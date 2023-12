POSTA! – CARO DAGO, GIRA E RIGIRA ABBIAMO OTTENUTO UN GOVERNO DI DESTRA TALE E QUALE AL GOVERNO DI SINISTRA: NIENTE SALARIO MINIMO, CONFERMA LEGGE FORNERO E MIGRANTI A GO-GO – IL PD CALA AL 19,2% NEI SONDAGGI. NON ESSENDO RIUSCITA AD OTTENERE IL “SALARIO MINIMO” ELLY SCHLEIN PUNTA AL “PARTITO AL MINIMO”? – TAJANI: “GRATI AI MISSIONARI, SIETE FIORE ALL'OCCHIELLO DELL'ITALIA”. EMBÈ, LA POSIZIONE DEL MISSIONARIO È SEMPRE UN GRANDE CLASSICO!

BRUNO VESPA IN DIFESA DEL PREMIERATO

Lettera 1

Caro Dago,

premierato è l'anagramma di IMPERATORE.

L'elettore triste

Lettere 2

Caro Dago, omicidio Giulia Cecchettin, Filippo Turetta andava dallo psicologo: aveva in programma una seduta per il giorno dopo l'assassinio.

Era in terapia alla Ulss da Settembre. Faceva pressioni su Elena, sorella di Giulia, per far accendere il cellulare alla vittima. Diceva che senza Giulia si sarebbe amnazzato. E allora "bravo ragazzo" un cavolo! Ci hanno raccontato una marea di balle per attirare l'attenzione mediatica e mettere su il "Grande circo" sui femminicidi con dibattiti, fiaccolate, manifestazioni di piazza e funerali in tv. Ora si scopre che, diversamente da quanto si è detto all'inizio, c'erano tutte le avvisaglie di quel che stava per succedere. Perché nessuno è intervenuto denunciando?

Nereo Villa

posizione del missionario sul podio

Lettera 3

Caro Dago, Tajani: "Grati ai missionari, siete fiore all'occhiello dell'Italia". Embè, la posizione del missionario è sempre un grande classico!

Berto

Lettera 4

Caro Dago, Giorgia Meloni nel videomessaggio inviato all'Assemblea di Confesercenti a Venezia: "Nessun commercio elettronico o colosso del web potrà mai sostituire la funzione culturale e sociale che ricoprono commercianti, artigiani, esercizi di vicinato". Giusto. Sostituirà, o meglio ha già sostituito e sta sostituendo, unicamente la compravendita di prodotti...

Camillo Geronimus

MEME SU GIUSEPPE CONTE E SUPERBONUS BY USBERGO

Lettera 5

Dago,

Tanto rumore per il superbonus, basta far ripianare i buchi a chi lo ha voluto, magari bloccando i conti come avviene per le truffe. Senza contare che ancora oggi si puo' usufruirne.

MP

Lettera 6

Caro Dago: gira e rigira abbiamo ottenuto un governo di destra tale e quale al governo di dinistra: niente salario minimo, conferma legge Fornero e migranti a go-go

Valter Coazze

Lettera 7

ELLY SCHLEIN A NAPOLI

Caro Dago, la Supermedia dei sondaggi registra una flessione del PD e M5S (che continuerà fino a che non avranno leader credibili) ma per gli attivisti e simpatizzanti dei due partiti non c'è motivo di allarmarsi, a fare opposizione al governo ci sono gli improbabili membri dei partiti che lo compongono, iniziando dal prode Salvini, che avrebbe bisogno di una salutare seduta da uno bravo a capire "chi sono, cosa faccio, dove vado?".

Poi ci sono i Delmastro e Sgarbi che si specializzano sempre più in gaffes e uscite sconclusionate, affiancati da Sangiuliano che in questa gara non vuole restare indietro...attenzione però prima o poi l'opposizione troverà dei leader preparati e capaci!

FB

ELLY SCHLEIN - MEME BY EDOARDO BARALDI

Lettera 8

Caro Dago, von der Leyen: "La Cina è il più importante partner commerciale dell'Ue, ma ci sono chiari squilibri e differenze che devono essere risolti". I lavoratori europei guadagnano assai di più lavorando molte ore in meno rispetto ai cinesi?

Oreste Grante

Lettera 9

Caro Dago, Ucraina, con stop aiuti Zelensky destinato a trasformarsi da "pozzo senza fondo" a "pazzo senza fondi".

Furio Panetta

Lettera 10

panorama - i finanziamenti dei vescovi a luca casarini

Dago,

Dall'accoglienza dei migranti rispunta Luca Casarini, vecchio arnese della sinistra extraparlamentare, che l'eta' ha reso piu' manovriero e meno barricadero. Evidentemente, gode di buone amicizie altolocate, per poter agire indisturbato a livello internazionale. Tanto la fara' franca anche questa volta. A differenza di un Corona, che ad ogni sospiro e' portato in caserma.

MP

Lettera 11

Caro Dago,

sempre mitica Paola Ferrari che disse: “Querelo Twitter!” e segnò l’apogeo dei vip e i social, ma altri non sono meglio. Comprendo un genitore che si arrabbia per i commenti violenti contro il figlio, ma per me Fedez non andrà lontano. Hai presente il gioco della torre? Di fatto chiedi chi ammazzeresti tra due, temo che l’idiota che ha scritto quella schifezza non verrà mai imputato - reale rischio non c’è e fine.

