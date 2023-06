POSTA! – CARO DAGO, COME FAI A TROVARE QUESTI TESTIMONIAL PER DAGOSPIA COME GLI INEFFABILI TOTTI-ILARY E GLI INARRIVABILI BONOLIS-BRUGANELLI? - QUALCUNO AVVISI I COMPAGNI CHE I CONTINUI ALLARMI SULL’INESISTENTE FASCISMO HANNO DUE EFFETTI MOLTO POSITIVI. IL PRIMO È CHE LA GENTE SI RENDE CONTO CHE IN ITALIA DI FASCISMO NON C'È TRACCIA, IL SECONDO È CHE È RENDE LAMPANTE CHE A SINISTRA TOLTO ‘IL FASCISMO’ NON RESTA UNO STRACCIO DI IDEA O DI PROGRAMMA…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

GIUSEPPE CONTE BEPPE GRILLO

Caro Dago, M5s, Beppe Grillo ai parlamentari: "Dovete uscire dai palazzi". Non deve preoccuparsi, stanno provvedendo gli elettori a farli uscire...

Furio Panetta

Lettera 2

Caro Dago, a casa di tutti fatta la Khakhovka si tira lo sciacquone... Ma saranno stati i russi o gli ucraini a far saltare la diga?

Theo

Lettera 3

Caro Dago allora la Germania è entrata in recessione e in Europa ci dobbiamo cominciare a preoccupare perché l'economia tedesca va male. In compenso possiamo smettere di preoccuparci come quando va troppo bene.

Amandolfo

Di Maio grillo conte

Lettera 4

Caro Dago,

impaurito dall'avvento del governo Meloni, che come si sa ha tolto la liberta' agli italiani, Antonio Padellaro ha subito scritto un libro intitolato: Confessioni di un ex elettore, pensare con la propria testa all' epoca del governo Meloni. Credo che Padellaro sogni di essere nel 22'.Di essere in esilio, con al governo Benito Mussolini.Si svegli Padellaro!

Ciao

Giorgio

Lettera 5

antonio padellaro foto di bacco (2)

Caro Dago. La storia degli uragani previsti. Anche da queste previsioni passa la narrazione del cambiamento climatico Come (forse) saprai, lo scorso anno, nonostante le previsioni, che si avvalgono di apparecchiature satellitari costosissime, gli Stati Uniti continentali non sono stati colpiti da alcun uragano nel periodo 3 luglio /31 agosto 2022 .

E' la prima volta che succedeva in quel lasso di tempo dal 1941. Notizia sconosciuta ai più e totalmente fantasma in Italia. L'uragano è una delle più grandi espressioni della natura e si prevedeva, con certezza dei modelli climatici, che con l'aumento della CO2, di natura antropica, ce ne fossero molti di più e potentissimi. Vedremo cosa riserverà il 2023.

S.Z.

Lettera 6

ALESSANDRO IMPAGNATIELLO

Caro Dago

Ho letto, nell’incipit dell’articolo sulla “freddezza” dell’omicida Impagnatello, che, per te, ha ucciso anche Thiago, il figlio che Giulia aveva in grembo e che sarebbe nato tra due mesi.

Concordo in pieno, ovviamente, ma da questa tua affermazione ne deduco che anche tu, visto che definisci anche la morte del nascituro un assassinio, ritieni che esso fosse già un essere umano. Una curiosità: come la metti con il diritto ad abortire? Ah, saperlo!

Con la stima di sempre

Escamillo

SONIA BRUGANELLI E PAOLO BONOLIS ANNUNCIANO A VANITY FAIR LA SEPARAZIONE (DAGO-ANTICIPATA)

Lettera 7

Caro Dago,

come fai a trovare questi testimonial per Dagospia come gli ineffabili Totti-Ilary e gli inarrivabili Bonolis-Bruganelli?

E pure senza pagarli…!!!

Marcello

Lettera 8

Caro Dago, pensavamo di esserci liberati dei crimini nazisti, e invece arriva Putin a ricordarceli... e l'ONU inutile e costosissimo baraccone per politici trombati è scomparsa!

