucio Breve

Lettera 15

emmanuel macron nuota tra le nutrie nella senna - meme

Caro Dago, armi russe a Teheran, Putin chiede di evitare vittime civili. Ma chi si crede d'essere? Biden che parla con Zelensky?

Ezra Martin

Lettera 16

Caro Dago, Hamas nomina il successore di Haniyeh: "Sinwar nuovo capo politico". Sin che c è war c è Sinwar.

Ugo Pinzani

Lettera 17

Caro Dago, una giornalista ha detto che i giornali di destra attaccano le Olimpiadi per colpire Macron. Non so se sia vero. Ma allora si potrebbe dire che quelli dell'altra curva mediatica stanno zitti per motivi opposti. Al di là che trovo puerile affibbiare etichette a vicenda, è davvero desolante che i giornalisti nostrani si azzuffino tra di loro per raccattare le molliche delle brioches che cadono dalla tavola di Monsieur Macron.

Antonio Pochesci

armand mondo duplantis

Lettera 18

Hello, con la vostra titolazione iperbolica avete definito paraculo il campione dell’asta che migliora il suo world record di 1 cm alla volta al prezzo-premio di 90mila euro. Lunedì sera Duplantis ha regalato al Mondo mezz’ora di fantastico e indimenticabile show televisivo di valore inestimabile, altro che 90k. Do you know Sanremo e i premi di partecipazione?

Con stima (e talvolta con dubbi).

Mauro Casera da Belluno

Lettera 19

Caro Dago,

hanno tentato di imporre lo slogan: "mangia le pappette vegane e vincerai gli ori olimpici" perché "se gli atleti olimpici mangiano pappette vegane tutto il mondo deve mangiare vegano". Per fortuna questo teorema è stato ridicolizzato (e avanti con le fiorentine, trippa, costicine e salumi).

armand mondo duplantis

Lorenzo B.