Semmai aspetto la causa del lavoro di Giambruno. Secondo me la vince pure e la sinistra riparta dal lavoratore sfruttato dalla cattiva Mediaset. I magistrati non aspettano altro. Io mi preparo al nuovo sindacato gestito da ciuffo Giamby e la lacca come diritto inalienabile.

fedez contro gli insulti sui social al figlio 1

Saluti alle cause,

Lisa

Lettera 12

Caro Dago, Ucraina, Biden: "Se Mosca vince si rischia il coinvolgimento delle truppe Usa". È quanto spera per recuperare qualche punto nei sondaggi?

Ice Nine

Lettera 13

Dago,

E' difficile difendere il gioielliere che ha freddato i rapinatori. Ma lasciarsi rapinare e con lui le molte rapine violente dentro casa, non puo' essere considerato normale, non va trattato normalmente. Chi delinque lo fa consapevolmente e se ne assume i rischi.

MP

Lettera 14

Caro Dago, uccise 2 rapinatori in fuga, il gioielliere Mario Roggero raccoglie on line soldi per i risarcimenti. Insomma, i rapinatori non devono preoccuparsi: se la rapina s'interrompe malamente, ci pensa lo Stato a portarla a termine e a far avere il bottino ai familiari degli aggressori. Perché, come ci hanno spiegato tante volte per la guerra in Ucraina, ci sono gli aggressori e l'aggredito...

Sasha

mario roggero

Lettera 15

In un vecchio palco della Scala, nel dicembre del 2023, spettacolo di gala, La Russa e pure Sala, con Segre in lite per i posti della soireé.

E passan le stagion, non cambia il cartellon

Son sempre lì i politici coi loro chauperon.

Rivisitando il Quartetto Cetra, sono 100 anni che la gente si chiede, chi paga il gran buffet, il sorso di Marsala e pure i due, tre marron glacés?

Signoramia

Lettera 16

Caro Dago,

tasse sulla casa imu

Per un attimo, lasciamo stare i cosiddetti VIP, tanto piove sempre sul loro bagnato.

In questo periodo è il momento di pagare la tassa IMU (imposta immobili). Dimmi un po’ Dago , chi è il responsabile dell’Amministrazione “semplificata”? Una volta era Brunetta... oggi è la sig.ra Casellati... ma è lo stesso...

Non so se è il tuo caso, ma io per calcolare l’ IMU, devo rivolgermi a un CAF (a pagamento) come molti. E fin qui, ok.

Poi, dovrei rivolgermi ad un Ufficio Postale (code..) ovvero alla Banca. In genere, l’operazione, quasi tutta in modalità manuale, si protrae per almeno 20 minuti (ripeto: venti). Con l’impiegato/a abbastanza annoiato/a per non dire incazzato/a (voglia de’ faticar saltame addosso. E io che devo fare presente la mia mortificazione causa

tanta perdita di tempo. Finalmente, raggiungo l’obiettivo e, sempre dispiaciuta per il disagio, come fosse colpa mia, ringrazio e saluto.

tasse sulla casa imu 3

Dago, ho sempre fatto battute sui Borboni però mi sto pentendo perché almeno la prima ferrovia diciamo “italiana”, l’hanno fatta Loro - Napoli/Portici - 1840!

Ma perché, ripeto perché, se io per esempio devo pagare questa tassa non devo ricevere un Normale Bollettino e pagarlo direttamente online senza rompermi le palle in banca o alle poste??

Ma in che cazzo di paese viviamo?

Dall’ Autunno del Medioevo all’ età della pietra...

Dago carissimo, a te buon weekend e buona prima della Scala.

Alb.

zelensky e la moglie

Lettera 17

Caro Dago, insomma, se l'Ucraina viene aggredita dalla Russia, Zelensky può difendersi come gli pare. Può mandare i droni fino a Mosca, nonostante chi gli fornisce gli armamenti gli abbia raccomandato di non sconfinare. Può perfino far saltare in aria il gasdotto che riforniva l'Europa di gas russo e nessuno gli chiede "risarcimenti".

Se invece è un gioielliere ad essere aggredito da tre rapinatori, può difendersi. Ma con calma e gesso, senza sbroccare - vorrei proprio vedere il giudice in analoga situazione - anche se ha già subito precedenti rapine. E se uccide i rapinatori deve risarcire le famiglie. L'Ucraina quando ci risarcisce per il gasdotto che era anche nostro e non solo di Putin? La solita doppia morale...

J.N.

joe biden e volodymyr zelensky - armi all ucraina -vignetta osho

Lettera 18

Caro Dago, Venezia, attivisti per il clima di Ultima Generazione sparano fango contro la Basilica di San Marco. "Venezia a breve sarà sott'acqua, non ci sarà più niente di tutto questo. Sarà coperta dal fango e moriremo", ha detto uno dei sei attivisti. Totalmente invasati. Più che del carcere sembra abbiano bisogno di un bravo psichiatra!

Nick Morsi

Lettera 19

Caro Dago, sondaggio. Pd al 19, 2%. Non essendo riuscita ad ottenere il "salario minimo" Elly Schlein punta al "partito al minimo"?

GIUSEPPE CONTE ELLY SCHLEIN - MEME BY USBERGO

Bobby Canz

ELLY SCHLEIN