FB

Lettera 9

tweet sulla separazione di paolo bonolis e sonia bruganelli anticipata da dagospia 7

Il caffè Sacher di Trieste, dicono, fa pagare una fetta di Sacher 10 euro. Il sindaco dice che chi non se la puo' permettere non la compri, provocando un articolo di Gramellini nel suo stile piagnone, alla Enzo Biagi in sedicesimo, il padre che non sa come dire al figlio davanti alla vetrina delle torte che dieci euro per lui sono troppi..

LA FAMIGLIA BONOLIS - UN MATRIMONIO DA FAVOLA - BY MACONDO

Sbagliano entrambi. Il sindaco perché nel Caffè dell'hotel Sacher di Vienna costa meno di 10 (vedasi sito del'hotel). Avrebbe dovuto dire: i triestini non la comprino a 10 per non essere fessi. O piu' fessi dei viennesi.

Gramellini: perché il prezzo a 10 (a Trieste) lo fa il mercato, quello adorato dai giornaloni incluso il suo, da Draghi, Tito Boeri, Monti, Giavazzi & Alesina ecc., quel cazzo di mercato con cui da decenni ci sbomballano, alfa e omega della nostra decadente civiltà. Saluti BLUE NOTE

Lettera 10

MICHELA MURGIA

Caro Dago, qualcuno avvisi la Murgia e compagni che i continui allarmi su (inesistente) fascismo ha due effetti molto positivi. Il primo è che la gente si rende conto che in Italia di fascismo non c'è traccia né ricordo, il secondo effetto è che è rende lampante che a sinistra tolto "il fascismo" non resta nulla, non resta uno straccio di idea o di programma e gli elettori se ne rendono conto...continuate così va benissimo!

FB

Lettera 11

Caro Dago, Ucraina, Kuleba: "Abbiamo abbastanza armi pee la controffensiva". Ma certo, il problema è che Zelensky ha poca testa... Un alltro al suo posto, con quanto ricevuto più volteda una coalizione di oltre 50 Nazioni, avrebbe già chiuso la partita due volte.

Pop Cop

Lettera 12

nicola fratoianni e elisabetta piccolotti

Caro Dago, quando i pm hanno chiesto a Alessandro Impagnatiello se era pronto per cominciare l’interrogatorio che poco dopo lo avrebbe portato al fermo per omicidio, ha sorriso, si è sistemato i capelli e ha detto sicuro di sè: «Sì, possiamo partire». Forse pensava di fare un provino per la tv o un post per Instagram. I giovani d'oggi pensano solo a come mettersi in mostra e diventare famosi: i valori dell'antifascismo...

E.Moro

Lettera 13

nicola fratoianni

Caro Dago, Fratoianni chi? Il frate di Sinistra Italiana che predica la redistribuzione della ricchezza ma che all'atto pratico - nun se sa mai - provvede prima a distribuire anzi a raddoppiare la propria. Infatti ha pensato bene alle ultime Politiche di farsi accompagnare all'altare di Montecitorio dalla sua onorevole dolce metà: insomma dalla camera coniugale alla Camera parlamentare.

Per carità, tutto in regola: nel solco del summum ius summa iniuria. Solo che c'è un però, un piccolo però: e si chiama pudore. Quel pudore che hanno quanti pensano a produrre legittimamente ricchezza ma che mai si sognerebbero di salire sui pulpiti. Per predicare...

Antonio Pochesci

giorgia meloni ignazio la russa sergio mattarella parata 2 giugno

Lettera 14

Caro Dago, "Il contrasto ai femminicidi? Credo che serva indire una manifestazione di soli uomini, per dare un segnale, siamo noi uomini che dobbiamo prendere coscienza". Il presidente del Senato Ignazio La Russa scavalca a sinistra tutte la femministe. A nessuna di loro era venuta in mente una proposta del genere! La Russa pieni voti e lode, Schlein, Murgia e compagnia cantante, insufficienti: le loro soluzioni hanno portato zero risultati.

GIANNI MORANDI IGNAZIO LA RUSSA ignazio la russa. 2

RPM

giorgia meloni bacia ignazio la russa LA STORIA SIAMO A NOI - IGNAZIO LA RUSSA BY MACONDO IGNAZIO LA RUSSA CANTA CON GIANNI MORANDI AL SENATO